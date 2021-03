Palun töötavat wifit

Mida me tahame? Töötavat wifit! Millal me seda tahame? Kohe! Töötav arvutivõrk on igas ettevõttes üha olulisem ja tänapäeval on arvutivõrgu sünonüümiks tavakasutaja peas kujunenud wifi, kaabliga arvutivõrgud on rariteet.

Mittetöötavas wifis süüdistatakse tavaliselt internetiteenuse pakkujat. Kui internet jõuaks arvutisse või telefoni kaabliga, oleks ühendus õhus levivast wifist stabiilsem. Kuid enamik meist on harjunud kasutama juhtmevabu seadmeid ja nii sõltuvad internetikiirused seadmetes eelkõige wifi signaali kvaliteedist.

Pro IT tegevjuht ja võrguekspert Hannes Mulla soovitab sellepärast kaasata wifivõrgu ehitamisse eksperdid. Pro IT pakub ühe mugava lahendusena võrgu ehitamist, haldamist ning uuendamist ühtse teenusena.

Mulla: „Näiteks tellisite meilt paar aastat tagasi teenuse, mille raames ehitasime välja wifi 5 standardile vastava juurdepääsupunktidega võrgu, kuid nüüd on väljas uus, parem lahendus wifi 6, mis teeb teie võrgu veel paremaks. Kui teie ettevõttel on reaalne vajadus veel parema wifi järele, tuleme ja uuendame seadmed ning kogu muu vajaliku taristu selle teenuse raames,“ näitlikustas Mulla ja lisas, et keskmiselt vajavad võrguseadmed väljavahetamist viie aasta jooksul, sest tehnoloogia uueneb ja kasutajate nõudmised kasvavad.

Mulla sõnul on USAs juba heaks kiidetud 6 GHz sageduse kasutusse võtt, sama sageduse plaanis kasutusse võtta ka Euroopa. „Kui praegu on wifi juurdepääsupunktid kahesageduslikud, siis peagi kasutavad need kolme sagedust,“ rääkis ta arengutest, mis teevad wifi tulevikus veel töökindlamaks.

Pro IT pakub kasutajatuge, tarkvara ja riistvara uuendamist, neil on laos garantiiseadmed ja ühtne teenus sisaldab nii wifi juurdepääsupunkte ehk accesspoint’e, võrgulüliteid ehk switch’e, tulemüüre kui ka kõike muud vajalikku.

„Meie hoolitseme kogu võrgu eest, teie ei pea mitte midagi tegema,“ lubab Mulla. Loomulikult müüb Pro IT ka eraldi võrguseadmeid, neilt saab tellida ainult hoolduse ja kasutajatoe, täpselt nagu klient soovib.

Mulla toob erilise boonusena välja proovi ja osta („Try and Buy“) lahenduse, mis on võimalus lasta võrk välja ehitada ja katsetada, kas see toimib nii, nagu klient ootab. „Me ei katseta ega proovi kliendi juures tuliuusi lahendusi – et äkki töötab. Me ehitame välja töötava, testitud lahenduse ja kui prooviperiood seda kinnitab, saate edaspidi lahendust osta teenusena,“ tutvustab Mulla. „Me oleme viimase 15 aastaga välja ehitanud väga palju erinevaid wifivõrke. Seetõttu olemegi endas nii kindlad, et julgeme pakkuda testperioodi, et saaksite ise lahenduse headuses riskivabalt veenduda. Nii saate edaspidi keskenduda oma ärile, mitte võrgu probleemidele.“

Pro IT on võrgupartner paljudele Eesti edukatele ettevõtetele alates Eesti suurimatest hotellidest kuni edukate start up’ideni. Sealhulgas Bolt, Nortal, Omniva, Sokos Hotel Viru, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool jpt.

1000+ kasutajat wifivõrgus Tallinna Ülikooli wifi on kuni 2000 samaaegsele kasutajale mõeldud traadita võrk, mis katab kogu Narva maanteel asuva hoonetekompleksi. Tallinna Tehnikaülikooli on paigaldatud 350 tugijaama, mida kasutab 3000 seadet päevas.

Jäta võrgu nn viimane miil spetsialistile

Mulla sõnul on suuremate asutuste ning ettevõtete IT-spetsialistid ja juhid rahul, kui nad saavad ühe olulise teenuse ekspertidele delegeerida. Mulla tõstab esile, et isegi kui ettevõtte palgal on IT-osakond, siis seal tavaliselt pole võrgueksperti ja nii on vaja head partnerit, kes seda valdkonda katab. Ka soovitab ta väiksematel ettevõtetel osta erinevaid teenuseid rohkem sisse, selle asemel, et kõiki infotehnoloogia erinevaid tahke hallata üritavat IT-spetsialisti palgata.

