Kuidas pensionil rekamees Harry ühe Eesti startup’i maailmaturule viis?

Telliskivi loomelinnaku ainsa Toompea vaatega kontorihoone viiendal korrusel asub kiirelt arenev idufirma, mille eesmärgiks on, et kaubaveod maailma maanteedel läbipaistvad ja jälgitavad oleksid. Selles imelises kontoris kogunevad kartmatud ja nutikad IT-talendid kujundama logistikamaailma tulevikku. Sixfoldi nime kandev 60 töötajaga startup värbab uusi talente lausa tunnikiirusega. Ja just selle värbamismaratoni keskel sündis mõte vaadata tagasi aegadele, kuidas see kõik alguse sai.

Selleks kohtusime ühel päikselisel kevadpäeval Sixfoldi kontoris ettevõtte inspiratsiooniallikaga, rekamees Harryga, kes tagurdas oma fotoga Sixfoldi eduloo hoovi ka esimese miljoni. Kuidas Harryst IT-firma reklaamnägu sai, kuidas maismaavedude maailm aastatega muutunud on ja mida teha, kui tahad ka ise Sixfoldi meeskonnaga liituda, sellest rääkisime rekajuhi Harry ja Sixfoldi juhi Irena Mändmaa lõbusas ja huumorit täis seltskonnas.

Harry, kuidas su rekamehe karjäär algas ja milline see töö välja nägi?

Sajandivahetusel, umbes 20 aasta eest, vahetasin elukutset. Üks töö lõppes ja kuna olin masinatega hästi tuttav, tuli pakkumine kaupa vedama hakata. Elasin Paides ja päevad algasid igal hommikul sellega, et tuli kaup peale võtta. Töö oli nagu töö ikka. Tuli teha. Ja kui hästi tegid, jõudsid õhtuks veel Paidesse pere juurde tagasi ka. Nii et võib öelda, et motivatsioonipakett oli algusest peale maru hea.

Irena, siin sobib küsida kohe, kuidas Sixfold alguse sai.

Sixfoldi asutasid Eesti noormehed, kes olid varem olnud Skype’i ja Fraktali alguse juures. Tüübid, kelle DNAs oli soov keerulisi asju lihtsamaks muuta, olgu selleks veebikõned Skype’i abil, veebiehitus Fraktali abil või siis meie kontekstis – kaubaveod tarkvara abil. Üks asutajatest, Harry väimees Märt Kelder, elas Tallinna äärelinnas ja nägi hommikuti parklatäite viisi laoplatsidel tühjalt seisvaid rekasid. See inspireeris mõtlema, et äkki saaks neid kuidagi kasulikumalt rakendada. Aga ei saanud. Selle asemel jõudsime läbi elu keerdkäikude (loe Palleteri lugu) hoopis Sixfoldini, mis aitab maismaavedusid võimalikult efektiivselt jälgida ning nendega kaasnevad andmed enda kasuks tööle panna.

Harry, kui palju kilomeetreid sa sõitnud oled?

Kilomeetreid tuleb ikka miljonites, see on paarikümne aasta kogus.

Mis kütusekuluga rekad üldse sõidavad, on see 30–40 liitrit sajale?

Kui 30ga hakkama saad, oled väga tubli. Eks neid vanu nalju tehti veel meie ka ajal, et kütusekulu on iga juhi isiklik asi, millest härrasmehed ei räägi.

Mõni naljakas lugu seoses sellega?

Neid lugusid ikka liikus, et mõnikord, kui keegi teise mehe ringi asendama läks, siis teine mees luges sõnad peale, et vaata et sa masinat täis paagiga tagasi ei too, muidu saad kere peale. Ja siis ehmunud asendaja pidi leidma veel enne ringi lõppu sõpru ja sugulasi, kellele paagist kütus ära jagada, sest teine mees oli kogu aeg oma ringidel oluliselt suurema kuluga “sõitnud”.

Irena, mida Sixfold selle kohta arvab?

