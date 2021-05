RIA.com Marketplaces: IPO ja miljonitesse ulatuv kasum. Artem Umanets vastab viiele küsimusele

Ukrainas äri ajav eesti ettevõte RIA.com Marketplaces juht Artjom Umanets Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces, kellel on edukas äri Ukrainas, juhatuse esimees räägib firma plaanidest teha aktsiate avalik esmapakkumine ehk IPO. Miks seda pole veel juhtunud? Mida ootab ettevõtte juhatus? Ja millised on ettevõtte viimase viie aasta finantstulemused?

Eesti IT-ettevõtte RIA.com Marketplaces IPO’st on kitsastes investorite ringides räägitud juba paar aastat. Esialgu valiti aktsiate avaliku esmapakkumise jaoks aasta 2020, kuid plaane muudeti. Juhatuse esimees Artem Umanets avaldas mõned üksikasjad.

Miks RIA.com Marketplaces ei teinud IPO-t 2020. aastal?

Pandeemia ja majanduskriisi tõttu pidi ettevõtte juhatus IPO edasi lükkama. Viisime läbi auditi, arutasime koos aktsionäridega kõiki riske, analüüsisime juriidilisi küsimusi viimaste üksikasjadeni. Ja meie arvates olnuks 2020 IPO-le halb aasta, räägib Artem Umanets.

Kas aktsiate müük toimub? Kas teie plaanid on muutunud?

Pakkumise ettevalmistamine ei ole lihtne ülesanne. Ainult suurest kapitalisatsioonist ei piisa. Jällegi, praegu viime lõpule auditi ja teeme tõsiseid jõupingutusi selleks, et täita kõiki regulatiivseid nõudeid. Ehitame üles läbipaistvat ja arusaadavat struktuuri edasiseks läbipaistvaks aruandluseks investoritele. Et nad oleksid kindlad meie ettevõtte maksevõimes, kasumlikkuses ja jätkusuutlikkuses.

Me arvestame kõiki riske ja võimalusi pärast aktsiapakkumist. Arutame ka seda, mis ootab meie ettevõtet pärast saadud kapitali laekumist. Võime kindlalt öelda, et me oleme valmis börsile tulekuks. Ja töötame selle nimel, et sellest tuleks tõeline sündmus Eesti investoritele. Kuid selleks peab valima õige hetke. Meie hinnatud konsultandid ja eksperdid koos ettevõtte juhatusega analüüsivad kõiki turul toimuvaid sündmusi ja äriprotsesse. Ja niipea, kui saabub õige hetk, hakkame tegutsema.

Miks peaks RIA.com Marketplaces noteerima väärtpabereid börsil?

- Meie ettevõttel läheb suurepäraselt. Meil on hea ajalugu ja kümnete miljonite ukrainlaste usaldus. Ja veel ammu enne pandeemiat viisime meie auto- ja kinnisvaramüügi platvormid AUTO.RIA.com ja DOM.RIA.com esikohale Ukrainas, tehes neist Ukraina rahvuslikud kaubamärgid. Nüüd on vaja täiendavat kapitali äri skaleerimiseks ja edasiseks arendamiseks. See on väga tõsine samm, kuid oleme kindlad, et see annab hea võimaluse kavandatud plaanide elluviimiseks ja uue tehnoloogia, millel ei ole maailmas analooge, juurutamiseks.

Mis börsi valite IPO jaoks?

Me tahame noteerida First North Nasdaq börsil. Ja vaieldamatult saab meist esimene IT-ettevõte börsil, kellel on lisaks väga hea keskmine aastakasv. Praegu kasvavad Tallinna börsi ettevõtted keskmiselt 10% aastas. RIA.com Marketplaces kasvas aastatel 2015-2019 keskmiselt 59% aastas. See on oluline edukuse märk.

Milliste finantsnäitajatega lõpetas teie ettevõte 2020. aasta?

Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

Pandeemia ja karantiini alguses pidime langetama kiireid otsuseid, muutma lähenemist tööle ja kohanema uue reaalsusega. Ajal, mil paljud ettevõtted kannatasid mitme miljoni euro ulatuses kahjumit või koguni lõpetasid oma tegevuse, näitas RIA.com Marketplaces häid finantstulemusi ja lõpetas 2020. aasta 13,4 miljoni eurose käibega. Sellest summast oli 5,2 miljonit eurot tegevuskasumit (EBITDA), kuigi veel 2015. aastal teenisime ainult 790 000 eurot. Muide, väärib mainimist,et me ei tühistanud eelmisel aastal aktsionäridele dividendide maksmist. Maksime välja 2,2 miljonit eurot dividende ja 463 000 eurot makse. Pikk, viljakas ja läbipaistev koostöö väikeinvestoritega on meie ettevõtte prioriteet.