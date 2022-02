Eesti ettevõte ITK Marine pakub põnevat insenertehnilist tööd meresektoris

ITK Marine klientideks on enamjaolt erinevat tüüpi laevade omanikud, püsikliendid asuvad nii Eestis kui ka välismaal.

Üle kümne aasta meresektoris insenertehnilisi konsultatsioone ja projekteerimist pakkunud ITK Marine OÜ on viimaste aastatega laiendanud oma tegevusala elektridisainilt olulisemalt laiemaks, pakkudes ka mehaaniliste ja tehniliste süsteemide ning sillaautomaatika ehitust laevadel, samuti hooldust ja remonti. Ettevõte otsib ühtlasi uusi tehnikahuvilisi töötajaid, keda paeluks võimalus eriväljaõppeks ja tööks merenduses.

„Nägime ühel hetkel, kuidas kliendid vajavad tegelikult kitsaste erialaste tööde pakkumise asemel laiemat pilti ning nii oleme arendanud oma teenuste sektorit, mis ulatub nüüd masinaruumist sillani ja ahtrist vöörini,” ütleb ITK Marine juht Oliver Paadimeister. „Me ei tegele vaid roostevaba mööbli ning värvimisega, ka kõik muud asjad oleme võimelised korraldama, alates laevade dokkimisest. Ja klientidele sobib, kui nad saavad suurema hulga teenuseid ühelt ettevõttelt.”

ITK Marine partneriteks on laevaehitustehased ja eriosade tootjad. „Pakume teenust koos usaldusväärsete partneritega, müüme ja paigaldame nende süsteeme ning loomulikult reklaamime ka nende pakutavaid parimaid lahendusi oma klientidele. Seejuures ei paku me mitte alltöövõttu ega nooli tööd kellegi alluvuses, vaid esindame ainult neid kaubamärke ja tehaseid, keda ise usaldame ja väärtustame,” selgitab Paadimeister.

Ettevõtte klientideks on enamjaolt erinevat tüüpi laevade omanikud, püsikliendid asuvad nii Eestis kui ka välismaal. Kuigi viimastel aastatel on olnud pandeemia tõttu reisimine raskendatud, on suudetud siiski seatud eesmärgid saavutada. 2021. aastal liitus ITK Marine teise sama sektori ettevõttega, kasvatades ettevõtte võimekust ja teenuste portfelli. Tegemist oli valdavalt laevandussektoris tegutseva installatsiooniettevõttega, mille peamisteks tegevusaladeks olid erinevad elektri-, automaatika- ja kõrgsurvesprinkleri paigaldustööd.

ITK Marine pakub tehnilise taibu ja huviga inimesele võimalust arendada end uuenduslikus ettevõttes.

Vaadates tulevikku on võimalik teha asju teistmoodi kui konkurentidel

„Meie trumbiks on, et oleme nooruslik ettevõte, kes panustab palju tööstussektori digitaliseerimisse ja digilahenduste loomisse. Tahame teha asju uutmoodi ja innovatiivselt. Meie eesmärk on tuua sektorisse tarkust ning infotehnoloogilist oskusteavet, vähendades seeläbi meie igapäevast töö-, raha- ja ajakulu,” sõnab Paadi­meister. „See, et vaatame tulevikku ning teeme asju teistmoodi kui konkurendid, on näha ka meie tulemustest. Oleme üks vähestest oma ala ettevõtetest, kes on suutnud kriisi ajal kasvu näidata ning seda seejuures päris usina tempoga. Ja tänaste tellimuste põhjal võib öelda, et see kasv on jätkuv ja isegi kiirenev.”

Samas on kiirel kasvul oma murekoht – tööjõu leidmine. „Töötame laevade ehituse ja remondiga seotud meresektoris, mis on väike ja kinnine valdkond. See tähendab, et sisuliselt teame meie ringkonna inimesi nimepidi ning nende arv on piiratud. Seega peame tegelema pidevalt uute motiveeritud töötajate leidmisega,” räägib ITK Marine juht. „Pakume tehnilise taibu ja huviga inimesele võimalust arendada end uuenduslikus ettevõttes. Ja kuna meie töö on palju seotud reisimisega, siis ilmselt sobime tööandjaks pigem hakkajatele töötajatele, kes tunnevad mõnu reisimisest.”

Seejuures ei ole tema sõnul kandideerijate puhul sugugi primaarne insenertehniline või merendusalane haridus. „Loomulikult on see hea, ent mitte tingimata vajalik. Paljud meie firmas on end ise üles töötanud, aga selleks peab olema tehnilist taipu, valmisolekut panustada ja tahet õppida. Omalt poolt pakume väljaõpet tõeliselt põneval ja ainulaadsel alal, kindlat töökohta ning võimalust töötada maailma suuremate ja rikkamate firmadega ning olla otsekontaktis näiteks kruiisifirmade tegevjuhtide ning teiste klientidega. Töö on vastutusrikas ja nõuab palju pingutust, aga kui motivatsioon on piisav, siis meie poolt piire pole! Anname suurepärase baasi edasiseks, kui tekib soovi liikuda näiteks mõne konkreetse laevaomaniku alluvusse või konkurendi juurde teisele poole maakera.”

Eriti on muidugi oodatud inseneritööst huvitatud inimesed, olgu tegemist elektri-, torutööde või masinaehituse eriala inimesega. Samas rõhutab Paadimeister uuesti, et väljaõppe pärast muretsema ei pea. „Meil tegelevad uute inimeste ja praktikantidega oma ala spetsialistid ning võimalik on ka ümberspetsialiseerumine – inimesed on ju erinevad ehk mõned soovivad saada selgeks kogupilti, teistele sobib keskendumine kitsale erialale.”

Paadimeister nendib, et ta ka ise alustas kunagi samas ettevõttes praktikandina, kuid tänaseks on temast saanud tegevjuht ja lisaks on andnud erinevates ülikoolides loenguid mere­tehnika elektrisüsteemide alal. Seega neile, kes tahavad maailma näha ja endale väljakutseid esitada, on töö ITK Marines ideaalne platvorm edasiseks eluks.

Huvi korral võtke julgelt ühendust!