Aiamajade paigaldusega tegelev Inwood rõõmustas suure huvi üle ka kriisi ajal

Tänavu sattus koroonaviiruse levik ja riigi eriolukorda kehtestamine aiamajade, talveaedade, paviljonide, mängumajade ja tööriistakuuride müügi hooaja algusesse, aga tööd oli sellele vaatamata sama palju kui aasta varem, ütleb aiamaju paigaldava Inwood OÜ juht Martin Kabral.

Talveaed Nova suurusega 21,5 ruutmeetrit maksab Palmako e-poes 5750 eurot. See hind on ilma terrassita. Lisandub paigalduse hind. Foto: Inwood

Firma Inwood OÜ ise aiamaju ei tooda, vaid teeb aastaid tihedat koostööd AS Palmako puitmaju tootva müügiosakonnaga, kes jagab paigaldust soovivatele klientidele meie kontaktid. AS Palmako Eestis asuvas neljas tehases valmib ligi 60 000 toodet aastas, milles suuremosa turustatakse Euroopasse.

Aprilli ärkasid aiamajasoovijad

"Päris esimestel nädalatel olid inimesed üsna ettevaatlikud ja varuti pigem toitu. Aprilli alguses hakkasid kliendid jällegi mõtlema, kuidas sülle kukkunud vaba aega mõistlikult ära kasutada ning veetsid aega rohkem oma aias ja suvilates. Üsna palju paigalduse tellimusi tuli väiksemate aiakuuride ja varjualuste paigaldusele. Samuti oleme ehitanud mitu suurt terrassi ning nende peale monteerinud talveaedasid. Eriti suur huvi on olnud Palmako klaasuste ja polükarbonaatkatusega talveaia Nova vastu, ühe sellise paigalduse lõpetasime just Tabasalus,“ kommenteerib Kabral.

Ta lisas, et sel aastal on väga hästi müünud ka erinevad laste mängumajad ja mänguväljakud - lastemängumaja Tomi on Inwood meeskond tänavu juba 3 tükki paigaldanud. Igal aastal oleme lisaks paigaldanud paar-kolm suuremat saunamaja koos sinna kuuluva ahjude, korstnate, pesemisvõimaluste lahendustega muude vajalike kommunikatsioonidega. Samas on Palmako tootevalik on üsna lai, igaüks leiab endale midagi meelepärast.

Kabral tunnistas, et neil on tööd sama palju kui eelmiselgi aastal: "Ootasime 2020. aastal pigem kasvu, kuid paljud inimesed on olnud tavapärasest rohkem aega kodus ning teevad nüüd lihtsamaid ehitustöid ise,“ märgib ta. Eesti inimesed on tublid palju asju ise ära tegema.

Saunamaja Leila 1 maksab Palmako e-poes 9700 eurot. Lisandub paigalduse hind. Foto: Inwood

Eriti värvimistöid soovivad kliendid tihtipeale ise teha, samas on tema sõnul lihtsam töödelda ja värvida paigalduse käigus. Ajamajade, paviljonide ja mängumajade küljes olevad detailid tahaksid puidukaitsevahendiga katmist mitmest küljest. Kui aga toode on kokku monteeritud, siis ei pruugi pintsiga ja värviga enam detaili teistele külgedele ligi saada, mis tähendab, et need tuleb uuesti lahti monteerida. Samuti on maja katuse servas asetsevaid otsalaudu ja räästaliiste tunduvalt lihtsam töödelda maapinnal, siis kui neid pole külge pandud.

Lõppkokkuvõttes saab spetsialistide poolt töödeldud maja tunduvalt parema kvaliteediga ja väiksema ajakuluga. See võib tähendada ka kliendile, et lõpuks on väiksemate kuludega mõistlik lasta õigeid töövõtteid omavatel paigaldajatel see töö ära teha.

Martin Kabral , Inwood OÜ juht Aiamaja või paviljoni sättimine koduaeda annab rohkem võimalusi turvaliselt oma kodus värskes õhus aega veeta. Leidus ka inimesi, kes ehitasid jõusaali või joogaruumi oma hubasesse talveaeda.

