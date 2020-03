Vaheta välja minikustuti autos

On aeg vahetada autos olev 1 kg pulberkustuti ehk minikustuti sellise seadme vastu, millega suudaks tavainimene tegelikult ka põlengu kustutada.

Autos võiks olla vähemalt 2 kg, või veelgi parem 3 kg pulberkustuti, millel on rohkem paremat kustutuspulbrit, funktsionaalne E-Z kaitseriiv, mugavad suured kahvad ja suunamiseks voolik.

Oleme ühiskonnana tublisti edasi arenenud ja heade peremeestena valmis astuma järgmisi samme ka tuleohutuse tagamisel oma autos, kodus ja suvilas. Esimese sammuna on aeg loobuda minikustutitest autos ja asendada need suuremate ja tõhusamate kvaliteetkustutitega.

Kõik, mis asub autos, on meil kasutamiseks alati kaasas. Kui seal on kehv esmaabipakend, siis just nii kehvade vahenditega saame oma lähedastele abi osutada. Enamgi veel, just nii kehvade vahenditega osutatakse tõenäoliselt meile endile esmaabi. Sama kehtib tulekustuti kohta.

Ära jää ootama seadusemuudatust, et oma vana ja liiga väike tulekustuti autos parema vastu välja vahetada. Käitu nagu peremees ja mõtle oma peaga.

Miks minikustutist väheks jääb?

1 kg pulberkustutiga on võimalik kustutada küll. Väga osav, kiire reageeringu ja kindla käega kogenud kasutaja võiks sellega väiksemat sorti põlengu kenasti summutada.

Enamik meist lööb aga tulekahju puhkedes verest välja. Me jääme hätta juba kaitseriivi ehk splindi välja tõmbamisega, sest suurest paanikast hoiame me kahvasid tugevasti koos ja surume sellega kaitseriivi kõvasti kinni. Mida tugevamini tõmbame kaitseriivi, seda kõvemini oleme sunnitud kahvadestki hoidma. Me oleme segaduses ega saa aru, miks me ei saa oma tulekustutit kasutada.

Oletame, et saime kaitseriivi maha, oleme olnud tublid tulekustuti kontrollijad ja meie seade lõpuks rakendub. Suure ähmiga ja vooliku puudumise tõttu läheb esimene hulk pulbrit tulekoldest mööda. Nüüd me teame, millise survega ja kuidas pulber tulekustutist väljub ning oleme valmis järgmise sortsuga tulekollet tabama… aga teist võimalust ei ole, sest minikustutis sai „laskemoon“ otsa! Vaid ühe suurema sortsu jagu seal pulbrit sees ongi.

Seepärast kutsutakse 1 kg tulekustutit vahel tuhatoosikustutiks, sest pisipõlengu summutamiseks piisab 1 kg pulberkustutist küll.

Kaks ja kolm korda rohkem tõhusamat pulbrit, E-Z kaitseriiv ja voolik

Eesti suurima tuleohutusega tegeleva kaupluste keti TAMREXi riiulitel on 2 kg ja 3 kg laengumassiga kvaliteetkustutid, mille 30aastane eluiga ja TAMREXi antud 10aastane garantii julgustab igati autokustuti vahetust ette võtma.

Suurima uuendusena paistab silma kollane seadeldis kahvade vahel. Tegemist on E-Z kaitseriiviga, mis muudab tulekustuti kasutamise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab levinud probleemi, kus kaitseriiv vajutatakse tugevasti kahvade vahele kinni ega jõuta seda enam välja tõmmata (õige oleks tulekustutit hoida alumisest kahvast ehk kandekahvast, aga see ei pruugi hädaolukorras meelde tulla).

Tulekustuti kasutamise õppustel jääb iga kolmas ette hoiatamata inimene kaitseriivi eemaldamisega hätta. Kui õppustel saab inimeste tähelepanu sellele juhtida, siis ohuolukorras on kiire ja sujuv tegutsemine võtmetähtsusega ning iga raisatud sekund võib olla elu hinnaga.

E-Z tehnoloogia nutika disainiga kaitseriivi pole võimalik kahvade vahele kokku vajutada. Selle saab lihtsa liigutusega eemaldada ja kustutama asuda. E-Z kaitseriiv püsib kindlalt paigal ega lase tulekustutil ka iseeneslikult avaneda.

Vooliku olemasolu on tulekustuti puhul oluline. Vooliga tulekustutid on efektiivsemad, sest tulekolde tabamine on täpsem. Samuti võimaldab voolik kustutamist raskesti ligipääsetavates kohtades, mis on autopõlengute puhul sageli vajalik. TAMREX Premium tulekustutite voolik on valmistatud EPDM kummisegust, mis ajajooksul ei pragune aja jooksul. Metallist vooliku keermeosa lisab kestvust veelgi.

TAMREX Premium pulberkustutid on varustatud lisaks manomeetrile eraldi kontrollventiiliga, millest saab mittestatsionaarse seadmega rõhku mõõta, et kontrollida tulekustuti manomeetri töökorras olekut. Asjatundjate sõnul ei pruugi manomeetri seier alati õigesti näidata. Seetõttu on eraldi kontrollventiil oluline lisavõimalus tulekustuti töökindluse tagamiseks.

Kõne all olevatel tulekustutitel on vastupidavam roostevabast terasest ventiilikomplekt ja kahvad. Lisaks on kahvad märgatavalt pikemad, mis annab hea haarde ja parandab kasutusmugavust.

Tehases on TAMREXi Premium pulberkustutitele tehtud heeliumtest. See tagab parema lekkekindluse kui harilik test õhuga.

Sugugi mitte kõik pulbrisegud, millega erinevad tootjad oma tulekustuteid täidavad, pole ühtviisi efektiivsed. Kustutusvõimsus võib olenevalt tulekustutist erineda lausa mitmeid kordi. TAMREX Premium pulberkustutites on kasutatud vaid parimat, kõrgete efektiivsusnäitajatega kvaliteetset kustutuspulbrit.

Pika hooldusvälbaga TAMREX Premium pulberkustutite kestad on paksust ja kvaliteetsest metallist lõigatud välja selliselt, et tekiks võimalikult vähe keevisõmblusi. Tugevast plastikust jalg vähendab hõõrdumist tulekustuti teisaldamisel ühest kohast teise, pikendades seadme eluiga veelgi.

TAMREXi Premium sarja pulberkustutid on tervikuna kvaliteetsemad, töökindlamad ning tõhusamad kui mistahes teised samalaadsed.

Olemasolevat 1 kg autokustutit ei maksa ära visata, jäta see varukustutiks, kuni sel eluiga jätkub. Peategelane võiks nüüdsest sinu autos olla TAMREXi Premium 2 kg või veelgi parem, 3 kg pulberkustuti.

Oma pere, kodu ja vara kaitsmiseks on heal peremehel ja perenaisel parimad võimalikud vahendid. See pole kokkuhoiu koht, küll aga targalt kulutamise koht.

TAMREXi Premium sarja kvaliteetkustutid on saadaval TAMREXi kauplustes.