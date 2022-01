Sisuturundus

Kuidas saab kohv teie tervist aidata või kahjustada?

Igapäevane kohvi joomise harjumus mõjutab teie tervist mitmel viisil. See mitte ainult ei aita teil end tänu kofeiinile, mis on kohviubadest saadav erguti, energilisena tunda, vaid see on ka suurepärane tujutõstja ja seda võib pidada ka sotsiaalseks joogiks. Kohvil on ka mitmeid teisi tervisele kasulikke omadusi, kuid on ka mõningaid riske.

Mõned inimgrupid peaksid nende riskide suhtes ettevaatlikud olema ja peaksid oma kohvitarbimist piirama või vahetuma mõne muu joogi peale. Loe edasi, et saada teada, kuidas kohv võib teie tervisele kasulik olla ja millistel juhtudel peaksite selle vahele jätma või tarbima kofeiinivabu jooke.

Kohvi ja peavalude seos

Kõik teavad, et kui regulaarselt rohke kohvijooja ei saa oma päevast kofeiini kogust, siis järgneb peavalu. Selle tõestuseks on tehtud palju teaduslike uurimusi, mis mitte ainult ei tõesta, et kohvijoojad ei saa ilma oma lemmikjoogita elada, vaid kirjeldavad ka seda, kuidas kofeiin mõjutab meie keha. Kofeiinist võõrdumine on tõsine seisund, mis paljude väljaannete kohaselt peaks kuuluma psüühikahäirete hulka. Kofeiini mõjul kitsenevad ajus veresooned.

Kui me lõpetame kofeiini tarbimise, siis veresooned laienevad. Selle tagajärjel tekkiv suurem verevool võib tekitada peavalusid või muid võõrutusnähtusid. Kui soovite kofeiini tarbimist vähendada, siis tuleks seda teha samm-sammult. Kui olite harjunud jooma kolm tassi kohvi päevas, siis minge esmalt üle kahele tassile selle asemel, et kohe kofeiini tarbimine täielikult lõpetada ja saate sel viisil vähendada kofeiini eemaldamise mõjusid. Kohv võib aga peavalude puhul ka aidata. Tegelikult kasutatakse kofeiini koostisosana paljudes valuvaigistites . Tavaliste valuvaigistite, nagu aspiriin või ibuprofeen, kasutamine koos kohviga võib nende mõju kiirendada ja valu vähendada. Vahel võib esmase valu vaigistamiseks piisata ka lihtsalt kohvi joomisest.

Kohvis leiduvatest antioksüdantidest saadav kasu

Kohvi kasulik mõju tervisele on tavaliselt tingitud selle kõrgest antioksüdantsest aktiivsusest. Mõned uuringud väidavad, et kohv on lääneinimeste menüüs antioksüdantide poolest esikohal – seda on lihtne tarbida ja see on laialdaselt saadaval. Paljud teadlased usuvad, et kohviubade kõrge antioksüdantide tase tuleneb röstimisprotsessist ja see võib sõltuvalt röstimismeetodist erineda. Medical News Today kirjeldab antioksüdante kui aineid, mis võivad ennetada või aeglustada vabade radikaalide põhjustatud rakkude kahjustusi ja ebastabiilseid molekule, mida keha toodab reaktsioonina keskkonna- ja muudele survetele. Teisisõnu, antioksüdante on vaja mõne tõsise haiguse, näiteks südamehaiguste, vähi, artriidi, insuldi, hingamisteede haiguste, immuunpuudulikkuse jms vastu võitlemiseks ja üldise tervise parandamiseks.

Oluline on tagada, et toit sisaldaks antioksüdante, mida leidub vaid teatud toitudes ja jookides, sealhulgas kohvis. Nii et paar tassi seda jooki päevas annab teie kehale vajalikud ained vabade radikaalide vastu võitlemiseks. Antioksüdantide võimalik kasu tervisele sõltub lõppkokkuvõttes sellest, kuidas need kehas imenduvad ja kuidas neid seal kasutatakse. See on protsess, mida siiani eriti ei mõisteta. Seega ei tähenda see, et kui sa sööd elu lõpuni ainult antioksüdante, ei jää sa kunagi haigeks. Kuid nende lisamine oma menüüsse võib teie tervisele kaasa aidata ja märkimisväärne osa seisneb selles, et seda on nii lihtne teha – saate antioksüdandid kätte oma hommikuse kohvitassiga!

