  • OMX Baltic−0,04%297,24
  • OMX Riga0,33%919,57
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,07%1 219,34
  • S&P 500−0,24%6 395,78
  • DOW 300,04%44 938,31
  • Nasdaq −0,67%21 172,86
  • FTSE 1001,08%9 288,14
  • Nikkei 225−0,52%42 663,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,72
  21.08.25, 09:27

Ukraina droonirünnakud põhjustavad Vene tanklates kitsikust

Vene rafineerimistehaste pommitamine Ukraina droonidega on kaasa toonud bensiini ekspordipiirangud ning pannud kütusehinnad rallima.
Analüütikute hinnangul ootab Venemaal augustis-septembris ees naftanappus, väiksemaid tegijaid ähvardab pankrot.
  • Analüütikute hinnangul ootab Venemaal augustis-septembris ees naftanappus, väiksemaid tegijaid ähvardab pankrot.
  Foto: Imago/Scanpix
Bensiini hulgihind Venemaal on viimastel päevadel jõudnud uute rekorditeni, vahendas Vene väljaanne Meduza. 18. augustil tõusis Peterburi Rahvusvahelisel Kaubabörsil AI-92 hind 1,33 protsenti, ulatudes 71 516 rublani (763 eurot) tonni eest.
Saated
  18.08.25, 12:40
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
On väga vähe tõenäoline, et kolmekesi kohtuvad Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, USA president Donald Trump ja Vene režiimi juht Vladimir Putin, rääkis ajaloolane ja ajakirjanik Andrei Hvostov.
Saated
  19.08.25, 11:00
Urmas Paet kirjeldas, millisena näeb kõige realistlikumat lahendust Ukraina sõjale
Ukraina sõja kõige realistlikum stsenaarium näeb ette, et õnnestub saavutada sõjategevuse lõppemine ja Venemaa okupeeritud aladele võib jääda kontrolljoon ehk de facto olukord, ütles endine välisminister ja praegune Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet.
Uudised
  16.08.25, 11:51
Raivo Vare: Putin sai Alaskal maksimumpunktid, Trump ei saanud midagi
Alaska kohtumisel sai Venemaa liider Vladimir Putin maksimumpunktid, aga USA president Donald Trump ei saanud midagi, kuigi ise hindas kohtumist kümnepalli skaalal kümne punktiga, rääkis julgeolekuekspert Raivo Vare.
Juhtkiri
  16.08.25, 09:44
CCCP kohtus USAga, et võtta
Trump ei saa ikka aru, kuidas Putin tehinguid teeb, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
  • ST
Sisuturundus
  19.08.25, 13:40
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
Kui riigi jaoks on oluline, et inimesed tervislikult toituksid, siis võiks olla lillkapsal oluliselt väiksem käibemaksumäär kui näiteks alkoholil või tubakal, leiab raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts.

Suur lugu
  20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
2
Arvamused
  20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
3
Arvamused
  19.08.25, 17:16
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Panga värbamisjuht: tööotsijat ootab pikk ja raske teekond
4
Uudised
  19.08.25, 13:42
Kaubanduskett sai sealihatootjalt tarneraskuste kohta hoiatuse
5
Uudised
  18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
6
Saated
  20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“

