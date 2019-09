Advokaatide kiired ajad on märguanne, et finantsriske osatakse maandada

Advokaadibüroo LMP tegevjuht Tanel Melk räägib, et ettevõtted ja eraisikud on hakanud aina sagedamini õigusalast nõu küsima advokaadibüroodelt. Kui varem jõudsid kliendid nende juurde siis, kui olukord äripartneriga oli kiskunud juba hapuks, siis nüüd tullakse juba aegsasti, ettevõtte loomise algfaasis. Inimesed on aru saanud, et hea nõu hoiab kokku aega, raha ja närvirakke.

Oluline muutus, mis iseloomustab tänast päeva, on see, et advokaadibüroodes ei leia enam kergesti vabu aegu kohesteks kliendikohtumisteks. Advokaadibüroode teenusest on saanud oluline osa meie igapäevaelust. Just ettevõtluses on oluline olla iga tehinguga juriidiliselt korrektne.

Kliendil tuleb broneerida aeg ja nii igal pool. Advokaadibüroode majandusaruanded näitavad, et käibed on üles läinud, portfellid kasvavad ja advokaate tuleb büroodesse aina juurde.

Tehakse targemaid valikuid

„Meil saab pea üheksas aasta tegutsemist ja kui varem tuldi meie juurde stiilis „mul on äripartneriga tüli või alltöövõtjaga probleem“, siis nüüd on kooliraha äramakstud ja tullakse juba varem, et teha targemaid valikuid,“ selgitas Advokaadibüroo LMP juht Tanel Melk. “Õnneks on aina rohkem neid, kes tulevad juba lepingu sõlmimise ajal või eelnevalt advokaadi juurde. Tihti tulevad mõlemad osapooled, et leping oleks mõlemale mõistlik ja kasulik. Tavaks ongi saamas advokaadi koostatud lepingud.“

Ühest põhjust, miks turul on tekkinud nõudlus advokaatide järele, Melk ei näe. „Arvan, et paljud püüavad vältida tulevasi konflikte ja tulevad juba ennetavalt advokaatide juurde: kas tullakse ühekordsele konsultatsioonile, ühisvara jagamise või ettevõtte loomise küsimustes. Loomulikult on palju kohtumenetlusi ja lepingute küsimusi. Lisaks peavad ettevõtted GDPR andmekaitse määrusega seoses mitmeid muudatusi sisse viima,“ kommenteerib Melk advokaatide populaarsuse tagamaid. „Loogilisemaid selgitusi minu jaoks on, et kui majandusel läheb hästi, annab see ettevõtetele finantsvõimekust juurde, et oma finantsriske paremini maandada.“

Advokaadibüroos puutuvad nad kokku ka äritegevuse pahupooltega. Tihti tuleb nõustada kliente, kelle äripartner on võlgades firma andnud üle tankistile. „Taban ennast mõttelt, et tankistide teema tõusul võib olla meedial oma suur roll. Ühelt poolt toob meedia esile seaduses olevaid kaksipidi tõlgendamise kohti, et seadusi parandataks. Teisalt inimesi, kes polegi varem sellisest käitumisest kuulnud, neid ahvatleb negatiivne eeskuju tegutsema sarnasel mustril,“ mõtiskleb Melk. „On hea, et ettevõtte asutamine Eestis on lihtne. Kahjuks on tehtud lihtsaks ja kergeks ettevõtte asutamine ka sulidele või niisama õnneküttidele. Küsimus on aga selles kuidas ettevõtet teha jätkusuutlikult ja pikalt.“