Mõned inimesed ehitasid talveaeda joogaruumi

Aiamaja või paviljoni sättimine koduaeda annab rohkem võimalusi turvaliselt oma kodus värskes õhus aega veeta. Leidus ka inimesi, kes ehitasid jõusaali või joogaruumi hubasesse privaatsesse ja avarasse talveaeda. Eesti ilm on üsna heitlik, eriti aprillis ja mais. Sooviks ju koduaias viibida ka viliseva tuule ja väiksema vihmasabinaga.

Aiamaja, mille ühel küljel on ka varjualune ja tuult kinni pidav sein - selle all on mõnus grillida ning perega aega veeta,“ ütleb Kabral ning lisab, et üha enam soovivad inimesed aeda paigaldada modernsemaid suurte aknapindadega talveaedasid ja paviljone.

Kabrali sõnul on aiamaja puhul oluline nii välimus, mugavus kui ka turvalisus. "Üldiselt annab enamus tooteid panna sobituma eramajaga, kui kasutada samasugust värvilahendust. Kindlasti sobiks modernsema eramaja kõrvale ka modernsem aiamaja, näiteks lamekatuse ja krohvitud fassaadiga elamu kõrvale sobiks samuti lamekatusega ja elementidest kuur või aiamaja," räägib Kabral.

Aiamaja Claudia suurusega 11,5 ruutmeetrit maksab Palmako e-poes 2650 eurot. Lisandub paigalduse hind. Foto: Inwood

Seevastu maale või klassikalise viilkatusega eramu kõrvale sobib tappseotisega freespuidust aiamaja. Asjatundja soovitab kliendil meeldiv toode välja printida või tahvelarvutiga koos sellega aeda minna ning kujutada valitud toodet ette oma krundil – ta soovitab konsulteerida ka naabritega, rääkida oma plaanidest.

Palmako kodulehel on ka päris head visuaalid loodud, kus aiamaja on sobitatud aeda või loodusesse ning sisutatud mööbli ja muude aksessuaaridega. Kõik Palmako toodetud aiamajad on kindlasti turvalised, sest need on tootnud spetsialistid. "Meie paigaldame need tooted vastavalt ettenähtud juhendile ja nõuetele," toonitab Kabral.

Sektsioonuksega garaaž Roger, mille suurus on 19 ruutmeetrit, maksab Palmako e-poes 3250 eurot. Lisandub paigalduse hind. Foto: Inwood

Hinna üle kaubeldakse rohkem

Samas lisab ta, et eelmise aasta sama ajaga võrreldes on kaubeldakse paigalduse hinna üle rohkem. „Üsna palju küsitakse hinnapakkumisi paigaldusele - rohkem kui eelmisel aastal, aga neist lähevad töösse ligi pooled. Varasemalt oli see protsent 70 kanti. Püüame leida kliendi soovidele ja tema eelarve suurusele sobiva lahenduse," tõdeb kuldsete kätega mees.

Kabral märgib, et turule on tulnud mitmed Soomest koju jäänud ehitajaid, kes on valmis üsna odava tasu eest paigaldusteenuseid pakkuma.

Martin Kabral , Inwood OÜ juht Üsna palju küsitakse hinnapakkumisi paigaldusele - rohkem kui eelmisel aastal, aga neist lähevad töösse ligi pooled. Varasemalt oli see protsent 70 kanti.

"Meie eelis on see, et oleme aiamaju paika sättinud mitmeid aastaid ning anname tehtud töödele garantii. Teame müüdavate toodete iseärasusi, oskame valida parima vundamendi vastavalt aluspinnasele. Pakume võtmed kätte lahendust. Võimalike toote puuduste korral suhtleme tehasega ise ja toome puuduva või väljavahetamist vajava detaili ise kohale ja teeme korda," loetleb Kabral.

Paviljon Hanna suurusega 14,1 ruutmeetrit maksab Palmako e-poes 3200 eurot. Lisandub paigalduse hind. Foto: Inwood

Inwood OÜ meeskonna eesmärk on, et klient jääks rahule ja soovitaks neid ka oma tuttavatele ja sõpradele. "Meie oleme kättesaadavad ja nõustame kliente ka aastaid hiljem peale maja paigaldamist," lubab Kabral.