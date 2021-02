Pereettevõte Dever – raskuste kiuste edukaks aknakatete valmistajaks

Foto: Dever OÜ

Aknakatete valmistaja Dever OÜ sündis ülemaailmse keeruka majandusolukorra kiuste aastal 2008, kui ettevõtte asutaja Ülle-Marika Roden ostis ära ühe samal alal tegevuse lõpetanud ettevõtte seadmed ja laojäägi. Algus oli väga raske, kuid tänaseks on perefirmast kasvanud omas vallas tugev ja tuntud tegija, kes kvaliteedis järele ei anna ning on usaldusväärne partner nii era- kui ka äriklientidele.

Julgustuse, toetuse ning abi saamiseks äriplaani kirjutamisel osales Ülle-Marika enne firma asutamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluskoolitusel, ent vaatamata sellele poleks pere abita Dever ellu jäänud – iga pereliige panustas nii kooliõpingute kui ka põhitöö kõrvalt. Tegemist oli „uju või upu” olukorraga, sest investeeritud oli palju raha, mis oli majanduslikult ebastabiilsel ajal hulljulge samm. Algusaastatesse jäid ka mõned mitteglamuursed otsused, näiteks kulude kokkutõmbamisel koliti üks hetk tootmine koju, nii et keset elutuba oli kardinate valmistamiseks 5-meetrine ribakardinamasin.

Keerukast olukorrast väljatulemiseks tuli anda gaasi. Nii sai loodud Eesti esimene erimõõduliste custom made aknakatete e-pood. 2012. aastal liitusid Deveriga peretütar Kristina ja tollal 22-aastane perepoeg Rauno, kellel oli juba nii otsemüügi kui ka oma ettevõtte juhtimise kogemus. Kuna nad olid lapsest saadik näinud ettevõtlust lähedalt, ei tundunud see kauge ja kättesaamatu unistusena ning Raunol oli seetõttu ka julgust müüa maha osalus oma ettevõttes ja panustada Deverile.

Esimene suurem muudatus pärast Rauno ja Kristina liitumist oli ettevõtte koduseinte vahelt välja kolimine. Renditi tootmis- ja kontoripind Tallinnas, et olla kliendile lähemal, optimeerida tootmisprotsessi ja tagada nii tehnilistele aknakatetele nagu ruloo-, riba- jms kardinad parem kvaliteet. Ülle-Marika hoolitses südamega toodete ja tootmise eest, lapsed keskendusid müügile ning kliendisuhtlusele. Ülle-Marika abikaasa Jaanus oli aga algusest peale oma põhitöö kõrvalt klientide juures aknakatteid paigaldamas käinud. Dever hakkas stabiilselt kasvama, suurendati tootevalikut ja ettevõttega liitus esimene pereväline inimene, Laura.

Järgmised suuremad muudatused tulid koos ühiskonna muutumisega

Kui ettevõte sai hoo sisse, pakkudes klientidele head kogemust ning armastusega valmistatud aknakatteid, läks Rauno end avastama Austraaliasse ning Kristina ülikooli. Olgugi, et Dever ei panustanud teadlikult kasvu, jagasid kliendid lahkelt oma häid kogemusi ning ettevõte jätkas stabiilset kasvu. 2017. aastal jõuti aga pöördepunktini, mil Ülle-Marika ootamatult tervislikel põhjustel aktiivsest tegevusest kõrvale astus. See tõi tagasi kodumaale Rauno, kes kogus teadmisi ja kogemusi aknakatete valdkonnast Austraalias.

Rauno naasemine oli ettevõtte arengule kahtlemata pöördeline. Perefirma hing ja tõekspidamised jäid endiseks, kuid tekkis juurde tugevamalt kasvule ja ärilisele arengule orienteeritud dimensioon. Kaasajastati tootmisseadmed ja -protsesse, veelgi enam pandi rõhku vahetule kliendisuhtlusele ning kvaliteetsele teenindusele. Tegelikult muutus ettevõtte põhisuund – aknakatete “kiirmood” jäeti seljataha, sest oli selge, et muutunud ühiskonnaga koos pidi muutuma ka Dever. Kiirete ja pooljuhuslike ostude tegemise aeg oli möödas ning oluliselt rohkem rõhku hakati pöörama konsultatsioonile, et aidata kliendil kirjus aknakatete valikus õige ost teha. 2019. aastal avati Tallinnas Kadaka teel uus kaasaegne kardinasalong, et tutvustada oma tooteid ja olla klientidele paremini kättesaadav.

Sobivaima lahenduse tagab ainult vahetu suhtlus kliendiga

Foto: Dever OÜ

Seoses internetikaubanduse võidukäiguga on tekkinud ka internetimüüjaid varasemalt rohkem ja Eesti aknakatete maastikul on palju vahendajaid, kelle peamine tugevus on soodne hind. Pärast 10 aastat jõuti järeldusele, et seda suunda Dever ei järgi. Internet suudab asendada müügiinimest seal, kus pole ostu sooritamiseks vaja eriti palju detaile teada, ent valdkondades, mis nõuavad kliendi poolt palju teadmisi ja müüjaga vahetut suhtlust, on õige valiku tegemisel alati ruumi tipptasemel usaldusväärsetele müügiinimestele.

