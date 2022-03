Annely Ojamets: millised on õiged rahakäitumise nipid kriisi ajal?

Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse esinaine Annely Ojamets soovitab praegustel keerulistel aegadel säilitada ka rahaasjades selge pea ja külm närv ning mitte võtta ette mõtlematuid otsuseid. Võib vist väita, et ärevad ajad on muutnud ka Eesti inimeste rahaotsuseid – müüakse aktsiaid ja ostetakse kulda. Kuidas on maailmas toimuvad sündmused mõjutanud Tallinna Hoiu-laenuühistut?

Ärevus on loomulikult õhus, kuid meie tegevust see muutnud pole. Ühistu liikmete äravoolu pole, vastupidi – liikmete arv kasvab pidevalt. Meil ja meie liikmetel on ka kriisis hakkamasaamise kogemus. Kuna Tallinna Hoiu-laenuühistu on tegutsenud juba 12 aastat, siis oleme näinud majanduses igasuguseid aegu. Kuid praegune kriis erineb loomulikult 2008. aasta majanduskriisi järgsest ajast, mil me oma tegevust alustasime. Praegu on tegemist julgeolekukriisiga ja siin on oluline ka inimeste enda majanduslik julgeolek.

Majanduslik julgeolek – mida Te selle all silmas peate?

Inimese säästud peavad olema kriisi ajal võimalikult turvaliselt paigutatud, sest esikohal on vara säilitamine ja me kõik näeme, kuidas on kukkunud nii Tallinna kui ka maailma börsid. Samuti peab investeeritud raha olema likviidne ehk võimalikult kiiresti kasutusele võetav. Seega tuleb vaadata, kuhu oma säästud investeerida. Võimalusi investeerimiseks on praegu väga palju ning igaüks peabki tegema korraliku eeltöö, uurimaks näiteks ettevõtte, kuhu on plaanis raha paigutada, ajalugu. Äsja tegutsemist alustanud ettevõte võib näiteks pakkuda küll hoiustele kõrgeid intresse, samas on sinna investeerides ka risk kõrgem.

Kuidas on Tallinna Hoiu-laenuühistu oma liikmete hoiused turvanud?

Meie liikmete hoiused on miinimumriskiga, kuna laenud on tagatud kinnisvaraga ja hüpoteegiga ühistu kasuks. Samuti paigutatakse igal aastal kasumist 20 protsenti reservfondi ja 5 protsenti igalt hoiuselt tagatisfondi, mistõttu on aastatega kogunenud piisav varu ootamatuste katteks ja tagamaks oma liikmete hoiused. Me ei võta suuri riske, sest ei saa riskida oma liikmete säästudega, kuid me saame maksta hoiustele kuni 6 protsendi suurust intressimäära, mis tagab hoiustajatele arvestatava rahavoo ja mis kõige olulisem, nad ei pea oma säästude pärast kartma.

Tallina HLÜ on tegutsenud tosin aastat, kuidas on selle aja jooksul muutunud inimeste rahatarkus?

Inimesed on kindlasti teadlikumad kui 10 või 20 aastat tagasi. Võib öelda, et siis ei teatud peale pangahoiuste midagi. Kuid nüüd on aeg muutunud, palju on neid, kes investeerivad aktsiaturgudele või krüptosse, ent samas avastab järjest enam inimesi ka hoiu-laenuühistuid ja nende võimalusi.

Milline on Tallinna HLÜ keskmine liige?

Meie liikmed on vanuses alates 35 kuni 70 eluaastani ja valdav enamus on neid, kes ei taha oma säästudega riskida, kuid kes on sedavõrd rahatargad, et ei soovi hoida oma sääste jooksvatel pangahoiustel, kus inflatsioon neid sööb. Hoiustades säästud Tallinna HLÜ tähtajalisse hoiusesse, saab tagada endale igakuise passiivse rahavoo, mis võib olla pensionärile arvestatavaks pensionilisaks ja mis muudab pensionipõlve elamisväärsemaks. Kogumishoiuselt arvestatakse aga intressi liitintressina, mis tähendab, et intress ei kogune mitte üksnes sissemakstud summadelt, vaid ka varasemate perioodide intressilt, mis on lisatud hoiusesummale. Seega on kogumishoiuse kaudu võimalik teenida mitte üksnes intressi, vaid ka intressilt intressi teenimise kaudu. Kogumishoius ongi populaarne eelkõige noorte seas, kes koguvad raha mingiks suuremaks ostuks – kas autoostuks või kodulaenu sissemakseks.

Milline on kõige populaarsem hoius?

Möödunud aastal tulime välja tootega Hoius24, kus saab hoiustatud raha ilma kogutud intresse kaotamata kätte 24 tunni jooksul. See hoius sobib eelkõige neile, kellel on kogunenud raha mingi suurema ostu tegemiseks ja kes pole veel soovitavat leidnud. Kui muidu seisaks kogutud summa jooksval pangahoiusel, siis Hoius24 paigutades teenib see nii intressi kui ka saab selle vajadusel praktiliselt kohe välja võtta. Hoiuse intressimäär on 3 protsenti aastas, mis suuremate rahasummade puhul võib kujuneda arvestatavaks lisarahaks. Meie märksõna ongi paindlikkus, sest ka tähtajalise hoiuse puhul on võimalik hoius kogutud intresse kaotamata katkestada ja see annab hoiustajale kindlustunde, et ta saab vajadusel alati raha kätte, ja seda kogutud intressi kaotamata.

Mida soovitada neile, kes teevad esimesi samme oma säästude paigutamisel?

Kõige lihtsam – meie füüsilised kontorid asuvad Tartus ja Tallinnas. Tulge kohale ja meie klienditeenindajad on valmis teid alati aitama. Kuid lisaks hoiustele väljastame ka laene, nii et kui on plaanis osta kinnisvara või refinantseerida oma seniseid laene, saab ka nende küsimustega meie poole pöörduda.

Tallinn, Narva mnt 2

Tööaeg: E-R 8:00-18:00

Telefon: 663 0118

Tartu, Küüni 7

E-R 8:00-18:00

Telefon: 622 9022

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna Hoiu-laenuühistu tegevusega ja finantsteenuste tingimustega ning vajadusel pea nõu asjatundjaga!