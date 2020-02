Futuroloog Ben Hammersley: kuidas tehnoloogia areng on maailma muutnud

Jaanuaris külastas Eestit maailmas tuntud futuroloog Ben Hammersley, kelle sõnul on paljude uute tehnoloogiate kiire areng muutnud maailma üsna ettearvamatuks.

Futuroloog Ben Hammersley Foto: HARRY TIITS

Telia Digitargal oli suurepärane võimalus intervjueerida Hammersley’d, kes on muuhulgas sellise sõna nagu podcast looja. Selle sõna tekkeloost räägib tuntud futuroloog oma intervjuu kolmandas osas.

Sel korral ehk intervjuu esimeses osas tutvustab Hammersley enda kui futuroloogi ametit ning räägib sellest, kuidas on tehnoloogia kiire areng viimase 15 aasta jooksul muutnud maailma.

„Enamikule minu klientidest, kes on kõrged firmajuhid ja poliitikud – nende probleem pole mitte mõista tulevikku, vaid aru saada tänapäevast. Viimase 10 aastaga on maailm muutunud nii kiiresti ja muutunud nii kummaliseks, et nad ei mõista praegust aega, rääkimata homsest,“ ütleb Hammersley. Tema sõnul on hetke üks suuri väljakutseid selles, kuidas omavahel sobitada nn uut ja vana põlvkonda.

„Tänapäeva üks suuri väljakutseid on institutsioonid, valitsused, korporatsioonid, meie haridussüsteem ja nii edasi, mis tekkisid ja muutusid küpseks enne nutitelefoni, sotsiaalmeedia võrgustikke ja muid selliseid asju. Seetõttu esineb ka alati pingeid näiteks Ameerika demokraatia ning sotsiaalmeedia vahel. Need kaks ei sobi omavahel hästi kokku, sest üks leiutati ammu enne teist. Kuna pool riigist ei mäleta aega, mil sotsiaalmeediat polnud olemas, siis me ei märka, et need kaks asja ei klapi omavahel,“ räägib Hammersley.

Teemaga pikemalt tutvumiseks vaata allolevat Ben Hammersley videointervjuud.