Kui palju teenis Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces 2021 esimese poolaasta jooksul? Ilmunud on finantsaruanne

Eesti IT-ettevõte RIA.com Marketplaces, millel on edukas äri Ukrainas, on esitanud 2021. aasta esimese kuue kuu aruande. Majandusaruande kohaselt kasvasid ettevõtte tulud võrreldes 2020. aasta esimese poolega ligi 30%. Mitu miljonit eurot on puhaskasum?

2021. aasta esimese kuue kuu jooksul oli ettevõtte tulu 9 520 000 eurot. Tähelepanuväärne on see, et 2020. aasta samal perioodil teenis ettevõte 6,9 miljonit eurot. Kasv oli 26,9%.

Seevastu EBITDA ulatus esimesel poolaastal veidi üle 4 miljoni euro. Näiteks aastal 2020 oli see näitaja 3,5 miljonit eurot. Ja selle aasta kuue kuu puhaskasum ulatus 3,47 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta 2,43 miljoni euroga.

RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets

RIA.com Marketplaces juhatuse esimehe sõnul on ettevõttel kindel tegevuskava

"Koroonaviiruse pandeemia on ettevõtte plaanides muudatusi teinud kuid vaatamata kriisile läbisime möödunud aasta edukalt kogutuluga üle 13 miljoni euro. Sel aastal oleme kuue kuuga teeninud juba ligi 10 miljonit eurot. Töötame selle nimel, et lõpetada aasta heade majandustulemustega. Samuti plaanime saavutada ettevõtte kasvu vähemalt 50% aastas, nagu see oli aastatel 2015-2019. Samas ei ole me tühistanud aktsionäridele dividendimakseid ja teostame regulaarselt kõiki vajalikke finantstehinguid," ütleb RIA.com Marketplaces juhatuse esimees Artem Umanets. "Viimasel ajal on paljud potentsiaalsed investorid näidanud huvi meie ettevõtte börsile tuleku kuupäeva vastu. Teostasime auditeid, tegelesime kõigi juriidiliste küsimustega. Ootame nüüd head kuupäeva IPO käivitamiseks. Ja see saab kindlasti teoks," lisab ta.

Ettevõttest RIA.com Marketplace Juba teist aastat on RIA.com Marketplaces Gaselli TOP reitingus kui üks kiiremini Eestis kasvavaid ettevõtteid. AIM Grupi 2019. aasta Global Classified Annual Report aastaaruande kohaselt on RIA.com Marketplaces OÜ maailmas 23. kohal. Ettevõte asub sõltumatute portaalide seas maailmas viiendal kohal. Rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti andis sel aastal omakorda Eesti ettevõttele RIA.com Marketplaces OÜ auhinna „Edukas Eesti Ettevõte 2015-2020“. Samuti väärib märkimist, et alates 2018. aastast on ettevõte Eesti E-Kaubanduse Liidu liige ning alates 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.