Kas kohv võib mälu parandada?

Kohvi üks silmapaistvaid eeliseid on aju funktsioonide ja mälu parandamine. Sellepärast on see jook paljude noorte täiskasvanute valik, kes töötavad või õpivad. California Ülikoolis tehtud uurimus näitas, et täiskasvanud, kes tarbisid 200 mg kofeiini päevas (sõltuvalt sordist ja valmistamise meetodist on see ligikudu 1-2 tassi) enne mälukatses osalemist saavutasid selles tunduvalt paremaid tulemusi. Ergutina võib kohvis leiduv kofeiin aidata ajul paremini ja kiiremini toimida, keskenduda ja keerukamaid ülesandeid täita, suurendada kognitiivset funktsiooni ja suurendada tähelepanelikkust.

Uuringud näitavad, et pikaajaline mälu paraneb oluliselt. Sama uuring näitas aga, et 300 mg kofeiini saanud osalejatel ei läinud test oluliselt paremini ja nad teatasid negatiivsetest kõrvalmõjudest, nagu närvilisus ja peavalu. Siin hakkab rolli mängima ka kofeiinitundlikkus. Erinevad inimesed võivad oma tipu saavutada erinevate koguste juures, seega on oluline märgata, kuidas kohv sind mõjutab. Kui märkate mõnda soovimatut toimet, kaaluge oma kofeiini tarbimise vähendamist.

Millised kohvijoogid on kaalujälgimise jaoks parimad?

Tervisespetsialistid seostavad üha sagedamini erinevaid terviseprobleeme, nagu diabeet, südameprobleemid, uneprobleemid, liigeseprobleemid jne, suurenenud kehakaaluga. Kaalujälgimine tervislikul, mitte haiglasel tasemel, peaks olema osa meie üldisest tervisekontrollist. Kuidas on kohv sellega seotud? Kohv võib olla väga kaloririkas. Oletame, et joote kohvi rohke suhkru, rasvase piima, koore, magusate siirupite ja muude lisanditega.

Sellisel juhul võib see kiiresti lisada rohkem kui terve toidukorra jagu kaloreid päevas ja see võib olla üks teguritest, mis mõjutab teie kaalunumbri suurenemist ja üldist heaolu. Kõige kaalusõbralikum kohvijook on muidugi espresso või tavaline Americano ilma lisanditeta. Kui teile meeldib maitse jaoks sorts piima, siis on see okei ja te ei peaks seda vahele jätma. Piirake siiski tugevalt magustatud kohvijookide tarbimist. Või vähemalt kui otsustate neid juua, siis pidage meeles, et need võivad asendada kalorite osas tervet söögikorda ja kogu see energia tuleks ära kasutada, et see ei muutuks lihtsalt rasvaks, mis võib põhjustada tõsisemaid terviseprobleeme. Kofeiin võib vähendada näljatunnet ja soovi süüa piiratud aja jooksul, nii et tavaline tass kohv võib olla abiks, kui olete harjunud pidevate suupistetega.

Seega võib kohv olla nii tervislik kui ka ebatervislik, kui tarbime seda ilma mõtlemata. See on erguti ja seda nimetatakse sageli kõige laialdasemalt tarbitavaks legaalseks uimastiks. Nii et õppige toimimise kohta võimalikult palju ja jälgige, kuidas teie keha reageerib erinevatele kofeiini kogustele. Kui märkate ebameeldivaid sümptomeid, siis võib olla parem piirata tarbimist. Siiski, kui naudite seda ettevaatlikult, siis saate oma igapäevast kohvitassi kasutada nii meeldiva joogina kui ka vahendina, mis aitab teie vaimul ja kehal paremini toimida ning üldist tervist parandada.