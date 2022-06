Sisuturundus

Uute autode nappus muudab kaskokindlustuse veelgi olulisemaks

Juba teist aastat on uute autode järjekorrad nii pikad, et soovitud mudeli soetamiseks tuleb oodata mitmeid kuid või isegi kauem. Autode nappus ja kõrge inflatsioon on tekitanud olukorra, kus ka autoesindustel ja remonditöökodadel puudub võimalus soetada vajalikul määral rendi- ja asendusautosid.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) teatas mai lõpus, et Euroopas on uute sõiduautode müük süvenevas languses, mis on tingitud jätkuvatest tarneprobleemidest. Euroopa Liidu riikides müüdi aprillis ainult 684 506 uut sõiduautot, millest kehvem on olnud aprilli müük vaid koroonapandeemiast mõjutatud 2020. aastal. 2022. aasta nelja kuuga on Euroopa Liidu riikides antud klientidele üle kokku 2,93 miljonit uut sõiduautot, mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 14,4%.

Jätkuvalt veavad langustrendi Euroopa suuremad turud. Itaalias on turg 33% miinuses, Prantsusmaa 22,6%, ja Saksamaa 21,5%. Plussis oli aprillis uute sõiduautode turg vaid üksikutes Euroopa riikides, näiteks Rootsis, Iirimaal, Horvaatias ja Rumeenias. Eestis müüdi eelmise aastaga võrreldes 25,8% vähem uusi sõiduautosid.

„Nendele andmetele tuginedes võib öelda, et tarneraskusest ja inflatsioonist tekkinud autode puudusel saab aina olulisemaks sõidukitele tehtav kaskokindlustus, mis katab õnnetusjuhtumi korral võimalikult mitmekülgselt autoomanikule tekkinud kahjud. Sellele peaksid mõtlema nii uute kui ka vanemate, juba lõppenud garantiiajaga masinate omanikud. Põhjalikult läbimõeldud tingimustel kaskokindlustus katab ootamatult tekkida võivad kulud, tagab parima remondi ning samuti transpordivõimalused ajaks, mil teie enda sõiduk on remondis,” annab nõu AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaali sõidukikindlustuse tootejuht Arnold Oliinik.

Ta lisab, et reeglina sisaldab baaskasko vaid teatud põhiriskide hajutamist. „Et olla kindel, et lepingus on kõik teile vajalikud ning sobilikud riskid sees, tasub lepingu teksti hoolikalt lugeda ning selle tingimusi valides just enda vajadustest lähtuda . See võimaldab muretult autoga sõita, teades, et liiklusõnnetuse korral on kõik teie jaoks tähtsad tingimused tagatud. Näiteks on paljude autoomanike jaoks oluline, et remonditööd teostataks ainult volitatud esinduses. Samas ei ole kindlustusseltsidel kohustust saata sõiduautosid margiesindusesse remonti, kui sõiduvahendi garantiiaeg on läbi saanud.”

Selleks, et liiklusjuhtumi korral teostataks remonditööd esinduses, tuleb valida vastav lisarisk. Kui teie lepingus on punkt, et sõiduki remont toimub tootja volitatud esinduses, teostatakse ka garantiijärgselt sõiduki remonditööd tootja poolt volitatud esinduses, kasutades uusi originaalvaruosasid.

Tagamaks aga sõiduki remondis olemise ajaks endale oma autoga võrdväärsed liiklemistingimused, tuleb valida asendussõiduki kindlustus, mis garanteerib auto omanikule kindlustusjuhtumi toimumise korral asendussõiduki või ühistranspordi kasutamise kulude katmise vastavalt konkreetsel poliisil märgitud limiidile. Miks seda vaja on? Sest kui kergematel juhtudel võtab sõiduki remont mõni päev kuni nädal, siis on ka selliseid juhtumeid, kui remonditöökojal tuleb puuduvad varuosad tellida näiteks Prantsusmaalt, Saksamaalt või Jaapanist ja nende tarne võtab aega. See omakorda võib tähendada umbes kuuajalist remondiaega, vahel ka pikemat, mis võib asendusautota olla üsnagi tülikas.

Lisaks on kaskokindlustuse valikus võimalus valida omavastutusevaba kahjukäsitlus, mis tähendab, et kindlustusperioodi jooksul hüvitatakse üks kindlustusjuhtum omavastutuseta. See tähendab seda, et kui juhtub liiklusõnnetus, milles osaleb vähemalt kaks sõidukit, ei pea õnnetuse põhjustaja vastava lisariski olemasolu korral tasuma omavastutust, mille summa on umbkaudu 200 eurot.

BTA kaskokindlustusel on veel üks suur pluss - 24 tundi autoabi. Autoabi on abiks ootamatu rikke või kahju korral, kui sõiduki kahjustus ei võimalda liigelda või sõidukit ei ole liikluseeskirjadest lähtuvalt lubatud kasutada. Sõidu- ja pakiautodele on BTA autoabi lisatasuta.

Ainult liikluskindlustusest ei piisa!

Arnold Oliiniku sõnul mõeldakse kaskokindlustusest tihtipeale kui vaid lisaväljaminekust, mis jääb seetõttu tagaplaanile, seda enam, et see ei ole ka kohustuslik. „Kui liikluskindlustus on kindlustus, mis liiklusõnnetuse korral katab teise osapoole autole tekitatud kahju, siis õnnetuse põhjustanud auto taastamise kulud tuleb kaskokindlustuse puudumise korral selle omanikul ise katta. Sellest tulenevalt tulekski kaskokindlustusse suhtuda pigem kui tagatisse, mis ebaõnne korral tuleb liiklusõnnetuse põhjustanutele appi, garanteerides ka nende auto taastamise,“ selgitab ta.

Samamoodi katab kaskokindlustus kahjud loomadega juhtunud avariide puhul ning nende juhtumite korral, kus teie auto esiklaasi lendab näiteks kivi. Liikluskindlustus viimati nimetatud kahjusid ei kata ning need tuleks kasko puudumisel maksta kinni enda taskust.

