Kriiside kiuste: Tallinna Hoiu-Laenuühistu kasvatab oma liikmete sääste

Sõda Ukrainas on löönud segamini kogu maailma majanduse, sest lisaks Euroopa ühe suurriigi purustatud majandusele on segi paisatud ka globaalsed tarneahelad. Kõik see avaldub juba praegu galopeerivas hinnatõusus, mistõttu kerkib küsimus, kuidas kaitsta oma sääste – kogumishoiuseid ja tähtajalisi hoiuseid – taolise majandusliku turbulentsi tingimustes.

Statistikaameti väljatoodud arvud tarbijahinnaindeksi kohta on lohutud. Ameti andmetel olid kaubad Eestis mullu märtsiga võrreldes 13,7 ja teenused 18,1 protsenti kallimad ehk teisisõnu on raha ostuvõime kahanenud kohati ligi viiendiku võrra. Paraku hinnatõus jätkub ning Eesti Panga prognoosi kohaselt võib käesoleval aastal oodata tarbijakorvi kallinemist 10 protsendi ulatuses.

Kuid sellega halvad uudised ei piirdu. Viimasel ajal on keskpankade poolt hakanud tulema sõnumeid, et Euroopa Keskpank valmistub tõstma Euribori, mis on Euroopa pankade keskmine intressimäär. Euribor on meile oluline seetõttu, et suur osa Eestis ostetud kinnisvarast on tehtud eluasemelaenu toel ja laenuintressi üks komponent on Euribor. Tänu keskpanga rahatrükile oli Euribor viimastel aastatel tarbija jaoks 0 ja Euribori tõus tähendab igakuiste eluasemelaenude tagasimaksete hüppelist kasvu.

Mida taolises majanduslikus täiuslikus tormis ette võtta? Kõigepealt tuleb inflatsiooni eest kaitsta oma sääste. Üks võimalus on investeerida säästud väärtpaberi- või krüptovaluutade turule, kuid praeguses ebastabiilses olukorras on nendele turgudele sisenemine väga suure riskiga. Kindlam viis on hoiustada säästud moel, et nad oleksid kindlalt kaitstud ja samas teeniksid intressi, mis aitaks vähendada inflatsioonisurvet säästudele.

Juba 12 aastat tegutsenud Tallinna Hoiu-Laenuühistu pakub oma liikmetele kolme erinevat hoiustamisvõimalust:

KOGUMISHOIUS sobib eelkõige neile, kes soovivad kogumisega kaitsta ja kasvatada enda sääste või plaanivad koguda teatud kindla summa, et soetada kodu või teha mõni muu suurem investeering.

TÄHTAJALINE HOIUS, mis on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius ja mis võimaldab hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus. Nii kogumishoiuse kui ka tähtajalise hoiuse intressimäär on kuni 6.5% aastas.

HOIUS24 on Tallinna Hoiu-Laenuühistu üks põnevamaid tooteid, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud 3.5% intressi.

Hoius sobib eelkõige neile, kes soovivad oma säästudega osta midagi suuremat, näiteks autot või kinnisvara ja hoiavad suuremat summat oma pangakontol. Hoius24 kaitseb sääste inflatsiooni eest ja on samas väga paindlik, võimaldades raha välja võtta avalduse esitamisest ühe ööpäeva jooksul.

Miks valida oma säästude kaitsmiseks just Tallinna Hoiu-Laenuühistu? Põhjus on lihtne. Meie 12 aasta pikkuse tegutsemisaja sisse on jäänud kaks kriisi – 2010. aastate finantskriis ja koroonakriis. Vaatamata keerulistele aegadele suutsime kasvatada nii oma liikmete arvu kui nende investeeritud hoiustemahtu. Meie ühistu liikmed hindavad meie kogemust ja mõistavad, et just see on nende hoiuste suurim garantii.

Vaata üle oma investeeringud

Kindlasti tasub kriitilise pilguga üle vaadata ka oma senised investeeringud ning võib-olla tasub mõnest neist rahulikuma une nimel väljuda. Keegi meist ei tea, mis lähiajal maailma majanduses juhtuma hakkab.

Paljud pered omavad lisaks oma kodule ka investeerimise eesmärgil ostetud kinnisvara, mis ootab edasist hinnatõusu või on välja üüritud. Juhul, kui need ostud on tehtud pankadest saadud laenuraha toel, tasuks tõsiselt mõelda, kas hetkel seda kinnisvara tasub hoida.

Ebastabiilsuse tõttu majanduses on kinnisvarahinnad saavutanud platoo, kus nad ei pruugi hüppeliselt edasi tõusta. Kuigi üüriturg on suuremates linnades elavnenud, võib tulevikus tõusev Euribori kasvatada laenumakseid sedavõrd, et need ei pruugi enam katta üürimisest saadud tulu. Seega tasub kaaluda vabalt seisva kinnisvara müüki ning vabanenud raha investeerimist Tallinna Hoiu-Laenuühistu hoiustesse, mis tagaksid stabiilse rahavoo.

Loo rahaline puhver

Kindlasti tasub kriitilise pilguga üle vaadata oma tarbimisharjumused ning luua endale rahaline puhver. Alustage säästmist ning säästude hoiustamiseks on hea mõte kasutada Kogumishoiust, kus lisaks põhisummale saab iga kuu lisada hoiusele summa alates 200 eurost. Kogumishoiusel arvestatakse intresse igakuiselt, mis lisatakse hoiustatud summale ja seeläbi hakkab toimima liitintressi efekt.

Kui teil on küsimusi, kuidas kõige kasumlikumalt oma varasid juhtida, võtke ühendust Tallinna Hoiu-Laenuühistuga. Meie haldurid on Teile igakülgselt abiks!

