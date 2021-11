Forus aitab kliendil turvariske hinnata

Riskidega tegelemine on aina tähtsam, kuna ettevõtted soovivad kindlust, et nende töötajate ja varade turvalisus oleks tagatud.

Forus pakub turvateenuse osana kliendile territooriumi, hoone, töökeskkonna ja tuleohutuse riskianalüüside koostamist. Objektil viiakse selleks läbi riskide hindamine ja koostatakse turvaplaan, kuidas riske kõige paremini maandada. “Me pakume klientidele terviklikke turva- ja ohutusteenuste lahendusi, mille oluliseks osaks on riskide hindamine,” ütleb Foruse ohutusteenuste juht Ahti Kuusk, et klient ostab neilt turvatunnet ja selleks, et nad saaksid kliendile parimat teenust pakkuda, tuleb esmalt võimalikke riske hinnata.

Riskide analüüsimine näitab, kus on nõrgad kohad ja mida saaks paremini teha. Lisaks aitab see kaaluda pakutavate meetmete tõhustust ja võitu kliendi jaoks. Kuusk toob näiteks, et kui klient soovib klassikalise mehitatud valve kulusid väiksemaks saada ja asendada selle tehniliste lahendustega, siis selle asemel, et lihtsalt läbi arutada, kuhu kaamerad panna, pakub Forus dokumenteeritud riskianalüüsi, kus vaadeldakse põhjalikult kõiki olulisi aspekte.

Kuuse sõnul on Foruses riskide hindamiseks välja töötatud spetsiaalsed küsimustikud, millega tuvastatakse kliendi juures võimalikud ohukohad. “Tihti on küll olemas mingit laadi turvameetmed, aga pole riskide hindamisega süvitsi tegeletud ning seetõttu pole kõik ohukohad kaetud või pole seda tehtud kuluefektiivselt. Kõigepealt tuvastame ohud, mis on riskide allikaks, seejärel vaatame koos kliendiga üle, milline on võimalik esinemise sagedus, kui suur on võimalik kahjujuhtumi suurus ja millised on tehnilised ning organisatoorsed lahendused, millega neid maandada,” tutvustab Kuusk.

Ehk põhimõtteliselt, enne kui kliendile kaamera paigaldatakse, analüüsitakse, milleks on seda vaja, millist kaamerat on vaja ja kui palju aitab see raha kokku hoida. “Sest riskidel on nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed, nagu ütleb riskide hindamise EVS- ISO 31000:2018 ja riskid peaksid tootma kliendile positiivset kasu ehk klient ei tohiks rahalises mõttes rohkem investeerida, kui see hiljem tagasi toob.”

Kuusk toob näiteks suure tuleohuga puidutööstuse. “Linnast 15-20 km kaugusel võtab öösel patrulli reageerimine kaua aega, võib-olla patrull ei pääse ka kohe objektile kontrollima, vaid tal tuleb enne oodata kontaktisikut, see kõik on tuleohu korral väga suur risk. Aga kui me paneme sinna videokaamera, pildid tulevad turvafirma juhtimiskeskusesse, paigaldatud on korralik tulekahjusignalisatsioon, mis annab häire, ja kui juhtimiskeskus näeb, mis tootmises toimub, siis kui on suitsu või leeki näha, saab kohe lähedal oleva päästekomando välja saata, ilma et peaks kulutama aega turvatöötaja reageerimisele. Lisaks läheb kohale ka meie ekipaaž, kes vajadusel abistab,” kirjeldab Kuusk tänapäevast lahendust.

Riske kaardistades vaadatakse üle ka organisatoorsed küsimused, näiteks juhendid. “Kui asendame turvatöötaja elektroonilise valvega ja videoanalüütikaga, hindame riskianalüüsi käigus ka selle ära, mis dokumente ja mis ulatuses on vaja kliendil muuta ehk näiteks tuleohutusjuhendis, kui võtame turvamehed maha, siis mida tööjuhendites läbipääsukorralduses muutma peame, et kliendi olukord ei halveneks, vaid paraneks.”

Analüüsi käigus tulevad Kuuse sõnul välja ka sellised lihtsad probleemid, millele muidu ehk ei mõeldaks. “Näiteks on kliendil võtmed turvaruumis või on need aastaid olnud ühed ja samad.”.

Forus pakub paindlikku lähenemist - terviklahendust tellides ei pea ostma klient seadmeid välja, vaid see on osa teenusepaketist. “Ja kui kliendil midagi objektil töökorralduslikus mõttes muutub, näiteks ehitab ta midagi juurde, saame sujuvalt teenuseid muuta. Teeme väikese vahe riskianalüüsi, arutame kliendiga asjad läbi ja teeme muudatused, käime kliendi arenguga kaasas.”

Teenust osutab Forus nii ühekordsete tellimuste alusel, kui sõlmitakse ka pikaajalisi lepinguid, mille raames külastatakse kliendi objekti regulaarselt vastavalt kokkulepitud sagedusele.

Küsimuste korral pöörduge julgelt [email protected] ning aitame teie ettevõtte riskid ära hinnata!