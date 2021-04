Esimene valik kaablite ühenduvuse jaoks

Foto: YEInternational AS

Lindy Electronics on 1932. aastal Saksamaal asutatud kaabli- ja ühenduvuslahenduste tarnija, kel on tänaseks kontoreid üle kogu maailma.Rohkem kui kolme tuhande tootega pakub Lindy süsteemide paigaldajatele, -halduritele ja IT-edasimüüjatele ühtset ressurssi kaablite ja ühendustehnoloogiate jaoks.

Lindy on ideaalne partner paljude digi- ja analoogseadmete ühendamisel, jagamisel, teisendamisel/konvertimisel ning suure osa signaalide pikendamisel, kattes kogu spektrit audio-video (AV) ja IT-ühenduvuse nõuetest ning pakkudes seejuures täielikku müügieelset- ja järgset tehnilist tuge koos erakordse klienditeeninduse ja ekspertiisiga.

Kombineeritud ühenduvus – Combined Connectivity

Kujunduse abil integreeritud ja ühtlustatud

Lindy Combined Connectivity tooted on loodud üksteist täiustama, et luua terviklikud, funktsionaalsed süsteemid. Näiteks maatrikslülitid on modulaarsed lahendused, mis võimaldavad mitut audio-videosignaali ümber lülitada, jaotada ja konvertida. Kootöös Lindy IP-põhiste pikendajatega saab neid signaale seejärel terves hoones levitada või isegi kogu maailmas edastada.

Lindy tooted on loodud ka sujuvaks integreerimiseks kolmandate osapoolte seadmetega, võimaldades paigaldajatel ja süsteemihalduritel rakendada mitmekülgseid platvormidevahelisi lahendusi.

Lindy Combined Connectivity loob klientidele ja partneritele uusi võimalusi jaekaubanduses, turustuses, tööstuses, hariduses ja avalikus sektoris. Kasutades ühendustehnoloogia uusimaid edusamme, pakub Lindy vahendeid mitme signaali tüübi levitamiseks üle pikema vahemaa ja seda nõudlikumates keskkondades kui kunagi varem.

Aastakümnete pikkuse tööstuskogemuse abil aitab Lindy klientidel investeerida ressursse pikaajalistesse projektidesse ja installatsioonidesse, teades, et nad saavad tugineda terviklikele süsteemidele, mis jäävad efektiivseks ja võimekaks kogu installatsiooni elutsükli jooksul.

Ühendamine

Kaablite ja adapterite tootjate liidrid maailmas

Lai valik suure jõudlusega kaableid ja adaptereid koos ekspertteadmistega loob lahendused, mis ületavad kaugelt traditsioonilised digitaalse ja analoogsignaali edastamise piirid.

Lindy kaablid ja adapterid on disainitud ja toodetud parima esitluse ja töökindluse tagamiseks alates HDMI’st ja DisplayPort’ist kuni USB, Ethernet’i ja toiteallikani. Lindy kaabliliinide kontseptsioon – Gold, Cromo, Anthra ja Black Line – kaablid võimaldavad klientidel hõlpsasti valida jõudluse, disaini ja hinna alusel.

Gold Line

Foto: YEInternational AS

KOMPROMISSITU

Lindy Gold Line kaablid on loodud ja testitud kasutamiseks nõudlikes keskkondades ja keerulistes tingimustes, kus on nõutav suuremahuline signaalijaotus ja erakordne töökindlus. Kaablitele iseloomulikud täismetallist 360-kraadised kullatud pistikud pakuvad lisatugevust ja ilusat visuaali pealekauba. Gold Line’i võime signaalide kadudeta edastamiseks ja üllatav ribalaius kõige pikematel vahemaadel teeb kokku kompromissitu kaablilahenduse.

YEInternational’i kaubavalikus on kõige pikemaks Gold Line kaabliks 20m.

