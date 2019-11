Ärikinnisvarainvestor Kawe siseneb elamuarenduse valdkonda

Kawe kontsern on 17 aastat tegutsenud ärikinnisvara segmendis ja on selles valdkonnas Eesti üks suuremaid investoreid. 2020. aastal sisenetakse ligi 400 korteriga elukondliku kinnisvara turule.

Kawe on eluasemete arendamise plaani pidanud mõnda aega. Nüüd on aeg küps ja esimesed objektid on tulemas. Esialgse idee tekkides puudusid Kawel sobivad kinnistud ja arendustiim. Kawe elamuarendusjuht Peeter Soovik sõnab, et viimaste aastate eriti magus aeg elukondlikul kinnisvaraturul on kulunud ettevalmistusele, kuid tänaseks on projekteerimisprotsess jõudmas lõpusirgele.

Kawe arvab siiski, et ei sisene uude valdkonda kriisi eel. Toimumas on turu stabiliseerumine. Kawe on hästi kapitali­seeritud, mis aitas ettevõttel rahulikult üle elada eelmise kriisi ning stabiilsust on oodata ka võimalike edasiste muutuste ajastul. Korteriarenduste teostamisel jälgib Kawe kindlasti turu nõudlust ja teostab seetõttu ehitust ilmselt mitmes etapis.

Premium-klassi tooteks saab Kiikri 4 asuvale krundile kerkiv kuue modernse majaga ning 180 korteriga arendus. Arhitektid: Hanno Grossschmidt ja Tomomi Hayashi

Kaks erinevat arendust

Kawe räägib avalikkuse ees oma projektidest esimest korda. Premium-klassi tooteks saab Kiikri 4 asuvale krundile kerkiv kuue modernse majaga ning 180 korteriga arendus. Arhitektideks on Hanno Grossschmidt ja Tomomi Hayashi, oma ala Eesti absoluutsed tipud. Tegemist on endise Tivoli kinnistuga, samas piirkonnas asuvad Metro Capitali ehitatud majad.

Promenaadiga Reidi tee, mis kinnistust möödub, korrastab Kawe esindajate meelest hästi merepiiri ja leevendab ummikuid. Kesklinnas tuleb arvestada, et tiheda liiklusega tänavad on lähedal.

Teine arendus tuleb kesklinna äärele, kuhu rajatakse tänasel kinnisvaraturul oodatuimad tooted ehk soodsama hinnaga optimaalse ruumilahendusega korterid. „Neis seitsmekorruselistes majades avaneb ülemistelt korrustelt suurepärane vaade, kust näeb nii vanalinna kui ka Ülemiste järve,“ kirjeldab Soovik.

Novembrikuus esitatakse mõlema projekti ehitusloa taotlused Tallinna linnavalitsusse. Täna kestab linnas ehituslubade menetlemine kuus kuni kaheksa kuud. Ehituse alguse on Kawe planeerinud järgmise aasta sügisesse.

Õige hetk, et haaret laiendada

Kawe neljast partnerist kolm on norralased, neljas on eestlane Jaanus Kosemaa. Ühel partneril on pikaaegne mastaapsete elamuarenduste kogemus Norrast Trondheimist. Seega ei ole imestada, et ka Tallinnas uue suunani on jõutud.

„Tegime kaua ühte ja sama asja. Turg on muutunud. Raske on omandada häid ärikinnisvara projekte. Ühel hetkel tekkis fondidel väga palju raha ja nad olid nõus madalama yield’iga projekte ostma. Meie pikaajaliste investoritena soovime väga häid hooneid. Neid hakkas nappima,“ kirjeldas olukorda Kawe ärikinnisvara müügijuht Airi Lehtsalu.

Kawe ei ole tulnud tegema vaid kahte projekti. Ehkki täna on turul ka elukondliku valdkonna kinnistud väga kalli hinnaga, siis Kawe on tulnud, et segmenti jääda. Ligi 400 korterit alguseks on päris korralik maht.

