Kolm paljulubavat metaversumi aktsiat, mida tasub jälgida

Metaversumi hullus on tormiliselt maailma vallutamas. Eelmise aasta neljandas kvartalis võis näha paljude metaversumi krüptomüntide väärtust plahvatuslikult kasvamas ja nüüd on investorite tähelepanu koondunud metaversumi aktsiatele. Invetseerimisfirma Freedom Finance toob välja mõningad ettevõted, mida tasub 2022. aastal jälgida.

ARK Invest asutaja Katie Wood ütles hiljuti CNBC-le, et metauniversumi turg võib olla väärt mitu triljonit dollarit. Investeerimisfirma Morgan Stanley hindab seda 8 triljonile dollarile, samas kui Epyllioni tegevjuht ja riskikapitalist Matthew Ball usub, et turg võib järgmise 15 aasta jooksul ulatuda kuni 30 triljoni dollarini.

Unity Technologies arendab videomängude loomiseks mõeldud tarkvara

Ettevõte on tuntud oma samanimelise mängumootori Unity poolest, mis on taskukohane, paindlik ja mida toetavad peaaegu kõik kaasaegsed platvormid. Unity mängumootori peamine konkurent on Unreal, mis loodud Epic Games poolt. Tarkvara on ennast tõestanud valdkonna liidrina. Üle 71% 1000-st populaarseimast mobiilimängust on loodud Unity platvormil ning 100-st parimast mängude arendamise stuudiost 94 kasutavad mängude loomiseks just Unity’t.

Hetkel on ettevõttel kaks ärivaldkonda: Create Solutions ja Operate Solutions. Create Solutions võimaldab loojatel erinevatel riistvaraplatvormidel (konsoolid, nutitelefonid) reaalajas 2D ja 3D keskkondi arendada, redigeerida ja kasutada. Selle toote monetiseerimine toimub igakuise tellimuse kaudu.

Operate Solutions aitab mänguarendajatel oma arenduse reklaami kaudu raha teenida ja luua mängijatele interaktiivseid kogemusi, et suurendada kaasatust ja tulu. Selle lahenduse müük on seotud tulude jagamise ja kasutamise eest tasumisega, mis võimaldab Unity’l kasvada koos oma kliendibaasiga.

Väärib märkimist, et Unity Technologies saab endiselt kahjumit, kuid peamised näitajad on pidevas kasvamises . Ettevõte säilitab kõrge dollaripõhise netokasvumäära, mis oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 142%. Lisaks jõudis üle 100 000 dollari suuruse arvega suurklientide arv 973-ni, mis on 31,7% rohkem kui eelmisel aastal.

Võimalusi jagub ka teistele

Virtuaalreaalsuse (VR) ja liitreaalsuse (AR) kombinatsiooniga pakub metauniversum ettevõtetele palju praktilisi eeliseid lisaks tavapärastele telekonverentsiteenustele. Rääkimata sellest, et isegi mõned tehnoloogiamaailma suurimad nimed seavad sihid nüüd selle kasvava tööstuse poole. Alustuseks võiksime vaadata Amazoni, AMD, Nvidia ja Apple'i poole, arvestades, et viimase kohta käivate kuulujuttude järgi peaks AR-peakomplektid ilmuma 2022. aasta suvel.

Videomängude tootjad nagu Roblox, Electronic Arts, Activision Blizzard ja Take Two Interactive, millel on ette näidata ka GTA Online’i, mis on ilmselt hetkel üks suurimaid metauniversumeid. Tehnoloogiahiiglaste seas leidub ka miteid teisi, kes võiksid metauniversumist kasu saada, näiteks Amazon.

Enamasti on see tänu Amazon Web Servicesi (AWS) tööstusharu juhtivale pilvandmetöötluse pakkumisele. Teoreetiliselt võiksid ettevõtted erinevates metaversumi tööstusharudes saada AWS-i pilvandmetöötluslahenduste klientideks.

Roblox Corporation on mitme mängijaga mänguplatvormi Roblox arendaja

Platvormil saavad kasutajad luua nii oma mänge kui ka mängida teiste platvormi liikmete loodud mänge. Iga mängija leiab midagi enda jaoks: virtuaalsed maailmad hõlmavad tohutul hulgal žanre alates kaardimängudest kuni võidusõiduni, rollimängude, mängusaalide ja simulatsioonideni.

Platvorm ise on lihtne – oma mängu loomiseks pole vaja programmeerimisoskusi. Tänu virtuaalse keskkonnaga töötamise lihtsusele saavad paljud inimesed mänge välja mõelda ja toota. Isegi lapsed võivad ise oma mängu arendada ja just koos nendega on veebiplatvorm muutunud eriti populaarseks.

Roblox pakub arendajatele valmis tarkvaratööriistu (Roblox Studio), mis aitavad luua täiuslikku mitme mängijaga võrgumängu. Juurdepääs enamikule mängudele on tasuta, mis suurendab platvormi populaarsust ja meelitab ligi tohutult palju uusi mängijaid.

Mängud tehakse rahaks kasutades Robuxi nimelist mängusisest valuutat, mida mängijad ostavad pärisrahaga. Seda saab kulutada ainulaadsetele mängusisestele esemetele või eksklusiivsetesse virtuaalsetesse universumitesse sisenemiseks. Platvorm motiveerib arendajaid ja annab neile osa realiseeritud vahenditest, mille nad saavad vahetada pärisraha vastu. Arendajatele makstakse Robuxi valuutas ainult siis, kui mängijad mängudest midagi ostavad, nii et arendaja kannab kogu kulutatud aja ja ressursside riski. See on ärimudel, mis võimaldab Robloxil olla edukas, kuna see võimaldab stabiilset rahavoogu võimalikult paljude aktiivsete mängijatega.