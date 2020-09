Eesti tehnoloogiafirma Airobot paneb inimesi head sisekliimat väärtustama

Eesti tehnoloogiaettevõte Airobot OÜ on tuntud kui nutikate ning ülivõimekate ventilatsiooniseadmete arendaja ja tootja. Tegemist on unikaalse firmaga, kus tegeletakse hoonete sisekliima terviklahendustega, alates õhu kvaliteedi kontrollimisest kuni võimekuseni pakkuda küttejuhtimist, õhuanalüüsi ja lähitulevikus ka radoonimõõtmist eramutes, kortermajades ning väiksematel kontoripindadel.

„Oleme panustanud palju analüütikale ja sensortehnoloogiale, et sarnaselt pulsikellale jälgiks inimese tervist ka ventilatsiooniseade. Airobot on isemõtlev: ta kogub infot õhutemperatuuri, õhuniiskuse ja CO² kohta ning vajadusel teeb õhu kvaliteedi tõstmiseks vastavad muudatused inimese sekkumata ja võimalikult madala energiakuluga,” tutvustab Airobot OÜ tehnoloogiajuht Gert Valdek. Ta toob näite: kui dušš pannakse jooksma, on seade võimeline mõnekümne sekundi pärast õhunäitajate muutumisele reageerima. Kui aga seade tuvastab ruumist tavapärasest suurema rahvahulga, kiirendatakse automaatselt õhuvahetust, et tagada piisav ning tervislik sisekliima. Peaksid inimesed aga kodunt eemal olema, töötab seade pikema perioodi lõikes energiat säästes minimaalse võimsusega ja iseseisvalt. See tähendab, et seade suudab kõike teha autonoomselt, inimese sekkumiseta.

Valdeku sõnul vaevab paljusid inimesi tolmuallergia, mida Airoboti uutel, 2021. aasta seadmetel mõõdab edukalt õhuosakeste andur. Samuti plaanitakse seadmetele lisada radooniandur, mis on Eesti teatud piirkondades – näiteks Põhja-Eestis – hädavajalik, sest radoonirikas õhk võib sissehingamisel suurendada oluliselt kopsuvähki haigestumise riski.

Airobot on kui ventilatsiooniseadmete Apple, Tesla, Cleveron või HUUM

2013. aastal koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega asutatud Airobot on tõenäoliselt maailma kõige võimekam ventilatsioonisüsteem. Gert Valdeku sõnul on ettevõtte siht jõuda oma tuntuses sama kaugele kui näiteks täna on Apple ja Tesla või Eesti näitel Cleveron ja HUUM. „Ehk – ütled nutitelefon, mõtled Apple; ütled elektriauto, mõtled Tesla; ütled pakirobot, mõtled Cleveron; ütled saunakeris, mõtled HUUM. Siia ritta sobiksime hästi: ütled ventilatsioon ja mõtled – Airobot!“

9 fotot Foto: sergeizjuganov.com

iroboti detailid ja kogu tarkvara on arendatud ning toodetud täielikult Eestis. Ventilatsiooniseadmed omavad CE-sertifikaati, on mõõdistatud sõltumatus akrediteeritud laboris ning vastavad Euroopa Liidu kehtestatud ökodisaini direktiividele.

Airoboti arendajate eesmärk on, et ühte süsteemi saaks lülitada nii ventilatsiooni ja kütteseadmed kui ka näiteks päikesepaneelide energiatootmise ja -tarbimise. „Kõik need näidud oleks otstarbekas koondada ühte keskkonda, et oleks sisekliimast ning energiatarbimisest selgem vaade,” selgitab Airobot OÜ juhatuse liige Heiki Aulik. „Meie mõttelaad on veidi sarnane Apple’i toodete ülesehitusele, et kui ostad ühe tootja seadmeid, saad need hetkega liidestatud ning mugavalt ühes tarkvaras toimima. Samuti on seadmed multifunktsionaalselt ühes keskkonnas juhitavad.“

Airobot on koostööaldis ja aktiivses tööprotsessis mitmete erinevate tootjatega, et neid oma süsteemiga liita ja võimekust tõsta.

Ülim kvaliteet võimaldab seadme soojatagastuseks 92,6%!

Airoboti eristab teistest ventilatsiooniseadmetest tehnoloogiline võimekus koos autonoomsusega, kuna seadme tehnoloogiline arendus algas vastupidi traditsioonidele. Lähipiirkonna seadmetega võrreldes ollakse vägagi konkurentsivõimelised just kasutaja jaoks oluliste tehniliste näitajatega: näiteks uuema Airobot L-tüüpi seadme helitugevus jääb töötades alla 40db. S-tüüpi seadme soojustagastus on 92,6% (EN13141-7), mis on samuti täielik maailma tipp ja säästab kasutajate küttekulusid.

„Kuigi Airobot on juba täna kõige targem ventilatsiooniseade, oleme mõistnud, et lisaks kvaliteedile, nutikusele ning kõrgele soojustagastusele on veel mitmeid lisaväärtuseid, mida saame andmekäitlusega inimesteni tuua. Muuhulgas õpime, kuidas kasutajate jaoks arusaadavamalt õhku analüüsida ning oleme alustamas uuringuid, kuidas õhk meie und mõjutab,” toob Valdek välja veel mitmeid väljakutseid, mis lähiajal lahenduse saavad.

Et võimalikult palju inimesi saaksid lähiajal oma kodude ning kontorite õhu sisekliimat kvaliteetsemaks, on Airobot teinud tootmisvõimekuse suurendamiseks ettevalmistusi. Airoboti seadmete tootmine toimub Eestis.

www.airobothome.com