Tuntud objekte palju

Kawe on portfelli mahu poolest üks suuremaid tegijaid Eesti ärikinnisvara maastikul. Nende ärimudel on osta, ehitada ja siis pikalt hoida. Ärikinnisvaras on nad spetsialiseerunud büroo- ja tööstushoonetele. Kõik algas tallinlastele tuntud Kawe Plazast, mis on Vabaduse väljaku kõrval asuv maamärk. Norra eraisikud ostsid selle Hüvitusfondilt ja palkasid ettevõtet juhtima neile hoone müünud tänase partneri Jaanus Kosemaa. Samm-sammult ostis Kawe büroomaju ja ehitas tööstushooneid.

„Esimene büroohoone, mille me ise ehitasime, on Norra maja Baltika Kvartalis. Kogu varasema tegevuse jooksul kogutud tarkuse saime siin kasutusele võtta ning hoone lihvida tehniliselt väga heaks. See oli Eesti esimene A-energiaklassi büroohoone,“ räägib Lehtsalu.

Muide, kogu Baltika Kvartal on Kawe omanduses. Ka möödunud suvel valminud Boltile tehtud büroohoone, mille kõrvale kerkib juba juurdeehitis. Bolt oli aastaid tagasi Baltika Kvartalis Kawe üürnik, siis hakkasid nad aga suure hooga kasvama ja kohe ei olnud Kawel neile uut pinda anda. Kuna kvartalis tundus olevat täpselt ideaalne krunt, siis pakuti Boltile majaidee välja. Mõeldud, tehtud.

Suuri plaane ka ärikinnisvaras

Kui varem ostis Kawe büroohooneid teistelt kinnisvaraomanikelt, siis nüüd keskenduvad nad üha enam ehitamisele. Neil on käes mitu kinnistut, kus tehakse detailplaneeringuid. Näiteks on neil magus krunt Kawe Plaza kõrval, kuhu soovitakse väga hea energiaklassiga ja kvaliteetne büroohoone rajada kahe aasta pärast. Lisaks on neil suured plaanid ka Pärnu mnt 138f asuva nn ISKU majaga. Maht on väga suur, vaja on leida tugev ankurüürnik.

Tööstushoonete puhul tegutseb Kawe rahulikumalt. Edasi hallatakse olemasolevaid, kuid uusi hetkel plaanis ehitada ei ole.

„Meil on tehtud väga head investeerimisotsused ja vakants on meil läbivalt madal. Üürnikud on rahul ka meie haldusteenusega, mida ise pakume. Meie pikaajalise kogemusega haldustehnikute teenus sisaldub üürihinnas ning nemad on meie igapäevane visiitkaart üürnike juures. Norra investorid on väga rahul Eesti tulemustega,“ sõnab Lehtsalu.

Baltika Kvartal populaarne

Aastaid tagasi Baltika Grupilt ostetud Baltika Kvartal on järk-järgult aina uuemat kuube saamas. Lisaks Boltile on Norra majas pesitsenud teine Eesti tehnoloogiamaailma staar Transferwise. Nemadki laienevad võimsalt ning peagi võtavad nad enda alla majas korrused 2 kuni 7.

„Üürnike edu on meile rõõmuks ja uhkuseks. Meil on kokku umbes 150 üürnikku väga erinevatest valdkondadest. Baltika Kvartalist ei soovita aga väga ära kolida, sest öeldakse, et siin on kuidagi vabam olemine, sõbralikumad inimesed,“ räägib Lehtsalu. Paraku hakkab kvartal täis saama. Kawel on plaanis veel renoveerida sealne Herne tänava poolne hoone.

Airi Lehtsalu ütleb lõpetuseks, et Kawe eesmärk on olla kliendi lähedal ja kliendile toeks pikas perspektiivis, väärtustades partnerlust ja hooldades oma kinnisvara igapäevaselt. Kawe võib uhkust tunda, et mõned kliendid on olnud nende üürnikeks juba rohkem kui 15 aastat.