Cromo Line

SUUTLIKKUS JA DISAIN

Lindy Cromo Line esindab kunstilist visiooni, mis on muudetud tehniliseks reaalsuseks. Ideaalne kasutamiseks prosumerite (professionaalsete tarbijate) loomingulistes ja ärilistes audio-visuaalsetes rakendustes, kus on oluline kõrge sooritusvõime ja disain. Cromo Line kasutab ainulaadset kroomdisaini ABS-korpust, millel on kullatud kontaktid ja pistikud - jõudluse ja kunstilisuse segu – mis edastab suurepärast sisu suurepärase ühenduse kaudu.

Anthra Line

PROFESSIONAALNE VALIK

Professionaalseks paigalduseks on vaja tippkaableid. Lindy Anthra Line on esmaklassiline lahendus, mis on loodud ja testitud äriliseks kasutamiseks ning suure talitusega professionaalsete audio-video ja IT-installatsioonide jaoks. Paigaldajate jaoks häälestatud ja ainulaadse vaskkaablikonstruktsiooniga Anthra Line kaablid on end tõestanud ka kõige nõudlikumates tööstusrakendustes, tagades sisu ja andmete usaldusväärse edastamise olenemata keskkonnast.

Black Line

UNIVERSAALSED ÜHENDUSED

Ühendused on universaalsed. Kaablid peaksid ka olema.

Lindy Black Line on täisfunktsionaalne algtaseme kaabli lahendus, mis sobib ideaalselt kodu- ja väikekontorites rakendamiseks. Black Line on Lindy täiustatud disain ja tugevast ehitustehnika, loomaks oma klassi parim, usaldusväärne kaablilahendus kaasaegsetele seadistele ja lisaseadmete nõudmistele.

Jagamine

Splitterite ja switchide tehnoloogia eksperdid

Lindyl on pikaajaline kogemus ning võimekus pakkuda laiahaardelisi lahendusi paljudes tööstusharudes ja rakendustes. Suurepärane partner, kui tegeled kompleksete jagamissüsteemidega ja koostöös toimivate installatsioonidega. Lindy splitterid ja switchid toetavad nii nüüdisaegseid kui vanema generatsiooni ühendusi. Lindy pakub tervet rida signaalisplittereid ja adaptereid, mis hõlmavad kogu HDMI-, DisplayPort-, DVI-, VGA- ja USB-ühenduste spektrit. Lindy Matrix sari on audio-video tööstuse kvaliteedi etaloniks. Parim lahendus edasijõudnud, multi-signaal jaotuslahenduste jaoks.

Foto: YEInternational AS

Konverteerimine

Pärandtehnoloogia ja tänapäevaste seadmete sujuv integreerimine

Segatehnoloogilised installatsioonid nõuavad ühendatud seadmete vahel erinevate digitaalsignaalprotokollide konvertimist. Lindy konverteerimistehnoloogiate abil saavad paigaldajad sujuvalt ehitada installatsioone, kasutades pärandtehnoloogia ja kaasagsete seadmete kombinatsiooni. Lindy aastatepikkune kogemus selles valdkonnas võimaldab klientidel alati rakendada kõrge suutlikkusega tõhusaid lahendusi. Lindy konverterite tehnoloogiad hõlmavad audio-video ja IT-digitaal- ja -analoogliideseid, sealhulgas HDMI, DisplayPort, DVI, VGA ja USB.

Foto: YEInternational AS

Pikendamine

Signaalipiirangute ümbermääratlemine võimendite ja pikendajate abil

Lindy on maailmas üks juhtivaid audiovisuaalsete ja IT-laienduste tehnoloogiate esindajaid. Lihtsalt kasutatavad aktiivsed võimendid pikendavad tavapäraseid kaabliühendusi signaali edastamise normaalsetest piiridest kaugemale. Mitmekülgsed, hõlpsasti kasutatavad Cat.x pikendajad suudavad HD video- ja helisignaale edastada üle suurte vahemaade. IP-põhised lahendused võivad kasutada olemasolevat võrgutaristut, ületades lokaalsete pikendajate piirangud ja võimaldades ülemaailmset ühenduvust. Kauguste puhul, mis ületavad vasepõhiseid lahendusi, on uueks standardiks tõusnud fiiberoptiline tehnoloogia.

Foto: YEInternational AS