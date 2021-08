Elisa piirkonnajuht: paljud karjääri edulood saavad alguse just esinduse letist

Carina Jurs on Elisas töötades kasvanud telemüügi müügiesindajast Lääne-Eesti esinduste piirkonna müügi- ja teenindusjuhiks Foto: Elisa Eesti

Klienditeeninduse töö pole enam ammu vaid leti ääres küsimustele vastamine. Tänane teeninduskonsultant on laia silmaringiga ja võib oma valdkonnateadmistega kandideerida peaaegu igale ameti­kohale, selgitab Elisa Lääne-Eesti esinduste piirkonna müügi- ja teenindusjuht Carina Jurs.

”Kõige suurem tänapäevase teenindustöö müüt on ilmselt see, et klient tuleb esindusse oma küsimusele vastust saama. Isegi kui inimene pöördub meie poole küsimusega, siis selle taga on juurpõhjus, miks ta üldse midagi teada tahab,“ selgitab Elisas Lääne-Eesti esinduste piirkonna müügi- ja teenindusjuhina töötav Carina Jurs. ”Mulle meeldib tuua näidet, et kui klient soovib teada, mis kellani esindus avatud on, siis tegelikult võiksime kohe temalt uurida, kuidas saame abiks olla ja miks ta esindusse tulla tahab. Õpetame töötajaid pakkuma klientidele parimat lahendust, mitte vastust andma.“

Lai silmaring ja mitmekülgsed tööülesanded

Tänane klienditeenindus on viimase kümne aastaga teinud läbi palju uuendusi. „Mäletan hästi, kui ise aastaid tagasi esinduses töötasin, siis olid kõik seadmed klaasi taga ja teenuseid, mida müüa, oli loetud arv. Täna on pilt kardinaalselt erinev. Iseteenindusbüroo on palju edasi arenenud, meil on e-pood, lisaks veebi-chat,“ loetleb piirkonnajuht. „Lisaks piloteerime Haapsalus Fonum+ kontseptsiooni, kus on ametis tehnilised konsultandid. Pakume seal lisaks seadmete ostmisele ka kiirhooldust ja remonti.“ Tema sõnul tuleb esinduse töötajal kokku puutuda väga erinevate ülesannetega: tunda erinevaid programme, suhelda era- ja äriklientidega, teada müügi põhitõdesid, samuti saab anda sisendit näiteks teeninduse tööriistade ja juhendite välja töötamisse, uute teenusepakettide loomisse jne.

See ei tähenda aga, et kõike peab päevast üks oskama. „Meile on hästi oluline inimeste arengut toetada ja neid koolitada. Alati on võimalus pöörduda koolitustiimi poole, kui meil on soov ennast mingil alal täiendada. Lisaks saavad töötajad iseseisvalt teadmisi omandada ettevõtte uues e-õppekeskkonnas. Samuti teevad näiteks tootjad koolitusi, et esinduse töötajad oleks kursis tehnikamaailma kuumimate trendide ja seadmetega.“

Müügiesindajast piirkonnajuhiks

Samuti loob klienditeeninduse valdkonnas töötamine Elisas väga hea võimaluse enda karjääri arendamiseks. Kõigile midagi. ”Meil on neid, kes ongi sündinud teenindus- või müügigurud. Oma töö fanaatikud, kes naudivad pikki aastaid esinduse tööd ja teevad seda tipptasemel. Samuti on neid, kes jäävad teenindusse, aga liiguvad erinevate ametikohtade vahel. Näiteks enamik meie esinduste juhatajaid on alustanud teenidus­konsultantide või müügispetsialistidena. Tehakse ka hüppeid karjääriredelil või kannapöördeid teise valdkonda. Näiteks on mu tiimist liikunud inimesi teistesse meeskondadesse tootehalduriks, e-müügi spetsialistiks või tehniliseks konsultandiks,“ selgitab ta. Majasisene karjääritegemine on töötajate poolt hästi vastu võetud. Näiteks 2019. aastal leidis Elisa-siseselt endale uued arenguvõimalused 110 inimest.

Ka Carina Jurs on oma jutu kinnituseks ilmekas näide. „2011 alustasin tööd telemüügiosakonnas, kus müüsin liikuvat internetiteenust Mint Arvutis. 2014. aastal liikusin Pärnu Port Arturi esindusse müügikonsultandiks. 2016. aastal asusin juhtima Lääne-Eesti piirkonna esindusi. Õpin, arenen ja kasvan iga päev koos oma tiimiga.“