Advokaadibüroos LMP töötab kümme spetsialisti

Muutuvad reeglid

Välismaalt, võib-olla ka filmidest, on tulnud meile teadmine, et igal inimesel võiks olla oma „ihuadvokaat“, kes kõiki tema õigusprobleeme aitaks lahendada. Melki sõnul ei pea see ootus enam ammu paika. „Üks advokaat ei saa olla pädev ja kogenud väga erinevates valdkondades. Üldjuhul kujunevad advokaatidel välja oma lemmikvaldkonnad, milles ta tahab rohkem juurde õppida ja praktiseerida. Samas seadus muutub pidevalt ja paratamatult ei suuda inimene hoida oma fookust kõigil muutuval. Seetõttu on spetsialiseerumine möödapääsmatu,“ selgitas ta. „Klient ei peaks kinni maksma aega, mis kuluks advokaadil selleks, et teha selgeks valdkond, millega ta igapäevaselt kokku ei puutu.“

Õige advokaadi valik aitab muidki kulusid kokku hoida, sest tarbetu vägikaikavedu kohtus võib õiguskuludeks vajamineva summa väga suureks paisutada. Tanel Melki sõnul on mõistlik enne kohtuvaidluse algatamist analüüsida, kui pikaks võib vaidlus ajaliselt venida. Kui tegu on poliitiku või tuntud isikuga ja küsimus on väga marginaalses summas, võib pika kuluga kohtuvaidlus olla mainele suureks kahjuks.

„Mõnikord on targem materjaliga tutvuda ja üks samm tagasi astuda,“ toonitab ta. „Kui minna advokaadi juurde, kes valdab hästi oma teemat, võib selguda, et mõne lihtsa juhtumiga pole mõtete ette võtta kohtuteed vaid tuleb vastu võtta oma õppetund. Selliseid juhtumeid näeme sagedamini siis, kui lepingu sõlmimisel on lepingusisu jäänud kooskõlastamata advokaadiga,“ kinnitas Melk.

Vajalik eeltöö

Kui inimene tahab advokaadi abi kiiresti ja kohe, siis on keeruline teha eelnevat kodutööd ning võrrelda pädevust ja hindasid. Õnneks Eesti on väike ja inimesed ikka räägivad kuidas neil õigusalased vaidlused on sujunud. „Igakord polegi võimalus võita. Siin oleneb palju, kuidas klient asja kõrvalt näeb ja millist tagasisidet jagab. Tavaliselt teevad inimesed eelnevalt ära suure kodutöö ja loevad mitmeid kodulehtesid. Sageli võetakse pakkumisi viielt büroolt ja siis klient otsustab oma parameetrite järgi, millised bürooga ta edasi jätkab,“ rääkis Melk.

Kui klient on büroo välja valinud, siis sõltub paljuski inimesest enesest, kui tulemuslikult saab advokaat tööd teha. Nimelt unustatakse sageli ära oluline nüanss, et mida detailsemalt jagab klient kõiki üksikasju, seda rohkem on advokaadil võimalusi, et saada soodne lahendus probleemile.

Seda ei tule just tihti ette aga osad kliendid tahavad anda advokaadile juhtunust ilusama pildi. Siis meenub mulle ülikooliaegne ütlus: „Mitte keegi ei valeta sulle rohkem kui su oma klient.“ Unustatakse ära, et advokaat istub ju samal lauapoolel ja on parem, kui advokaat saab teada kogu seisu, nii objektiivselt, kui inimene suudab seda näha“ selgitas Melk ootusi. Tema sõnul võib kohtumenetluses vastaspool esitada mõne mahavaikitud tõendi või kirjavahetuse, mis võib kogu menetlust muuta kardinaalselt. „Kui advokaat oleks teadnud seda varem, oleks seda riski saanud muuta või hoopis targalt ära kasutada,“ kinnitas ta lõpetuseks.

„Töö käib kliendi materjaliga – saame teha tööd selle materjaliga, millega klient meid varustab. Mida rohkem materjali meil on, seda parema strateegia saame välja töötada. Iga inimene peaks jääma oma liistude juurde, ettevõtja peab keskenduma oma äritegevusele ja spetsiifilistele küsimustele lepingute tegemisel pöörduma spetsialistide poole.“

