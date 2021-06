Kiilto uus tööstusliimide tootejuht Andres Kullam: minu eesmärk on saavutada uusi töövõite

Värske tootejuht Andres Kullam omab tööstusliimide valdkonnas pikaajalisi kogemusi ning loodab oma teadmiste ja vilumusega hoida ning kasvatada Kiilto kliendibaasi, saavutada uusi töövõite ning suurendada ettevõtte tulemusi.

Kiilto tööstusliimide tootejuht Andres Kullam Foto: Kristi Palm

Pärnust pärit Andres on lõpetanud 1993. aastal Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskonna puidutöötlemistehnoloogia eriala. Kuni 1996. aastani töötas ta Viisnurga mööblivabrikus ostujuhina, seejärel kandideeris tolleaegse Casco Liimid OÜ meeskonda ja töötas seal, kuni leidis tee Kiiltosse.

Kiilto puhul inspireeris teda tugev tehasemeeskond, kõrge toodete kvaliteet ja pikaajaline kogemus turul. „Uue töö juures meeldib mulle, et tooteportfellis on olemas enamjaolt kõik vajalikud tooted puiduliimide valdkonnas, mida klientidele pakkuda. Samuti lisab kindlustunnet ja töötahet tugev tagala ehk Soome emafirma professionaalne tootearendusüksus ja labor. Ja loodan, et uus tööandja lubab piisavalt iseseisvalt tegutseda, et saavutada koos uusi töövõite.”

Uutelt kolleegidelt loodab Andres võimalikult palju omavahelist suhtlust tööalaselt, sest sõbralikud ja sundimatud inimestevahelised suhted on hea enesetunde ja positiivse töökeskkonna alustala. Kiiltos loodab ta töötada ka viie aasta pärast. Rääkides aga liimitööstuse viimaste aastate suurematest muudatustest, nimetab ta osade puiduliimide koostisse kuuluva kantserogeense ühendi formaldehüüdi vähendamine kuni nulltasemeni ehk tulevikus ainult formaldehüüdivabade puiduliimide kasutamine.

Väljaspool tööaega meeldib Andresele sõita suvisel ajal palju maastikurattaga, vahel ka purjetada. Talvel on tema hobiks lume olemasolul murdmaasuusatamine ja sõudeergomeetri spinningutrenn. Aga kõige tähtsamaks oma elus peab ta perekonda, sõpru ja positiivset vaheldusrikkust.

Kiiltol ees on väga põnevad ajad

„Kiilto uksed on valla kõikide nende inimeste jaoks, kes on valmis panustama, tegema „ekstra miili“, kes seavad oma tegemistes kõige olulisemaks kliendid, on alati valmis juurde või ümber õppima, muutuma, katsetama ja proovima oma töös uusi lahendusi ja kõike seda loomulikult meie planeeti hoides,” ütleb Kiilto Eesti tegevjuht Tanel Lonks.

Ta lisab, et ettevõtte plaanid on ennekuulmatult ambitsioonikad. „Meie missiooniks on ehitada üles kestvat tulevikku ja tahame seda teha kasumlikult. Aastaks 2025 oleme turu parima kliendikogemusega ettevõte oma valdkonnas ja meie teenused saavad turgu valitsevateks.”

Kiilto äri alus ja kultuuri nurgakivi on kliendid. „Tahame pakkuda nii tänastele kui ka tulevastele klientidele parimat kliendikogemust. Võttes tööle Andrese, võidavad meie kliendid meeletult. Julgen väita, et see annab neile isegi konkurentsieelise turul,” kiidab Tanel. „Andres on oma valdkonnas tuntud tegija, täiesti kaubamärk omaette! Need kümned aastad kogemusi, mida ta endaga kaasa toob, on hindamatu väärtusega nii Kiilto innovatsioonimeeskonnale kui ka klientidele.”

Ta nendib, et Andrese ligipääs 100-aastasele liimitootmiskogemusele ja kogu Kiilto liimiportfellile raputab kogu Eesti turgu. „Seepärast usun, et nii Andrest, meie kliente ja ka Kiiltot on ees ootamas ääretult põnevad ajad. Soovin Andresele palju jõudu ja õnne tema uues ametis!”

Laia profiiliga asjatundja kinnitamise alal

1919. aastal asutatud Kiilto Oy on Soome perefirma, mille tegevusalaks on keemiatööstuskaupade tootmine ehituse ja tööstuse jaoks. Ettevõtte äritegevus hõlmab liimide ja nendega seotud toodete väljatöötamist, tootmist ning turustamist – Kiilto on laia profiiliga asjatundja kinnitamise alal.

Üle 20 aasta tegutsenud Kiilto Eesti kuulub Kiilto Family kontserni koosseisu. Kiilto Eesti on tänaseks oma ridadesse koondanud 12 töötajat, kellest pooled teenindavad Kiilto kliente otse „põllul“ ning teised läbi lao- ja kontoriteenuste.

HEA TEADA! Kiilto tähendab tõlkes läiget ja Kiilto Eesti esinduse aadress Tallinnas ei ole üldsegi juhuslikult Läike tee 4

Vaata ka www.kiilto.ee