Kus hoida oma ettevõtte raha?

Hiljutine Euroopa Keskpanga otsus langetada hoiustamise intressimäära -0,5 protsendini on juba kaasa toonud mõne muudatuse tavalise ettevõtete hoiustamise hinnastamises. Mis väljendub selles, et kui ettevõtjal on lühiajaliselt raha üle, mida ta soovib eelkõige oma arvelduskontol hoida, tuleb tal selle eest pangale teenustasu maksta või lähiajal maksma hakata. Või kui ettevõtja kaalub isegi tähtajalist hoiustamist, siis enamike universaalpankade parim pakkumine jääb hetkel ainult nulli lähedale, räägib Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse äriliini juht Mari-Liis Stalde.

Coop Pank ärikliendi igapäevapanganduse äriliini juht Mari-Liis Stalde

Tulenevalt eelnevast, ei ole tänane majanduskeskkond kõige likviidsemat vara eelistavale ettevõtjale kasulik ning iga lisanduv tasu kulutab vähem või rohkem seisvat raha veelgi. Et seda olukorda natukenegi parandada on hoiustajal ja arveldajal alati võimalus võtta enda jaoks aeg leidmaks turul võimalik sobivaim pakkumine, mis parimal juhul aitab siiski kaasa vähemalt raha väärtuse osalisele säilitamisele.

Oma ettevõtte raha väärtuse säilitamiseks läbi hoiustamise tuleb võrrelda erinevate kommertspankade hoiuste määrasid ning valida välja kõrgeim intress või parim hinnastamise kombinatsioon koos teiste pangateenustega, mille hind ei ole kokkuvõttes kindlasti vähem tähtsam.

Coop Pank pakub äriklientidele turu parimat arvelduskonto intressi, mis olenevalt summast ulatub kuni 0,25 protsendini ning maksab kogunenud intressid välja lausa igakuiselt. Soovime, et raha hoiustamine pangas oleks meie klientide jaoks kasulik.

Eestimaise väikepangana tahame aktiivselt kasvada ja seda ka äriklientide segmendis. Seetõttu pakume hinnakirjajärgset kõrgeimat arvelduskonto intressi kõikidele oma äriklientidele ning tegemist pole ajutise kampaaniaga. Häid intressimäärasid pakume oma klientidele ka järgnevatel aastatel ja sellega võivad arvestada nii meie juures igapäevaselt arveldavad kui ka hoiustavad ettevõtted. Seega on ettevõtjal endal vajalik teha lihtne otsus, kas soovitakse intressi teenida juba täna või pigem eelistatakse oma varade väärtustele pangas mitte tähelepanu pöörata ning arvestada võimalusega, et tulevikus leitakse kontolt oluliselt vähem raha, kui sinna kunagi pandud sai.

Kuigi kõrgemast arvelduskonto ja tähtajalise hoiuse intressimäärast võidavad eelkõige hoiuste omanikud, siis intressitulu saavad teenida ka igapäevaste arvelduste tegijaid, kelle kontol on lühiajaliselt suuremaid või väiksemaid summasid. Arvelduste käigus, näiteks päevasiseselt ühes kuus, tekib alati hetki, kus märkamatult kontol raha seisma jääb ning miks mitte sellelt siis juba ka intressi teenida. Selleks ei pea midagi lisaks tegema. Siinpuhul ei ole ka vähemtähtsam, et Coop Panga ärikliendile on euroarveldused tasuta. Ehk meie väga hea hinnastamine ei puuduta kitsalt vaid ühte finantsteenust, vaid kõiki kõige olulisemaid igapäevapanganduse teenuseid.

Heade hindade saamiseks pole vaja teha muud, kui külastada Coop Panga kontorit ja konto avada. Meie juures on iga klient suur ning iga ettevõtja saab personaalse ärikliendihalduri, kellega vajadusel oma ärile sobivaima lahenduse leidmist arvelduste, hoiustamise või finantseerimise osas läbi arutada.

Lisainfo: mari-liis.stalde@cooppank.ee, www.cooppank.ee