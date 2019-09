Tallinna Hoiu-laenuühistu neljas pidulik õhtu Lauluväljakul

On juba tavaks saanud, et Tallinna Hoiu-laenuühistu korraldab igal aastal suve lõpus õhtu, kuhu on kutsutud hoiustajad/investorid. See aasta pole erand. Neljandale peole, mis toimus 29. augustil Lauluväljakul, tuli kohale üle 700 inimese. Ilm oli imeilus ja kõik said nautida imelist õhtut.

Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liikme Annely Ojametsa sõnul on ühistu liikmetel väga hea meel kohtuda kord aastas. Suvi, õhtu, maitsvad söögid ja hea muusika – see kõik on toreda koosviibimise võti.

Tallinna Hoiu-laenuühistu piduliku õhtu Lauluväljakul juhatas sisse juhatuse liige Annely Ojamets

"2010. aastal Eesti kapitalil asutatud Tallinna Hoiu-laenuühistu on üks vanimaid Eestis. Esimene ja teine aasta olid kõige raskemad. Oli vaja ennast näidata ja võita hoiustajate usaldus. Ausalt öeldes polnud see lihtne. Inimesed on harjunud oma raha pangas hoidma ja väheseid intresse teenima. Inimesed kartsid oma harjumusi muuta,” ütleb Annely.

Tallinna Hoiu-laenuühistu esimese tegutsemisaasta jooksul kasvas hoiustajate arv 200ni. Juba 2011. aastal oli neid 293. Praegu on meil peaaegu 2000 hoiustajat. Tegime ära väga suure töö, et kliendid hakkaksid meid usaldama. Meilt küsiti: „Kuidas saab teenida kuni 6% aastas?” Kuid paljud, kes aastaid tagasi meie investoriteks said, usaldavad meile tänapäevani oma raha. Ja selliseid inimesi on üha rohkem. Oleme valinud ühe tõestatud tee ja pakume laene ainult kinnisvara tagatisel.

"Meil on selles valdkonnas suured kogemused, oleme nende aastate jooksul olnud igati usaldusväärsed. Risk on viidud miinimumini tänu hüpoteeklaenudele,” kinnitab hoiu-laenuühistu esinaine.

"Sellised peod on meie ühistu liikmete jaoks väga olulised. Võtame kokku eelmise aasta tulemused ja räägime tulevikuplaanidest ning kõike seda pingevabas õhkkonnas,” lisab Annely Ojamets.

Lisaks traditsioonilisele kõnele ja juhtkonna tervitustele oli meelelahutusprogramm mustkunstnikuga ning Jaan Kirsi ja tema meeskonna kontsert. Ja milline pidu ilma peolauata! Õhtu kestis mitu tundi ja kõik jäid üritusega väga rahule.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud 2010. a

Osa-/aktsiakapital: 2 666 860 €

Ühistul on liikmeid: 1953

Keskmine hoiusesumma: 20 000 €

Suurim hoiusesumma: 500 000 €

Keskmine laenusumma: 50 000 €

Priit , 67aastane Tallinna Hoiu-laenuühistu liige Ma ei ole pelgalt hoiu-laenuühistu liige, olen liige klubis, mis ühendab neid, kes ei taha riskida, kuid tahavad teenida pensionilisa. Eesti keskmine pension ei ulatu üle 450 euro. Olles kogu oma säästu hoiustanud, teenin ma iga kuu pensionilisa.

