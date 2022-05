Tootjad: tänane euroaluste süsteem vajab kiiresti uut lahendust

Pole vist tootmisettevõtet, kus ei oleks probleeme euroalustega. Need kaovad, on kaalult rasked, kipuvad lagunema, puitaluste hind on kerkinud kordades, nende pealt tuleb maksta aktsiisitasu ja kliendid nõuavad suuri kaoprotsente, seega on kogu süsteem ammu ajale jalgu jäänud. Lahendus oleks võtta kasutusele plastaluste ringmajandusteenus, mida veopakendite ringlusteenuseid pakkuvad ettevõtted juba mujal maailmas pakuvad. Millise võidu see tootjatele ja jae kauplejatele toob?

Seda meelt, et kaubaaluste süsteem võiks muutuda sama paindlikuks, hinnalt soodsamaks ning jätkusuutlikuks nagu täna on Eestis pakutav veokastide ringmajandusteenus, on mitmed tootjad. Teiste hulgas näiteks piimatööstusettevõte Estover Piimatööstus OÜ ja Marta Pagar ja Köök kaubamärgi all pagari-, kondiitri- ja kulinaariatooteid tootev AS Euroleib.

Estover Piimatööstus alustas Bepcoga koostööd 2015. aasta augustis, asendades oma senised transpordikastid Bepco veokastide süsteemiga. Esmalt oli ühes kuus kasutusel kahte sorti kaste kokku umbes 30 000, tänaseks on tooted nelja tüüpi kastis ja ühes kuus on kasutusel umbes 125 000 kasti. „Tänu sellele, et hakkasime kasutama pappkastide asemel Bepco korduvkasutatavaid plastkaste, vähenes meil oluliselt papi osakaal tootmises ning taaskasutusorganisatsioonile makstavad arved vähenesid. Samuti kasvas toodete kasti pakendamise kiirus, ei ole vaja enam kaste ette vormida ning teibiga sulgeda. Oleme vähendanud keskkonnale tekkivat jalajälge,” räägib piimatööstuse logistikaosakonna juhataja Maigi Tints.

„Bepco pakutav täisteenus on täpselt meie vajadusi arvestav,” nendib ta. „Kastide tellimuse esitame iga kahe nädala tagant, saame majja täpselt tootmisplaanist lähtuvalt vajamineva koguse puhtaid kaste. Samuti saab alati jooksvalt muudatusi teha, näiteks kaste ekstra juurde saada. Kauplustes on suureks eeliseks, et tooteid on lihtsam kas koos kastiga müüki panna või kergem kastidest riiulisse laduda. Tühjad kastid korjab Bepco samuti ise klientide juurest kokku ja peab nendega saldovõrdluseid.”

Tootjad on valmis kasvõi kohe plastist kaubaaluste ringmajanduseteenusele üle minema

Kuna Bepco süsteem on nii mugav ja tõhus, on Estover Piimatööstuse juhtkond mõelnud ka puidust euroaluste süsteemi efektiivsemaks muutmisele. „Täna on meil tõsine soov puidust euroalustest loobumiseks, kuna viimase kahe aastaga on aluse hind kolmekordistunud, Ja hinnasurve on pigem kasvavas trendis ka edaspidi. Puitaluseid on ka keeruline hankida ning sellest on kujunemas tõsine probleem,” räägib Tints. „Lisaks on mitmesse Eesti kaubandusketiga sõlmitud lepingusse sisse kirjutatud euroaluste kaoprotsent ja seetõttu peame aluseid regulaarselt juurde ostma.”

Samuti tundub plastist euroaluste kasutamine olevat loogiline käik üldise rohepöörde valguses. Puidust euroaluse käitlemine laos tekitab jäätmed, mis tuleb tootjavastutusorganisatsioonile deklareerida ning nende pealt aktsiisimaksu maksta. Plastalusele üle minnes näeb Estover Piimatööstus mitmeid eeliseid: puid jääb metsa rohkem, ettevõtte laoruumid on puhtamad, alused on pestavad ja puhtad. Samuti kaob vajadus puidu eest aktsiisimaksu maksta ega pea pidevalt uute aluste hankimisega tegelema.

„Meie soovime edaspidi tooteid tarnida plastalustel, kuid hetkel ei ole meil partneritega plastaluste ringlemise osas kokkuleppeid. Plastist aluste kasutusse võtmine tundub aga keeruline, sest nende käsitlemine ei ole kasutuses olevates süsteemides juurutatud,” arvab Tints.

