Tagasi 02.05.25, 13:26 Äripäev eetris: Rootsi pangad on laisad, aga kliendid ka mugavad Pankade kasumeid võib vaadelda erinevalt: ettevõtete, eraklientide, investorite või ka kogu ühiskonna vaates, kuid üks on kindel – loorberitele puhkama jääda sektor ei tohi, rääkisid ajakirjanikud Äripäeva raadio saates “Äripäev eetris”.

Pangahooned kõrguvad Tallinna citys.

Foto: Andras Kralla

“Kui vaadata, kes on laisemad, siis ikka need Rootsi pangad, kellel on aastakümnete eest saadud päranduseks suured kliendimahud,” tõdes Janno Riispapp, vastates saatejuhi Neeme Korvi küsimusele pankade esimese kvartali tulemuste kohta. “Ise olen ka ühe sellise klient ja natuke enda mugavusest annan pankadele raha ära. Kui tuleb kiri, et me ei maksa üldse kontol seisva raha eest intressi, võiks ikka ise ka liigutama hakata.”