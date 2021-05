Proovi riskivabalt pensioniraha investeerimist Luminori tulevikuinvestori mängus

2021. aastal jõustus pensionireform. See tähendab, et nüüd on esimest korda võimalik II pensionisambasse kogunenud raha ise haldama hakata. Loomulikult on võimalik jätkata ka vanaviisi ehk mõnda pensionifondi raha kogudes.

Väärtpaberite vaade ja turgude vaade Luminor PIK keskkonnas Foto: Luminor Bank AS

Pensioni investeerimiskonto ehk PIK

Nagu öeldud, siis alates 2021. aastast on kättesaadav uus ja huvitav võimalus – olla ise oma II samba pensionivarade osas investeerimisotsuste tegija. Selle tarbeks on loodud täitsa uus lahendus, mis kannab nime pensioni investeerimiskonto ehk lühendatult PIK.

Pensioni investeerimiskonto on oma olemuselt pangakonto, kuid see on teatud tunnuste abil eristatav muudest pangakontodest. Selle konto kohta liigub info automaatselt Pensionikeskusele. Pensionikeskus on niinimetatud keskne registripidaja kõige selle osas, mis puudutab kogumispensioni varasid, olgu selleks siis II või ka III samba pension.

On oluline teada, et pensioni investeerimiskontole saab laekuda raha üksnes II samba maksetest. See tähendab, et tegu ei ole kontoga, kuhu saab ise igal ajal investeerimiseks raha kanda. Sinna laekub ainult sinu II samba raha ehk 2% + 4% (2% tuleb sinu brutopalgast, 4% lisab riik sotsiaalmaksu arvelt).

Pensioni investeerimiskonto Luminor Investor platvormil

Pensioni investeerimiskonto ehk PIKi avamiseks on tarvis pöörduda mõne teenusepakkuja poole. Näiteks Luminoris pensioni investeerimiskontot avada soovides on sul võimalus kasutada Luminor Investori platvormi. Luminor Investor on veebipõhine keskkond, mille abil on investeerimine üpris mugav. Saad valida sadade erinevate aktsiate, võlakirjade ja investeerimisfondide (ka ETFide) vahel. Kuna platvorm ise on päris lihtne ja loogiline, siis on tehingute tegemine võimetekohane praktiliselt igaühele.

Jagan kohe ka paari kasulikku näpunäidet. Esiteks, kui otsid mõnd konkreetset aktsiat, siis tea, et väärtpabereid saab otsida nii nende nime kui ka kauplemissümboli järgi. Näiteks Facebook’i aktsia leiab nii otsides firma nime „Facebook“ aga ka siis kui otsid selle konkreetse aktsia kauplemissümboli „FB“ järgi.

Juhul kui sa veel päris hästi ei tea, millised aktsiad sind huvitavad, siis platvormil on olemas mõned sisseehitatud filtrid. Näiteks saab ühe nupuvajutusega välja otsida infotehnoloogiasektori, tervishoiuvaldkonna, aga ka finantssektori ja tarbekaupade sektori aktsiad. Neid valikunuppe kasutades kuvatakse sulle loetelu vastavatest aktsiatest üle kogu maailma. Vajutasin just praegu ise tarbekaupade sektori otsingunupule ja esimesena näen valikus selliseid aktsiaid nagu riidefirma Hennes & Mauritz AB (H&M) Rootsist, ehituskaupade kett Home Depot USAst, kohvikutekett Starbucks USAst ja meigi-, naha- ning juuksehooldustooteid pakkuv L'Oreal Prantsusmaalt.

Börsil kaubeldavaid fonde ehk ETFe otsides meeldib mulle see, et kiirvalikuna on platvormil kohe olemas globaalsed fondid ja arenevate riikide fondid. Näiteks globaalsete ETFide puhul on kõigest ühe ostuga sageli võimalik saada sadade kui mitte tuhandete ettevõtete aktsionäriks. Jah, päriselt ka! Kõigest ühe nupuvajutusega on sinu portfellis nüüd rohkem kui tuhande ettevõtte aktsiad! Seega kui sa parasjagu ei oska või soovi ise oma portfelli aktsiaid valida, siis on globaalse ulatusega ETFid väga mugav lahendus. Loomulikult tuleb enne päris raha mängu panemist uurida pisut põhjalikumalt iga väärtpaberi kohta, mida soetama hakkad. See kehtib nii aktsiate, võlakirjade kui ka fondide puhul.

Proovi riskivabalt ehk Luminori tulevikuinvestori mäng

Investeerimisega alustamine paistab mõnikord veidi hirmuäratavana. Ei tea täpselt, kuidas asjad käivad, kas teen ikka kõik õigesti, ega mu raha kusagile ära ei kao kui valele nupule vajutan?! Jah, see võib tunduda tobe, aga tean omast käest, et nii mõnigi kord just nimelt sellised mõtted peast läbi jooksevad. Kui juba investeerimine ise tundub veidi ebakindlust tekitav, siis enamasti lisab sinna seda kahtlust ja kõhklust ka uus ja veel tundmatu veebileht ning tõsiasi, et oma raha on mängus.

Mul on väga hea meel, et Luminor on loonud võimaluse proovida oma pensioniraha investeerimist niinimetatud demokontol. Kontol, kuhu kantakse sulle 25 000 eurot mänguraha, mille eest saad siis soetada erinevaid väärtpabereid, koostada omale pensioniraha investeerimise strateegia ja nii-öelda simuleerida see kõik ilma oma päris raha mängu panemata läbi.

Asja nimeks on Luminori tulevikuinvestori mäng. Mängu käigus saad avada omale demokonto, avastada platvormi võimalusi, teha erinevaid tehinguid ja katsetada, kas oma pensioniraha ise investeerimine sulle sobib või mitte. Mäng kestab kuni 31. juulini, kontosid saab luua kuni 30. juunini. Osalejate vahel loositakse välja ka erinevaid auhindu, näiteks elektritõukerattaid.

Tule ja proovi ka! Mina tegin juba konto ära. Samuti ka esimese ostu. Selleks oli laiapõhjaline globaalsetesse aktsiatesse raha paigutav Vanguard FTSE All-World UCITS nime kandev ETF.