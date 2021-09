Forus aitab sul oma töötajaid e-koolitada

E-õpe on mitmel põhjusel tööandja jaoks suurepärane töötajate koolitamise võimalus. Esiteks on see mugav – töötaja saab kursuse läbida talle sobival ajal ja teiseks puuduvad selle puhul ettevõtte jaoks lisakulutused nagu ruumide rent, transport koolituse toimumise kohta, toitlustus jms.

Koroonapiiranguid on taas hakatud karmistama, mistõttu on ka ürituste ja koolituste korraldamine muutunud keerulisemaks. Siiski on palju ettevõtteid, kus töötajatel on iga-aastaselt kohustuslik läbida teatud mahus koolitusi. Forus pakub selleks klientidele e-õppekeskkonna teenust, et ka praegusel ajal oleksid töötajad koolitatud ja motiveeritud. “Näiteks mis puudutab tuleohutust, millega ma igapäevaselt tegelen, siis enesekontrolli kohuslastest ettevõtetel on kord aastas kohustus töötajatele läbi viia ohutusalased koolitused, mille puhul on kaks peamist muret. Esimene ja kõige suurem mure on, kuidas ja mis ajal koolitus teha,” selgitab Foruse ohutusteenuste juht Ahti Kuusk, et koolituse läbi viimine katkestab tootmises tavapärased tööprotsessid ja ka büroohoonetes võib olla keeruline inimesi kokku saada. "Töötajatel on palju tegemisi, tempo on kiire ja palju mugavam on neil selle asemel õhtul kodus rahulikult koolitust vaadata,” räägib Kuusk, et e-kursuse kõige olulisemaks eeliseks on mugavus ja paindlikkus.

Teine suurem mure on Kuuse sõnul füüsiliselt toimuvate koolituste puhul see, et alati on keegi, kes koolitusel osaleda ei saa. „Kui suurem seltskond on koolitatud ja ettevõttes jäänud paar inimest koolitamata, tekib probleem, kes ettevõttes neile koolitust eraldi tegema hakkab. Siin ongi e-õpe tööandja jaoks suurepärane võimalus, kuna töötajad saavad ette nähtud koolituse läbida endale sobival ajal,“ jätkab Kuusk.

Samuti puuduvad e-koolituse puhul tema sõnul ettevõtte jaoks lisakulutused nagu ruumide rent, transport koolituse toimumise kohta, toitlustus jms. „Mina olen soovitanud klientidele tavaliselt, et kui mõned aastad kasutatakse e-õpet, siis ühel aastal võiks kohal käia ka lektor,” jätkab Kuusk, et e-koolitus ei asenda 100% lektorit ja seepärast soovitavad nad aeg-ajalt tellida kohale koolitaja, kes saab kohapeal küsimustele vastata. Aga paljud kliendid on soovinud ka seda, et lisaks lektorile oleks paralleelselt olemas e-õppe võimalus, ehk need on üksteist abistavad lahendused.

Üldjuhul lisatakse koolituse lõppu ka teadmiste test, veendumaks, et sisust on korrektselt aru saadud. Kuna e-õppekeskkonnas saab iga kasutaja personaalse ligipääsuõiguse, saab tööandja täpse ülevaate, kes töötajatest on koolituse läbinud ja millise tulemusega. Lisaks saab keskkonda luua erinevaid töökeskkonnaalaseid-, tuleohutuse- ja vajadusel ka turvakoolitusi, et töötajad oskaksid erinevaid situatsioone lahendada. Koolitustesse ja klientidesse suhtutakse Foruses personaalselt ehk koolitusi kohandatakse vastavalt kliendile ja hoone spetsiifikale. “Töötaja saab läbida koolitust piiramatu arvu kordi, kuna inimestel on erinev õppimistempo ja on oluline, et teema saaks igaühele selgeks,“ räägib Kuusk, et kursuse saab läbida omas tempos, vaadates üle evakuatsiooniskeemid jms.

Foruses tegeletakse järjepidevalt e-õppekeskkonna parendamisega, et muuta see klientidele veelgi atraktiivsemaks. E-õppe puhul on väljakutseks uute koolitusvideode tootmine, et säiliks õppe atraktiivsus. “Täna on palju Päästeameti toodetud videosid, aga inimesed tahavad, et tuleks uusi ja huvitavaid asju peale. Ja loomulikult peab e-õpe olema selline, et see annaks tervikliku ülevaate ja töötaja saaks kõik vajaliku info sealt kätte, mitte ei läheks materjali läbi klikkimiseks.”

Forus võtab arvesse klientide tagasisidet ja arvestab sellega õppekeskkonna täiendamisel. “Näiteks on mitmed kliendid soovinud uute töötajate koolitamise võimalust meie keskkonnas, et kokku hoida personaliinimeste tööaega. Tulemusena oleme hakanud kuutasulise teenusena pakkuma uutele töötajatele tuleohutusalast juhendamist,” toob Kuusk näite lisavõimalustest, mida pakutakse.

Huvi või lisaküsimuste korral pöördu julgesti Foruse ohutusteenuste juhi poole – [email protected] või helista numbril +372 502 3820.