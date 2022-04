A10 Networks: 38% tõusupotentsiaal tänu äritegevuse keskendumisele küberturvalisusele

A10 Networks (ATEN.US) on liider tehniliste lahenduste pakkumisel liikluse tasakaalustamiseks, küberrünnakute leevendamiseks ja rakenduste turvalisuse parandamiseks. Kuni viimase ajani on A10 Networks keskendunud tehniliste lahenduste pakkumisele veebiliikluse tasakaalustamiseks ja rakenduste edastamise kontrollerite (rakenduse edastamise kontroller või eraldiseisev ADC) arendamisele.

Tegemist on tiheda konkurentsiga alaga, kus lisaks A10-le on silmapaistvamad tegijad ka F5 Networks, Juniper Networks, Fortinet, Radware ja Citrix Systems. Sellest hoolimata püüab A10 Networks jälgida esilekerkivaid trende ja võtta õigel ajal kasutusele uuenduslikke tooteid, et vastata klientide vajadustele.

Üks näide on ettevõtte keskendumine küberturvalisusele, mis on hetkel väga aktuaalne küberrünnakute suurenemise tõttu veebis. Check Point Technologies väidab oma uuringus, et 2021. aastal kasvas ettevõtete võrkude vastu suunatud küberrünnakute arv võrreldes eelnevaga nädalas 50% võrra.

Samuti täiustab ettevõte aktiivselt oma tooteid kooskõlas Zero Trust kontseptsiooniga, mis on paljude äri- ja valitsusorganisatsioonide prioriteet. See lähenemisviis eeldab ohtude esinemise võimalust võrgu mis tahes segmendis, isegi nendes, mida varem peeti tinglikult turvaliseks tulemüüride "läbimatu seina" taga. Tegelikult tähendab Zero Trust küberturvasüsteemide vajadust kõikjal ja A10 Networks liigub selles suunas.

Ettevõte ehitab mitmekihilisi kaitsemehhanisme, mis tagavad krüpteeritud liikluse nähtavuse ja takistavad lunavara kasutuselevõttu, mis on viimase kahe aasta jooksul erinevatele organisatsioonidele tohutut kahju teinud.

Väärib märkimist, et ettevõte viib edukalt läbi ärilist nihet küberturvalisuse suunas. Alates 2019. aastast on A10 Networks suutnud märkimisväärselt suurendada oma DDoS/SSLi ja Carrier-Class Firewall/CGN suundade tuluosa 57%-lt 74%-le 2021. aastal. Selle üleminekuga on ettevõte laiendanud oma adresseeritava turu suurust. DDoS/SSLi ja Carrier-Class Firewall/CGN äride väärtus on kokku 11,4 miljardit dollarit.

Lisaks kõrgele väärtusele on neil ka hea kasvupotentsiaal. A10 Networks juhtkond eeldab, et need tegevused kasvavad järgmise 3 aasta jooksul vastavalt vähemalt 12% ja 13%. Teisisõnu üritab A10 Networks keskenduda paljutõotavale küberjulgeolekuturule, mis võib lähiajal olla ettevõtte jaoks suurepärane kasvumootor.

Kliendikeskne äri

Täiendav punkt, mis väärib esiletõstmist, on ettevõtte suhtlus klientidega. A10 Networks püüab kohaneda muutuvate tingimustega piisavalt kiiresti, et katta klientide esilekerkivad vajadused. Lisaks pakub ettevõte oma toodetele suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet, mida märkisid veebis Gartner and TrustRadius küsitlusele vastanud.

Hiljutises esitluses tutvustas ettevõtte juhtkond uuringu tulemusi, millest selgus, et paljud A10 Networksi tooteid kasutavad kliendid suutsid oma tootlikkust tõsta ning oluliselt säästa tegevus- ja kapitalikulusid. Väärib märkimist, et enam kui 79% klientidest saavutab positiivse investeeringutasuvuse 24 kuu jooksul ja 54% vähem kui 12 kuu jooksul.

Uuringus märgitakse ka, et 82% küsitletud organisatsioonidest soovitasid tõenäolisemalt A10 Thunderi tootesarja. Viimane asjaolu viitab sellele, et ettevõttel orgaanilise kasvuga lähiajal probleeme ei ole.

Praeguseks on A10 Networks suutnud endale saada ligi 7000 organisatsioonist koosneva tohutu kliendibaasi, sealhulgas pilve-, telekommunikatsiooni-, kaabel- ja mängufirmad ning valitsusasutused. Ettevõte pakub oma tooteid Põhja-Ameerikas, EMEA-s ja APAC-is. Väärib märkimist, et A10 Networks pakub teenuseid paljudele suurtele ja üsna märkimisväärsetele ettevõtetele ja organisatsioonidele, sealhulgas: Alibaba, LinkedIn, Samsung, SoftBank, Twitter, Microsoft, Yahoo, China Mobile, Deutsche Telecom, USA senat, California ülikool.

Selle tulemusena annab A10 Networksi kliendikeskne lähenemine pidevalt tulemusi. Eelmisel aastal ulatusid korduvad tulud 97,2 miljoni dollarini, kasvades 17,7%, ja pikaajalised lepingud kasvasid aastaga 12%, 121,6 miljoni dollarini. Seega võib see lähenemisviis jätkata ettevõtte orgaanilise tulu kasvu keskpikas perspektiivis.

Ettevõtte finantsseis ja väärtuse hindamine

A10 Networks näitab tugevat finantsseisundit. Eelmisel aastal kasvas ettevõtte käive 11%, 250 miljoni dollarini. Kohandatud EBTIDA jõudis rekordilise 62,4 miljoni dollarini, mis tähendab 37% kasvu ja 25% marginaali. Puhaskasum kasvas samuti aastaga 42%, 50,1 miljoni dollarini.

A10 Networksi väärtus on praegu valdkonna keskmiste kordajatega võrreldes madal: ettevõtte väärtus/müük (LTM) – 3,6x, ettevõtte väärtus/müük (FY) – 3,2x, ettevõtte väärtus/kohandatud EBITDA – 14,4x (LTM), ettevõtte väärtus/kohandatud EBITDA (FY) – 12x, kohandatud hinna/tulu suhe (LTM) – 18x, kohandatud hinna/tulu suhe (FY) – 14,8x.

A10 Networksil puudub võlakoormus ja oluline likviidsusreserv. Ettevõtte bilansis on raha ekvivalendid 185 miljonit dollarit. Selline struktuur võimaldab A10 Networksil olla äriarenduse puhul paindlikum. Lisaks on ettevõte optimeerinud oma äriprotsesse, eelmise aasta rahavoo operatsioonid olid 50,1 miljonit dollarit ja vaba rahavoog oli 45 miljonit dollarit.

A10 Networks lisas oma portfelli järgmised lahendused •Thunder TPS™ – DDoS rünnakute tuvastamine ja leevendamine •Thunder® SSLi® – krüptitud liikluse haldamine •Thunder® CFW – koondatud tulemüür

2022. aastal ootab ettevõtte juhtkond oma majandustulemuste edasist paranemist ning on seetõttu esitanud järgmised prognoosid:

• tulude kasv vahemikus 10–12%

• korduvate sissetulekute kasv vahemikus 12–15%

• EBITDA marginaal vahemikus 26–28%

Sisenemise hind: 13,8 dollarit Hinnasiht: 19 dollarit Tõusupotentsiaal: 37,68% Potentsiaalne dividenditootlus: 1,5% Ajahorisont: 6–12 kuud Risk: mõõdukas