Foto: Dever OÜ

Vaid reaalselt suheldes saab olla kindel, et toode rahuldab tõesti kliendi vajadusi ning ta tunneb oma ostust pikka aega rõõmu. Deveri jaoks on oluline pakkuda kvaliteetset toodet ja teenust ning lisaks olla kättesaadav nii hinna kui ka kiiruse osas. Kuna ostmine on emotsionaalne tegevus ning ostetu tahetakse kiirelt kätte saada, võeti oluliseks suunaks baaskollektsiooni loomine, et soovijad saaksid oma erimõõdulised aknakatted kiiresti kätte. Tihti jäetakse aknakatete valik kodu või töökoha sisustamisel viimasele hetkele, samas on tegu väga olulise sisustuselemendiga. Deveri baaskollektsiooni kangad on valitud tuhandete kollektsioonide seast ning valiku tegemisel lähtuti eestimaalaste maitseeelistustest, kangaste kvaliteedist ning mõistlikust hinnatasemest. Kokkuvõttes saab klient tellitu kätte sisuliselt sama ajaga, mis e-poest tellides, kuid rahulolu saadud toote üle võib olla kordi suurem.

Aknakate on enamat kui lihtsalt kaunis kangas akna ees

Foto: Dever OÜ

Deveri töötajad on külastanud tuhandeid kodusid ja töökohti ning suhelnud tuhandete sisustajatega, mis on andnud asendamatud kogemused ning teadmised, mis vigu aknakatete valikul enim tehakse, mille osas nõu vajatakse jms. Tihti lähtutakse peamiselt isiklikust visuaalsest eelistusest, jättes kõrvale toote funktsionaalsus. Lisaks on valik nii suur, mis omakorda tekitab sisustajale asjatut stressi – valida on vaja köögid-toolid-vaibad-põrandad-seinavärvid jne. Deveri missiooniks on pakkuda kõige lihtsamat ja õigemat sisustusalast ostu, rõhudes võimalusele teha aknakatete valik nii, et saadakse asjakohast ja professionaalset nõu ning valik ei peaks saama tehtud pooljuhuslikult. Loomulik on pidev täiendamisprotsess – külastatakse messe, suheldakse valdkonna spetsialistidega Eestist väljaspool ja hoitakse end kursis tootearengutega.

Deveri eesmärgiks on olla omal alal usaldusväärne spetsialist nii era- kui ka äriklientidele. Juba täna tehakse koostööd mitmete kinnisvaraarendajate ning sisearhitektidega ning on pandud käsi külge ärimajade aknakatete lahenduste loomisel. Tuleviku mõttes ei ole hetkel tugevat visiooni kodumaalt välja minna, sest arenguruumi on siingi küllalt. Lisaks müügisalongile Tallinnas kavatseb ettevõte kindlasti laieneda ka teistesse Eesti linnadesse ning tugevdada oma tuntust ning positsiooni. Suuremaid investeeringuid nõuab lähiaastatel ka tootmise laiendamine suuremasse kaasaegsesse tootmishoonesse, et suurendada tootmismahte ja pakkuda töötajatele paremat töökeskkonda.

Töötajad = perekond

Deveri igapäevase tegevusega on otsesemalt või kaudsemalt seotud 12 inimest. Nende hulgas on nii äsja alustanud kolleeg kui ka 9 aastat tagasi kõige esimese väljastpoolt perekonda palgatud töötaja. Dever on sünnilt perefirma: töötajate voolavus on olnud väike ja kõrgelt väärtustatakse lojaalsust. Töötajatesse suhtutakse austusega ja omanikud annavad parima, et neid kuulata ja aidata. Hea tööandja juures tuntakse end hästi ja turvaliselt, andes samas võimaluse koos ettevõttega kasvada.

Foto: Dever OÜ

Dever on oma ajaloo jooksul korduvalt tõestanud, et suudab ka keerulisematel perioodidel ellu jääda ning kasvada. 2020. aastal ehk majanduslikult üldiselt pigem keerulisel ajal suuteti käivet kasvatada, palgati uusi töötajaid ning pöörati müügisalongi sulgemise tõttu tekkinud vaba ajaressurssi kasutamisega palju tähelepanu ettevõtte arengule, uute plaanide tegemisele ning eesmärkide seadmisele. Täna on juhtkond enam kui kunagi varem veendunud, kui olulised on ka kõrgaegadel tehtavad targad finantsilised otsused ning piisav rahaline puhver. Võiks öelda, et covidi-aasta andis võimaluse asju veidi selgemini näha, prioriteete paika seada ning värske ja energilisemana edasi liikuda. Siiski ollakse realistlikud ning teadvustatakse endale, et olgugi, et koroonakriis aknakatete valdkonda siiani märkimisväärselt kahjustanud ei ole, võib see negatiivne mõju veel tulla. Pigem aga ollakse tuleviku suhtes optimistlikud ning jätkatakse liikumist oma eesmärkide suunas, sest näha on veel palju kasvupotentsiaali!

www.dever.ee