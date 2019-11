Kalevi Panorama: nutikodu on tark investeering

Juba tänavu detsembris antakse üle kolm Kalevi staadioni lähedale ehitatud korruselamut. Nende arendaja on ettevõte Tycoon OÜ, mis kuulub Eestis elavale Vene ärimehele Juri Petrovile. Tema jaoks on see esimene sellise ulatusega projekt meie riigis.

“Uurides tähelepanelikult erinevate Euroopa riikide turgu, jõudsin ma aja jooksul veendumusele, et Eesti näeb üsna atraktiivne välja. Turg näitab pidevat kasvu, riik meelitab kohale palju maksejõulisi spetsialiste, eriti IT-valdkonnas. Samuti on oluline, et tänu e-riigi süsteemile on kõik väga läbipaistev, siin on tõesti mugav töötada,” ütles Juri Petrov.

Tema sõnul kaaluti projekti ettevalmistamise käigus mitut atraktiivset kohta, kuid lõpuks langes valik Kalevi staadioni ümbrusele.

“Oluliste infrastruktuuri teguritena võiks märkida jalutuskäigu kaugust kesklinnast, maalilist parki, toimivat staadioni, kus minagi veedan palju aega,” pani Tycooni omanik prioriteedid paika.

Tycoon OÜ juht ja omanik Juri Petrov

Oluline on ka sisu

Kogu maailmas on nutikodud juba leidnud oma koha eliitelamute ehituses. Pealegi pole nutikodu üksnes mingi eraldi tehnoloogia, vaid nende kogum või isegi kogu tehnoloogiline filosoofia.

“Lähenesime partneri valikule väga põhjalikult ja lõppkokkuvõttes peatusime Eesti ettevõte Techno Life pakutud täislahendusel. Pean ütlema, et ettevõtteid, kes olnuks nõus paigaldama meie projektis nutikodu süsteemi, oli palju, kui peamiseks valiku­kriteeriumiks oli ööpäevaringne tehnilise toe kättesaadavus. Tõepoolest, kui nutisüsteem avab teie jaoks ukse ja lülitab sisse kütte, siis on teil õigus saada abi häirete ilmnemisel mis tahes kellaajal päeval või öösel,” on Juri Petrov veendunud.

Mugavus, ohutus, tõhusus

Kalevi Panorama nutikodu on kohandatud kaasaegsete mobiilseadmete jaoks, mis tänapäeval muidugi pole üllatav. Kõik, mida saab teha eemalt, tehakse eemalt. Näiteks, veel korterist lahkumata saate ühe liigutusega kutsuda nutiseadme kaudu lifti välja. Või süsteem lülitab välja signalisatsiooni teie korteris kohe, kui sõidate autoga maa-alusesse parklasse.

“Süsteem on võimeline kaitsma enamiku majapidamisprobleemide eest ja säästab oluliselt kommunaalkuludelt. Üleujutuse andurid tagavad, et te ei ujuta kunagi üle allpool asuvaid naabreid – nutiabiline lülitab veevarustuse lihtsalt välja, kui saab aru, et on juhtunud mingi õnnetus või unustasite lihtsalt vee vannitoas jooksma. Kaugjuhitav on ka küttesüsteem – pikalt ära olles saate kerata temperatuuri madalaks ning enne koju naasmist lülitada küte uuesti komfortsele temperatuurile ümber,” loetles arendaja Techno Life’i pakutava süsteemi eeliseid.

Koos stuudio D-sign arhitektidega sai loodud terviklik sisekujundus See on nagu rätsepaülikond, mis istub nagu valatult. Tänu pikaajalisele partnerlusele Euroopa tootjatega saab D-sign pakkuda huvitavaid disainilahendusi, vähendades seeläbi kulutusi sisekujundusele. Kõik, alates valgustitest, mööblist, põrandakattest, viimistlusmaterjalidest kuni väikeste detailideni, on hoolikalt läbi mõeldud, hoolikalt valitud ja edukalt teostatud.

Samasse süsteemi on integreeritud ka sellised teenused nagu takso kutsumine, toidu tellimine koju ja muud moodsa elu atribuudid.

Muidugi ei piirdu kõik arvutipõhise juhtimissüsteemiga – mõned asjad on võimatud ilma vanade heade ehitusvõteteta, ehkki uuel viisil. Vaheseinad ei ole valmistatud kipsplaadist (nagu võib näha paljudes 10–15 aastat tagasi ja isegi mõnedes tänapäeval ehitatud majades), vaid kombineeritud plokkidest, mis on ühtlasi helikindlad.

Ruumide kujundus on ka pakutud terviklahendusena. Kõikides korterites on põrandaküte – te ei leia kuskil ühtki radiaatorit. Suurtesse korteritesse on võimalik paigaldada ka väike kamin.

Kuid eluase ostetakse mitte ainult selleks, et selles elada. Korter, eriti aga korter uues eliitelamus on väga hea investeering.

Eluase kui investeering

“Tänu Eesti jätkusuutlikule majandusele töötab investeeritud raha teie heaks. Kõik on lihtne: võrreldes ehituse algfaasidega on meie elamukompleksi ruutmeetri hind juba 10 protsenti kasvanud,” ütles Juri Petrov.

Kuid see pole ainus viis raha teenimiseks – ka korteri pikaajaline ja lühiajaline üürile andmine võib märkimisväärselt raha sisse tuua. Kalevi Panorama puhul võivad erinevad korterite üüriskeemid tuua mõnisada kuni tuhat eurot kuus.

Ja muidugi ei saa tähelepanuta jätta veel ühte olulist ja meeldivat detaili – need on ülemistelt korrustelt avanevad kaunid vaated vanalinnale ja uuemale linnaosale. Mõnes mõttes on vaated otseselt kooskõlas projekti ideega – sulam traditsiooniliselt kõrgkvaliteetsest ehitusest ja kõige moodsamatest lahendustest, mis muudavad teie elu mugavaks ja ohutuks.