Euroleib kasutab Bepco plastkaste veidi üle aasta. „Kahtlemata on teenus väga mugav, sest kastide tagastamise üle pole vaja muret tunda ning alati on puhas kaubakast võtta. Ja mis kõige tähtsam – kulud on kontrolli all,” ütleb ettevõtte tegevjuht Oliver Poll. „Kasutame paralleelselt ka oma pestavaid taaskasutatavaid kaubakaste mõnede klientide puhul, kuid kasti kaoprotsent on arvestatav. Bepco puhul on see mure aga meie õlult ära.”

Just samadel põhjustel pakub neile huvi ka plastist kaubaaluste kasutamine. „Puidust alused purunevad kergesti, saavad ladudes tagastades väljavahetatud suurema kulumise astega aluste vastu jne. Bepco aluse puhul oleks eeskätt just kulud kontrolli all. Teine oluline argument on ka aluse kaal, sest puidust alus on väga raske,” toob Poll välja. „Meie võtaks plastist kaubaalused esimesel võimalusel kasutusele! Meile meeldib oma tegevuses hoida loodussäästlikku ja rohelist mõõdet. Tervet elutsüklit vaadates ja käitlemise protsessi hinnates julgen väita, et plastalus mõjub keskkonnale säästvamalt kui tavaline puidust euroalus.”

Plastaluste teenus toimub sama mudeli alusel kui veokastidel

Täna kasutavad sajad Baltikumi tööstused ja kauplused Bepco kaste, mis käivad omavahel kokku ja tühjalt üksteise sisse, andes senise taaraga võrreldes suure kokkuhoiu transpordi- ja laokuludelt. Lisaks parandab uus lahendus kaupluste puhtus- ja hügieeniprobleemi, sest kastirendi teenuse sisse käib ka nende igakordne puhastamine. Lisaks on Bepco kastid varustatud innovatiivse RFID-tehnoloogiaga, mis võimaldab tarneahelat efektiivsemalt juhtida. See tähendab, et tooteid on võimalik juba pakendamise hetkel siduda taaraga, jälgida nende täpset liikumist tarneahelas, pidada arvestust reaalajas ning paberiteta.

Bepco on veopakendi ringlusteenust arendanud üle 10 aasta. Ettevõte tagab teenusepakkujana veopakendite ringluse ja tarnekindluse, omab ülevaadet kõikide varade kohta tarneahelas ning tagab nende puhtuse ja korrashoiu. Sama süsteem laieneks ka alustele: Bepco lahendab efektiivselt tarneahelaid painava kaubaaluste ringmajanduse probleemid ja teenust saavad kasutada kõik tarneahela osapooled.

5 fotot

„Plastist kaubaaluste ringlusteenus vabastab ettevõtted igapäevastest aluste käitlemisega seotud muredest. Näiteks saldoarvestused, purunemised, kallinevad puitaluste hinnad ning hügieen. Kogu alustega seotud tarneahela eest vastutame meie,” ütleb Bepco tegevjuht Margus Ärm. „Ja kuna alused ringlevad ainult meie teenusahelas, ei ole neid võimalik osta ega müüa. See välistab “musta turu” tekke ja minimeerib aluste kaoga seotud probleemid, sealhulgas vajaduse kehtestada kõrgeid kaoprotsente.”

Teenuse toimimise mudel on lihtne: tootja tellib alused vastavalt müügi või tootmise vajadusele. Alus muutub muutuvkuluks ja ei seo kallist kapitali. Seejärel väljastab tootja alused kaubaga ning info selle kohta läheb automaatselt Bepcole. Bepco korjab saadud info põhjal kõik veopakendid lõppkliendi juurest ise ära ning ladustab ja vajadusel puhastab.

Plussid tootjatele: stabiilne hind, vähem kulusid ja jätkusuutlik

Teenuse plusse tootjale on Ärmi sõnul palju. „Stabiilse kasutuse puhul on hind teenuslepinguga fikseeritud ehk on võimalik kulusid selgemalt planeerida. Kuna meie alused on 30% kergemad, tekib kulude kokkuhoid transpordil seoses kütusekulu vähenemisega. Samuti suureneb tööohutus, sest alused on kergemad ja ühes tükis. Puitaluste puhul pole võimalik tellida pestud aluseid, plastaluste puhul on,” loetleb ta. „Lisaks puudub tootjatel administreerimise vajadus ja aruandluse nõudlus ning vajadus aluste varu ladustada.”

Peale selle on plastalused keskkonnasäästlikud ja jätkusuutlikud, nende eluiga on olenevalt kasutusest 10-15 aastat. Katkised alused töödeldakse ümber ja tuuakse uuesti ringlusesse samaväärse tootena. Samuti ei teki alustest prügi ning katkised alused eemaldab teenusest Bepco. Teenus on lihtsam, soodsam, mugavam ja ohutum! Nii elab algne plasttooraine peaaegu igavesti!