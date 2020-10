LEDVANCE: täna on õige aeg investeerida hoone valgustuse uuendamisse

Energiatõhusus on kuum teema, millega arvestamata ei kerki täna ükski uus hoone. Samas on aga ehitusturg languses ja see on õige aeg mõelda tulevikule ka vanemate majade omanikel. Tehnoloogia täiustub ja toodete hind langeb, paigaldajad vajavad tööd ja laenuintressid on erakordselt madalad.

"See annab soodsa võimaluse investeerida oma kinnisvarasse selle väärtuse tõstmise ja igapäevaste kulude vähendamise eesmärgil,” annab nõu uuenduslike valgustustoodete ja terviklike valgustuslahenduste pakkuja LEDVANCE Oy Eesti juht Leino Sigijane.

LEDVANCE’il on küll vaid 4-aastane ajalugu, kuid ettevõte on saanud tegelikult alguse enam kui 100-aastase ajalooga Saksamaa lambi- ja valgustustootjast Osram. Seoses valgustustehnika digilahenduste ja LED-tehnoloogia kiire arenguga viimase 20 aasta jooksul vähenes nõudlus traditsioonilise valgustuse järele ning seetõttu müüs Osram 2016. aastal kogu oma lampide tootmise uuele ettevõttele LEDVANCE. Jätkatakse aga tihedat koostööd: LEDVANCE toodab Osrami kaubamärgi all lampe ning on Osrami valgustikomponentide edasimüüja. LEDVANCE tegutseb 150 riigis üle maailma, kaasa arvatud Eestis.

„Tegevust alustades müüsime enamasti Osrami lampe ning lisaks väikeses valikus valgusteid ja Osrami valgustustehnikakomponente. Täna aga moodustavad meie enda LEDVANCE valgustid, valgustuskomponendid ja juhtimisseadmed üle poole meie käibest ning lambid on jäänud väiksemaks osaks. Teisiti öeldes on meie suundumus tootepõhiselt tegevuselt lahendusepõhisele. LED-tehnoloogia on väga pika kasutuseaga ning meie töö on aidata klientidel valgustust targemalt kasutada,” selgitab Sigijane.

Leino Sigijane. , LEDVANCE Oy Eesti juht „Kaasaegne valgustuslahendus, olgu tegemist büroo, tootmishoone, lao, riigiasutuse või koduga, võiks olla täna juba koos targa juhtimissüsteemiga. Näiteks vastavalt päevavalgusele automaatselt hämarduv. Selline lahendus pikendab tehnika eluiga ja säästab loodust. Kui lisada inimkeskse valgustuse komponent, siis paraneb töötaja sooritusvõime, säästame inimeste tervist ja lisaks loome kasutajatele hea emotsiooni.”

LEDVANCE’l on ambitsioonikas siht saada nii profi- kui ka erasektoris juhtivaks tegijaks tarkade valguslahenduste osas. „Valguslahendustes tasub maksimaalselt ära kasutada loomuliku päevavalguse mõju. Ruumides, kus päevavalgust ei ole, on üheks heaks näiteks Ülemiste linnaku Öpiku maja koosolekuruum, kus järgime inimkeskse valguslahenduse põhimõtteid. Liigume samm-sammult aina targemate lahenduste poole, olgu tegu siis valguse timmerdamise, energiasäästuvõimaluste või hääljuhtimisega,” ütleb Sigijane.

Investeering innovaatilisse valguslahendusse võib ära tasuda vähem kui aastaga

LEDVANCE’i koostööpartnerid on nii elektrimaterjalide hulgimüüjad ja kaupusteketid, aga ka projekteerijad, omavalitsused ja kinnisvaraarendajad, kellele meelsasti uusi nutikaid lahendusi tutvustakse ning koostöös parim lõpptulemus välja töötatakse.

„Riik peab otsustavalt täna kriisi tõttu hädas olevaid ettevõtjaid toetama, näiteks turismiettevõtteid, garanteerides äride jätkusuutlikuse kriisi möödudes. See on tööandjate poolt täiesti õigustatud ootus. Küll ettevõtjad koos pankadega energiatõhustateks lahendusteks vahendid leiavad. Lisaks ettevõtjatele võiks meie teenus olla aktuaalne ka riiklike objektide haldajate ja omavalitsuste seas, et vahendeid suunata hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Seda enam, et valgustustehnika on täna hinnalt väga kättesaadav ning paigaldust teostavad ettevõtjad alakoormatud,” annab Sigijane nõu. „See on võit mõlemale poolele: saab kokku hoida kahanevate kulude pealt valgustusele ja lahendused saab kätte taskukohaselt, sest hinnad on odavad ja intressid soodsad. Paigaldajate jaoks tähendab see aga süvenevas ehituskriisis jätkuvat tööd.”

Ta lisab, et moodsa ja energiatõhusa valguslahenduse tasuvusaeg on täna tõesti kiire, investeering valgustusse tasub sageli ära vähem kui ühe aastaga. „Ja raha on vaid üks tahk! Sama oluline on keskkonnahoid, inimeste tervis ning heaolu.”

Näiteks majutus- ja toitlustusasutustes valitseb suur nõudlus mitte ainult atraktiivse, mitmekülgse ja soovitud meeleolu tekitava valgustuse, vaid ka säästlike terviklahenduste järele, mis aitaksid tegevuskulusid vähendada. Tervishoiuasutustes, kus tuled põlevad sageli 24 tundi ööpäevas, võib valgustuse osa olla koguni 50% elektrikuludest. Säästlikud ja vastupidavad LED-valgustid vajavad traditsioonilistest tunduvalt vähem rikkis lampide asendamist, mis tähendab kokkuhoidu tegevus- ja hoolduskuludelt. Tootmishoonetes hoiab aga ühtlane valgustus ja valgustite õige paigutus ära valguse peegeldumise töödeldavate detailide ja seadmete pinnalt, vähendades sel moel valguse räigust. See omakorda aitab vältida töötajate enneaegset väsimist.

Sütevaka gümnaasiumi direktor: uued LEDVANCE valgustid ei väsita laste silmi

Üheks kliendiks, kes otsustas renoveerimisel kasutada LEDVANCE’i valgusteid, oli Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium. Koolidirektori Andres Laanemetsa sõnul olid hoone eelmised valgustid paigaldatud aastatel 1999-2000 ja uuendamiseks oli aeg küps. „Otsustasime astuda sammu edasi ning kasutada kvaliteetsemat lahendust. Uute valgustite valgus on ühtlane, räigustase madal, valgustite disain on moodne ja ilus,” kiidab ta.

Laanemets lisab, et uued lae- ja tahvlivalgustid said 10 Sütevaka gümnaasiumi klassiruumi, kuid uute valgustite kvaliteet on sedavõrd hea, et õpetajad soovivad neid ka ülejäänud klassiruumidesse. Eriti tõstsid uute valgustite kvaliteeti esile mikroskoopidega töötavad loodusainete õpetajad, sest valgustid ei mõjuta mikroskoobiga vaadeldavat objekti ja ei väsita silmi.

„Täpset kokkuhoidu ei oska veel öelda, sest esimene koolikuu alles kestab, aga kiidan partnerit LEDVANCE’i, sest koostöö oli sujuv ja professionaalne,” ütleb Laanemets. Väga hea oli koostöö ka projekteerimis- ja paigaldusettevõtega AS Tiger, mille juhataja Rein Toodu oli kooli paigaldatud lahenduse idee autor.

Rohkem infot LEDVANCE energiasäästlike valgustite ja tarkade lahenduste kohta lugege: www.ledvance.ee