Olles ise logistika- ja transpordiettevõtte taustaga, ega neid lugusid on olnud tõesti igal ajal. Sixfold inimeste seadusekuulekusega ei tegele ja politseivormi ei kanna, aga oma klientidele anname küll meelerahu – kogu kaubavedu on reaalajas jälgitav. Saame tuua läbipaistvust töö- ja puhkeaega, anda infot kütusekulu, rehvirõhu, spidomeetri või odomeetri näidu ning palju muu kohta ja loomulikult ennustada ka kauba saabumisi ja hilinemisi. Meie kvaliteedimärk on see, et jälgime nt Coca-Cola, Rockwooli ja teiste suurte giga-transportijate vedusid. Ikka selleks, et nende aega säästa ja kulusid optimeerida. Arendame tarkvara, mis aitab kõikvõimalike anomaaliate jälile jõuda ja naljaga pooleks öeldes tulevikku ennustada.

Harry, kas kaubaveoga midagi vahel untsu ka läks? Mis need apsud olid?

Mind on õnneks maanteed hoidnud. Ma pole teinud nende aastate jooksul ühtegi avariid. Aga olen pealt näinud õnnetusi küll ja enam. Selleks pead ikka ise kaasa aitama, kui tahad, et su masin kraavis lõpetaks. Muidugi lihtsamaid apsakaid juhtub kõigil. Vahel on vale kaubaga terminalist välja sõidetud, sest vale konteiner on peale tõstetud ja siis pead konteineri tagasi viima. Vahel tahab sõidumeerik sind 7 kilomeetrit enne koju jõudmist puhkama sundida, nii et pead naise järele kutsuma ja auto tee äärde jätma.

Kuidas rekamehe töö muutunud on aastatega?

Algusaastatel oli meeletult palju pabereid vaja käsitsi täita. Nüüd ei ole midagi sellist. See on üks kõige meeldivamaid asju kogu logistikasektori arengu juures. Masinapark muutub ka. Uued veokid on ikka väga mõnusad. Mugavamad kui mõne mehe kodu. Mul oli lausa kaks voodit taga, mis siis, et ma eriti pikki otsi ei teinud.

Kuidas sa väimehe firma reklaamnäoks sattusid?

Poisid läksid kuhugi suurele võistlusele ja tulid rekat oma klipis ära kasutama („See oli Techstars, kus nad auhinnaks selle miljoni said, mida nad lõpuks ei tahtnudki,“ täpsustab Irena kõrvalt) ja siis oli ühel neist kaamera kaasas („See oli Tõnu Runnel“, lisab Irena). Nii ma seal oma kabiinis istusin-vaatasin, mis poisid teevad ja endalegi ootamatult ma pildile jäingi.

Irena, mis roll Harryl Sixfoldi ajaloos on, ta pilt on peaaegu kõikjal, seintel, särkidel?

Me oleme startup, kes värbas IT-inimeste asemel alustuseks hoopis rekamehe. Harry on meie ametlik lepinguline supermodell. Päris lihast ja luust rekamees räägib Sixfoldi ärikultuurist rohkem kui fotopanga reklaamnägu. See tähendab, et lähme iga teemaga päris juurteni. Oleme autentsed ja no BS suhtumisega. Mõistame maismaaveoste äri tänaseks sama hästi kui meie kliendid.

Harry, sina lähed nüüd pensionile, aga mida lõpetuseks uue põlvkonna rekameestele soovid, kes seda tööd järgmisel 20 aastat teevad?

Eks ikka nael kummi. Põtru on nähtud rohkem kui Lapimaal, aga hoidke ikka külma pead. Mõistusega sõidad, siis sõidad kõige ohutumalt. Siis ei juhtu õnnetusi ja kaup jõuab kohale.

Irena, ütle lõpetuseks, mis Sixfoldis arendajate jaoks kõige võluvam on.

See on üks kõige ilusamate andmehulkadega valdkondi, täiesti tõsiselt. Kui te tahate teada, kui äge kogu see maismaavedude data, mida me oma igapäevatöös kasutame, välja näeb ja kui kindlate alustalade peale see üles ehitatud on, tulge Sixfoldi. Toompea vaade ei tähenda, et sa lipu heiskamise ajaks kohal pead olema. Ja nagu Harry eelnevalt mainis, maantee ääres ööbimist ka ei ole. Meie motivatsioonipaketis on puhkeaeg ja võimalus kodust töötada väga olulisel kohal. Kuigi Sixfoldis oleme vist rekameestelt selle geeni pärinud, et teeks veel viimased “7 kilomeetrit” enne pausi ära.

Kõik meie avatud positsioonid on näha meie kodulehel: https://sixfold.com/careers