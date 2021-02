AS Signaal TM teostab erinevaid teekattemärgistustöid

AS Signaal TM pakub erinevaid teekattemärgitustöid teostades käsi- ja masinmärgistust nii värvi kui ka valu- ja külmplastikuga.

Maantee märgistusmasin

Lisaks toob AS Signaal TM maale selleks vajalikke värve ning plastikmaterjale, pakkudes neid müügiks ka teistele ettevõtetele, kes teemärgistustöid teostavad.

Teekattemärgistuseks kasutatav valuplastik paigaldatakse kuumalt. “Selleks kasutatakse spetsiaalset plastikmaterjali, mis visatakse kottides spetsiaalsesse katlasse, kus seda kuumutatakse kahesaja kraadise temperatuurini, nii et plastik muutub vedelaks. Seejärel kantakse see teekattele ning kuna materjal on kuum, kuivab see kiiresti, juba mõnekümne sekundiga, vaid kuuma ilmaga suvel võib kuivamine veidi rohkem aega võtta,” tutvustab ettevõtte juhatuse liige Mehis Pass tehnoloogiat.

Käsimärgistades kasutatakse erineva laiusega spetsiaalseid plastiku koppasid, millega kuum plastik teekattele kantakse - nii valmivad maanteedel või linnas näiteks suuna- ja tagasipöördenooled, ülekäigurajad, viirutused ja sebrad.

Printer märgistusmasin

AS Signaal TM kasutab ka eelmisel aastal soetatud uut printeri tehnoloogial töötavat spetsiaalse seadega valuplastiku masinat, mis suudab printida teekattele erinevaid sümboleid ja mis on võrreldes käsimärgistamistöödeks kuluva ajaga kordades kiirem ja efektiivsem ning lisaks ka töötajatele ohutum.

Teede, tänavate ja maanteede märgistamisel kasutatakse spetsiaalset teekatte märgistusmasinat, millega paigaldatakse valuplastik joonena. Nii märgistatakse teedel telgjooni, äärejooni või sõiduradade vahejooni. “Masinast tuleb maha sedasama kahesajakraadist plastikmaterjali, mille peale puistab masin lisaks klaaskuuli,” selgitab Pass, et see on vajalik pimedas autotuledele reflekteerumiseks ehk et selleks, et see pimedas tuledele vastu helendaks. Ka siis, kui ülekäiguradu lükatakse maha käsikopaga, visatakse plastikule klaaskuule, et need autotulede käes helendaks.

Valuplastik jääb teele reljeefse paksema kihina, taludes nii tavateekattevärvist paremini igapäevast kulumist. “Kui sajad tuhanded autod sellest üle sõidavad, ei kulu see nii kiiresti, kui tavaline õhuke värv,” ütleb Pass. Kõige suuremaks „vaenlaseks“ on sõidukite naastrehvid, mis kulutavad nii plastikut, kui ka teede asfaltkatet.

Valuplastik ja klaaskuulid on valdavalt kasutusel linnatänavatel ning maanteedel, parklates neid alati ei kasutata. “Suurem osa parklatest märgistatakse tänapäeval tavalise teekattevärviga, mis on plastikust soodsam lahendus, kuna värv pihustatakse maha spetsiaalse värvimasinaga otse värvipurgist,” jätkab Pass.

Kuna värvi paksus on tunduvalt väiksem, on sellevõrra ka markeeringu kulumiskindlus kehvem. “Suuremates parklates, mis on mõeldud suurema intensiivsusega kasutamiseks, kulub tavaline teekattevärv ühe hooajaga maha,” selgitab Pass, et igal hooajal on tarvis seda seetõttu uuendada.

Samas on värvi lihtsam peale kanda. “Kui plastiku paigaldamistehnoloogia eeldab spetsiaalset katelt, mis tuleb kuumutada kahesaja kraadini, kus siis materjal sulab kaks-kolm tundi, enne kui saab selle kuumalt peale kanda - kuumaga nakkub plastik asfaldi bituumenikihiga, nii et see lahti ei löö, siis tavaline teekattevärv kantakse teele külmalt,” põhjendab ta.

Lisaks teostab AS Signaal TM märgistust ka külmplastikuga. "Seda materjali ei pea eelnevalt kuumaks ajama, vaid pannakse maha nn. külmal kujul. Kokku segatakse kaks komponenti, mille tagajärjel tekib keemiline reaktsioon, materjal muutub kuumaks ja seejärel kantakse plastik kohe maha,” tutvustab Pass, lisades, et külmplastikuga on tehtud näiteks punane vaip, mida linn on hakanud palju kasutama kohtades, kus ülekäiguraja kõrval on jalgrattakergliiklustee, mis ära värvitakse.

Teostatud tööd

Lisaks märgistatakse parklates, parkimismajades, ladudes ja platsidel valge teekattevärviga parkimiskohti, kollase joonega peatumist-parkimist keelavaid kohti ja kõike muud, mida klient soovib. “Näiteks büroohoonete ja kaubanduskeskuste ees olevad kirjad “suitsuvaba ala”, invakohad, elektriauto ja hübriidautode kohad, kaubanduskeskustes perekohad, erinevate ettevõtete logodega kauba kätte saamise kohad, ajutised kauba mahalaadimise kohad,” loetleb Pass tehtavaid töid. “Ampluaa on väga lai ja kui keegi soovib märgistada parkimiskohta ja teha seda mingi eri tooni värviga, siis kõike on võimalik tänapäeval teha.”

AS Signaal TM on värviga markeerinud ka väliseid asfaldil olevaid korvpalliplatse ja väiksemaid liikluslinnakuid, kus lapsed saavad väikeste akuautodega sõita ning kuhu on paigaldatud ajutised väikesed liiklusmärgid ning põrandale või pinnasele kantud ka teekatte märgistus. ”Teeme erinevaid töid, olgu selleks siis väike kahekümne kohaga korteriühistu parkla, kahe tuhande kohaga kaubanduskeskuse suur parkla või korvpalliväljak, kõiki töid saab meilt tellida ja alati leiame kliendile sobiva lahenduse ning sobiva materjali, millega tema soovid täita," kinnitab Pass.