Uudised
  21.08.25, 09:27
Ukraina droonirünnakud põhjustavad Vene tanklates kitsikust
Uudised
  21.08.25, 09:13
Ministeerium eraldas Elroni vedurijuhtidele 450 000 eurot
Saated
  21.08.25, 08:58
Terras sigade Aafrika katkust: metssealiha tuleb eestlaste toidulauale tuua
Uudised
  21.08.25, 08:08
Elektri- ja õlitööstus vedasid tootjahinnad langusesse
Arvamused
  21.08.25, 06:00
Meelis Kitsing: trumpistlik juhivahetus õõnestab USA statistika usaldusväärsust
Börsiuudised
  21.08.25, 06:00
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
Börsiuudised
  21.08.25, 01:59
Suurfirmad jätkasid USA börsiindeksite uputamist
Börsiuudised
  20.08.25, 19:07
Tuntud USA rõivabränd lahkub New Yorgi börsilt
Suurima aastase tasu teenis tegevjuhtidest mullu LHV Groupi juhtinud Madis Toomsalu, kelle kogusummat paisutasid lõviosas aktsiaoptsioonid.
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
Analüütikute hinnangul ootab Venemaal augustis-septembris ees naftanappus, väiksemaid tegijaid ähvardab pankrot.
Ukraina droonirünnakud põhjustavad Vene tanklates kitsikust
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.
Terras sigade Aafrika katkust: metssealiha tuleb eestlaste toidulauale tuua
Suurima aastase tasu teenis tegevjuhtidest mullu LHV Groupi juhtinud Madis Toomsalu, kelle kogusummat paisutasid lõviosas aktsiaoptsioonid.
Börsifirmade palga TOP: suurimad tasud küündivad üle poole miljoni euro
President Alar Karis taasiseseisvumispäeval roosiaias
President Alar Karis: meie diplomaatia tegelik eesmärk on leida lahendusi, mitte koguda klikke
Orkla keskendub edaspidi rohkem suurematele tootegruppidele nagu Felixi kastmed ja Kalevi kommid.
Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi. Juht: “Huvilisi on nii põhja kui lõuna poolt”
Elroni ärikuludest 45 protsenti moodustavad Eesti Raudteele ja Edelaraudteele makstavad taristutasud.
Ministeerium eraldas Elroni vedurijuhtidele 450 000 eurot
Guessi kauplus Viru keskuses.
Tuntud USA rõivabränd lahkub New Yorgi börsilt
Maaklerid NYSE börsil.
Suurfirmad jätkasid USA börsiindeksite uputamist
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil
Coop Panga kasum näitab selget langustrendi, mis on intressilangusega oodatud, kuid konkurendiga võrreldes on see olnud suurem.
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
Maaklerid NYSE börsil.
Suurfirmad jätkasid USA börsiindeksite uputamist
Guessi kauplus Viru keskuses.
Tuntud USA rõivabränd lahkub New Yorgi börsilt
“On narr arvata, et II samba likvideerimisega saaks automaksu ja käibemaksutõusu probleem likvideeritud. Poliitikutel on alati raha puudu ja II samba kaotamisest vabanev raha on analoogne külma ilmaga püksi pissimisega,” kirjutab investor Tauri Alas.
Tauri Alas: poliitik tahaks II samba kinni panna, abiks võtab ta õunad ja apelsinid
Nasdaq Tallinn.
Kauplemispüha Tallinnas kärpis Balti börsi käivet kaks kolmandikku

Raplamaalt pärit klassivennad ja äripartnerid Joosep Kaljula (vasakul) ning Oliver Sebastian Lamp peavad oma suurimateks ärieeskujudeks Oleg Grossi ning Sumena äripartnereid ja IT-ettevõtjaid Rene Orumani ja Mattias Mölderit.
Suur lugu
  20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Baltlineri lühiajalised kohustused suurenesid 5 miljoni võrra, samuti on käsil kohtuvaidlus Saksamaa tarnijaga, mille kaotuse tõenäosus on suur, möönas juhatus.
Majandustulemused
  20.08.25, 15:14
Pidurdamatu paberiäri: dividendid ületasid kasumi
Omanik võttis 6,7 miljonit dividende
Saates räägib Seli lahti enda ettevõtluse teekonna ning meenutusi 90ndate Eesti ärimaastikku.
Saated
  20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Lada ralliautod Eesti Mootorispordi Muuseumis.
Arvamused
  20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Kokku läks mul müüki 7447 Coop Panga aktsiat keskmise hinnaga 1,956 eurot aktsia kohta.
Investor Toomas
  20.08.25, 09:00
Müüsin Coop Panga aktsiad ja otsin uut kasvuraketti
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Arvamused
  19.08.25, 17:16
“Mul on olnud piinlik öelda, et olen värbaja!”
Panga värbamisjuht: tööotsijat ootab pikk ja raske teekond
Orkla keskendub edaspidi rohkem suurematele tootegruppidele nagu Felixi kastmed ja Kalevi kommid.
Uudised
  20.08.25, 16:48
Orkla müüb Põltsamaa tehase ja kaubamärgi. Juht: “Huvilisi on nii põhja kui lõuna poolt”
Raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja Enno Lepvalts räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates päevakajalistest maksudega seotud teemadest.
  • ST
Sisuturundus
  19.08.25, 13:40
Raamatupidamisbüroo omanik: lillkapsal võiks olla madalam käibemaksumäär kui alkoholil

Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
Investor Toomase tund
Miljardite kihlvedu: kes nopib AI-revolutsiooni koore ja kes põletab näpud
00:00
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
00:00
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
Hommikuprogramm
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam."
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Kuum tool
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Gert Jostovi sõnul on tema eesmärgiks Kaamose eesotsas ka vundamendi loomine uutesse valdkondadesse ja regioonidesse laienemiseks.
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
