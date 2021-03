Gaselli TOP: RIA.com Marketplaces jõudis käibe poolest IT-firmade esikolmikusse

Tallinnas selgitati välja kõige kiiremini kasvavad ettevõtted. Selle aasta edetabelisse on pääsenud 1473 ettevõtet. Nende seas ka IT-ettevõte RIA.com Marketpaces, kes teeb edukat äri suures Ukrainas. Räägime Gaselli konkursi esikümnest, Eesti suurimatest majandussektoritest ja edukamatest IT-ettevõtetest.

Gaselli TOP 10

Gasseli TOP on iga-aastane edetabel, kuhu pääsevad ettevõtted on kasvatanud võrreldes eelnenud majandusaastaga käivet ja kasumit vähemalt 50%. Tänavu oli neid ligi 1500. Gasellide esikümnes on järgmised ettevõtted:

1. AleviKinnisvara OÜ

2. 24-7Fitnessklubi OÜ

3. CR Construction OÜ

4. LBM Trade OÜ

5. OT Service OÜ

6. Marinox OÜ

7. Kuninga Valduse OÜ

8. Viru Peekon OÜ

9. Deltawise OÜ

10. Homerich Import OÜ

Mis majandussektorid on Eesti suurimad?

Üle poole (53%) gasellettevõtetest asuvad Tallinnas. RIA.com Marketplaces’i analüütikud tegid kõigi 1473 Gaselli TOPis olevate ettevõtete põhjal kindlaks Eesti suurimad majandussektorid. TOP 7 käibe järgi on järgmine:

Hulgimüük – 17% (438 mln eurot)

Ehitus – 17% (424 mln eurot)

Jaemüük – 8% (198 mln eurot)

IT – 5% (125 mln eurot)

Logistika – 4% (107 mln eurot)

Metallitööstus – 4% (106 mln eurot)

Puidutööstus – 4% (95 mln eurot)

Edetabelis esindatud ettevõtete kogukäive ulatus 2,54 mld euroni. Väärib märkimist, et kõige suurema käibega ettevõtteks osutus Airwave OÜ, kelle käive oli 18,2 mln eurot.

IT-firmade TOP 3

IT on Eesti kõige kiiremini kasvav sektor. Gaselli TOPis on esindatud 62 IT-ettevõtet, kelle käive ulatus 171 000 eurost kuni 13,5 miljoni euroni. IT-firmade käibe TOP 3 on järgmine:

1. Twilio Estonia OÜ – käive 13,5 mln eurot / ärikasum 976 tuhat eurot

2. Heathmont OÜ – käive 11,8 mln eurot / ärikasum 1,29 mln eurot

3. RIA.com Marketplaces OÜ – käive 10,8 mln eurot / ärikasum 5,9 mln eurot

RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse esimees Artem Umanets räägib, et ettevõtte edu võti on „usaldusväärsuse” strateegia.

„Meie ettevõte kasvab ja finantstulemused räägivad enda eest. Juba teist aastat järjest jõuab RIA.com Marketplaces Gaselli TOPi. 2018. aastal oli EBITDA ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit 2,79 miljonit eurot, aga 2019. aasta lõpetasime juba tulemusega 6,57 miljonit eurot. Teiste sõnadega kasv oli enam kui kahekordne. 2020. aasta tulemused avaldame peale auditi valmimist. Kuid võime öelda, et koroonaviiruse pandeemia meie kasvu ei takistanud,” räägib Artem Umanets ettevõttest RIA.com Marketplaces.

„Meie jaoks on Gaselli edetabelisse jõudmine kinnitus, et oleme õigel teel, kui arendame „usaldusväärset internetti” suures Ukrainas ja meie strateegia kannab jätkuvalt vilja. Meie automüügi veebiportaal AUTO.RIA.com on pälvinud Ukraina rahvusliku kaubamärgi tiitli ja kuulub maailma autoportaalide TOP 6. Meie kinnisvaraportaal DOM.RIA.com kannab samuti seda aunimetust. Kõik tänu sellele, et ehitame turvalist sidet ostja ja müüja vahel.”

Umanets räägib ka, et paljusid huvitab küsimus, kas RIA.com Marketplaces tuleb börsile.

„2020. aasta ja koroonaviiruse pandeemia on teinud oma korrektiivid ja on sundinud uue reaalsusega kohanema. Kui võime kindlalt öelda, et lähitulevikus korraldame aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) ja tuleme Nasdaq Baltic börsile,” räägib Umanets.