Rõhk antenni arendusel

Pro IT kasutab wifivõrkude ehitamisel CommScope Ruckuse seadmeid. „Ruckusel on algusest peale olnud wifiseadmete arendamisel konkurentide omadega võrreldes teine kontseptsioon – maksimaalselt on rõhku pandud antenni tehnoloogia arendamisele. Seetõttu sobivad need just hästi kohtadesse, kus on palju erinevaid seadmeid ja palju müra nagu büroohoonetes,“ kinnitab ta.

Mulla sõnul on lihtne luua wifivõrku kohas, kus seadmeid on vähe. „Metsas, üksikus maamajas ei ole erilist vahet, mis seadmeid kasutada, sest segajaid on vähe,“ piltlikustab ta.

Mida rohkem erinevaid seadmeid ja mida tihedamalt, seda keerulisem on toimivat wifivõrku ehitada. „Tavaliselt on büroohoonetes tohutult erinevaid seadmeid – wifi juurepääsupunktid, kellad, raadiolingid, sinihambad, kõrvaklapid, radarid – terve omaette maailm elab seal. See on, nagu kaks inimest üritaks keset laulupeo koorilaulu juttu ajada. Suured seadmed suudavad küll kõvemini nn karjuda ja nii on nende sõnum kuuldav. Samas väikeste seadmete, näiteks kella või telefoni wifi signaal ei ole väga vali, see on justkui sosin, mis mattub üldisesse helisse,“ selgitab Mulla. Ruckuse seadmete eripära ongi see, et on välja arendatud tehnoloogiad, kuidas juurdepääsupunkt suudab mürast konkreetse seadme, näiteks ka kella sosina tuvastada ja kvaliteetselt vastu võtta. Seetõttu on eriti oluline Commscope Ruckuse hea antennide kvaliteet, mis on parem kui konkurentidel.

500 000 m2 kaetud wifiga Muuga sadam: 75 tugijaama, wifiga kaetud ala suurus 500 000 m2 Radissoni hotellid Olümpia ja Central, Radisson Sky Tallinnas: kokku 300 tugijaama

Hanguv videokõne

Kuidas aru saada, et wifi ei ole nii hea, kui võiks? „Veebilehed ei laadi, ühendused katkevad. Vaata wifi ikooni, seal vilgub aeg-ajalt teade, et ühendatud, mitteühendatud,“ juhendab Mulla, kuidas mitte-IT-ekspert võiks diagnoosida wifivõrgu seisundit. „Moodsal ajal saab aru, et võrk on vilets, kui videokoosolekud hanguvad ja hakivad,“ toob ta välja, kuidas koroonakriis on kasvatanud veel vajadust panustada kvaliteetsesse wifisse.

Meili saatmisel ja lihtsalt veebi lehitsemisel pole wifivõrgu kiirus nii oluline. Kuid töötades suurte failidega nagu fotod, videod, mida on vaja nii üles kui ka alla laadida, on kogu võrgu kiirus ülioluline. Ka tagab kvaliteetne võrk mugavama töö pilvelahendustes, need kipuvad pidevalt hanguvas võrgus kapriissed olema.

Paljud tegutsevad kodukontoris, kas ettevõte peaks selle eest hoolitsema, et võtmetöötajatel oleks kodus pädev wifi? „Muidugi peaks,“ vastab Mulla veendunult.

Näiteks soovitab ta Ruckuse Data Plane’i lahendust, mis loob koju töövõrgu laienduse. „Ühendad seadme internetti ja see loob koju täpselt samade parameetritega turvalise wifivõrgu, mis tööl. Nii pääseb kontori serveritele ja muudele ressurssidele VPNita ligi,“ selgitab ta.

Liikuvatele inimestele soovitab ta kahe SIM-kaardi pesaga 4G-seadet, mis loob lokaalse wifi. Nii saab turvalise võrgu püsti panna igal pool, kuhu ulatub 4G-levi.

Liiga palju võrke ja viletsad seadmed

Suurimaks probleemiks kontorihoonetes osutubki erinevate wifivõrkude suur arv. „Meile ei meeldi enamasti naabriga midagi jagada, sest oma asi on kindel! Juhtmevaba interneti puhul võiks seda siiski teha. Meie hinnangul oleks parimaks lahenduseks kogu hoonet kattev ühtne wifivõrk, mida ettevõtted omavahel jagaksid. Hoone wifivõrku saaks sel juhul seadistada tervikuna ja tugijaamad paigaldataks nii, et need üksteist võimalikult vähe segaks,“ soovitab Mulla.