Skype'ist RIA.com Marketplaces'ini: edukad Eesti ettevõtted ja teenused viimase 20 aasta jooksul

2014 aastal asutatud ettevõtte mille peakontor on küll Tallinnas kuid edulugu tehakse 45 mln elanikuga Ukrainas Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

Eesti oli üks esimesi Euroopa riike, kus IT-sektor tegi läbimurde. Igal aastal tuleb nagu konveierilt uusi idufirmasid, kes leiavad endale investorid ja oma sihtrühma. Millised eesti ettevõtted on välja töötanud rakendused ja veebiplatvormid, mis on kogu maailma inimesed ära võlunud?

Eesti on kaasaegne Euroopa ja maailma IT-keskus. Programmeerijad tulevad siia tööle igast maailmakaarest: US-'st, Austraaliast, Saksamaalt, Ukrainast, Prantsusmaalt, Hiinast, Indiast, Portugalist ja teistest riikidest. Ning e-residentsuse programm teeb nii IT-spetsialistide kui ettevõtete omanike elu oluliselt lihtsamaks. Mis on eesti IT-ettevõtete suurimad saavutused viimase 20 aasta jooksul?

Suured ettevõtted

Skype

Eestlaste üks tuntumaid projekte on Skype. See alustas juba 2003. aastal. Ja 2020. aasta septembri seisuga kasutab seda suhtluskanalina 41 miljonit inimest, nii isiklikuks suhtlemiseks kui grupivestlusteks. 2011. aastal omandas Skype'i Microsoft. Selleks kulutas Bill Gatesi korporatsioon 8,5 miljardit dollarit. Kuid ettevõtte suurim kontor asub endiselt Tallinnas, samuti IT-spetsialistid.

Playtech

Eesti üks edukamaid ettevõtteid, mis asutati 1999. aastal. Arendab tarkvara hasartmängude jaoks. Ettevõttes on üle 5000 töötaja ja ta on andnud 120 litsentsi. Viimase 20 aasta jooksul on ettevõte omandanud hulga teisi ettevõtteid, nagu Virtue Fusion Limited, Geneity Limited, Aristocrat, YoYo Games ja teised. Ettevõttel on 17 kontorit üle maailma.

Transferwise

Kuigi peakontor asub Londonis on ettevõtte asutajad eestlased. Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus käivitasid 2010. aastal rahvusvahelise rahaülekannete teenuse. Põhiline omadus on madal vahendustasu ja varjatud tasude puudumine. Praegu annab Transferwise tööd üle 2000-le inimesele ja kogu maailmas on 17 kontorit. Teenust kasutab üle 8 miljoni inimese.

Monese

Ettevõtte asutas 2015. aastal Norris Koppel. Monese pakub rahaülekannete ja pangakonto teenust alternatiivina traditsioonilistele pankadele. Peakontor asub Londonis. Investeeringute esimene seemnefaas ulatus 1,8 miljoni euroni, teine A-seeria faas oli juba 10 miljonit eurot. Ja 2018. aastal B-seeria faasis kogus ettevõte 10 miljonit eurot. 2020. aasta seisuga kasutab teenust üle 2 miljoni inimese.

Bolt (Taxify)

Tuntud teenus Taxify tegi 2019. aastal rebrändimise ja sai uue nime Bolt. Ettevõtte asutasid eestlased 2013. aastal. Mobiilirakendus, mille kaudu saab taksot tellida, töötab enam kui 30 riigis ja teenindab rohkem kui 25 miljonit klienti. Ettevõte üritas 2016. aastal siseneda Ukraina turule, aga edutult. Konkurentsis Uberi ja Ukloniga tõttu pidi ettevõte oma tegevuse selles riigis lõpetama. Kuid juba 2018. aastal, pärast 1,75 miljoni dollari suuruse investeeringu saamist, sisenes Bolt uuesti Ukrainasse ja tänu tugevatele turunduslahendustele kindlustab positsiooni erinevates regioonide keskustes.

Noored ja edukad ettevõtted

RIA.com Marketplaces

See Eesti IT-ettevõte asutati 2014. aastal. RIA.com Marketplaces teeb edukat äri suures 45-miljonise elanikkonnaga Ukrainas ja peakontor asub Tallinnas. Ta on tuntud automüügi veebiplatvormi AUTO.RIA.com poolest, mis on 5. kohal maailma automüügiportaalide reitingus. Samuti on ukrainlaste tunnustuse pälvinud kinnisvaraportaal DOM.RIA.com, millest sai Ukraina rahvuslik kaubamärk.

Tasub lisada, et AIM Groupi aruande „2019 Global Classified Annual Report“ järgi on RIA.com Marketplaces maailma kuulutusteportaalide reitingus 23. kohal.

AdCash

Ülemaailmne veebireklaamide platvorm asutati 2017. aastal Eestis. Ettevõte asub Tallinnas. AdCash pakub iga päev unikaalset reklaamisisu rohkem kui 200 miljonile kasutajale. Selleks kasutatakse üle 100 000 veebilehe. Tegutseb 196 riigis.

Funderbeam

Investeerimis- ja kauplemisplatvormi asutas Kaidi Ruusalepp, kes on endine Tallinna börsi tegevjuht. See ettevõte kasutab plokiahelal põhinevat "börsi" idufirmade jaoks. Alustas eelmisel aastal Suurbritannias ja Skandinaavias, et võimaldada ettevõtetel saada rahastust ülemaailmsest erainvestorite võrgustikust.

Teleport

See teenus loodi 2014. aastal. See on suunatud IT-spetsialistidele ja aitab neil kolida teistesse linnadesse ja riikidesse, leida tööd ning eluaset. Põhilised tooted on Teleport Cities ja Teleport Zen. 2017. aastal omandas Teleporti MOVE Guides.

PipeDrive

Ettevõte on tuntud oma CRM-süsteemi poolest. See võimaldab ettevõtjatel muuta tehinguid sujuvamaks, jälgida tulemuslikkust ja prognoosida tulusid. Süsteemi kasutab üle 90 000 ettevõtte 179 riigis.

Veriff

See ettevõte asutati 2015. aastal Eestis. Peakontor asub Tallinnas. Ettevõte tegeleb globaalse identiteedi kontrollimisega. Tänu Veriffile saab isikut tuvastada vaid mõne sekundiga. Veriff haldab pidevalt kasvavat isikut tõendavate dokumentide andmebaasi, mis hõlmab üle 190 riiki. 2019. aastal omandas Veriff Eesti ettevõtte BrowserID, mis kogub ja analüüsib andmeid pettuste jälgimiseks. 2020. aasta juunis sai ettevõte investoritelt 13,8 miljonit eurot.

Samuti väärivad märkimist mõned teenused, mis koguvad üha rohkem populaarsust nii Eestis kui välismaal. See on Lingvist, mis on eestlaste poolt loodud platvorm võõrkeelte õppimiseks. Testilio on platvorm, mille abil saab testida mobiilirakendusi. Planetos pakub hõlpsat juurdepääsu kõrge kvaliteediga ilma-, kliima- ja keskkonnateabele maailma juhtivatelt pakkujatelt.