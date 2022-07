Kasiinopakkujate aktsiad – kas mõistlik investeering?

Foto: Unsplash.com

Kuigi maailma pangad tõstavad tõenäoliselt põhiintressimäära, on investoritel olnud raske leida õiget investeerimisvormi, eriti varem. Vaatamata praegusele intressimäärade tõusule osutub optimaalne investeerimisstrateegia äärmiselt keeruliseks. Aktsiad on selgelt osa portfellist ja viimasel ajal on kasiinotööstuse väärtused kogenud tõelist buumi. Kas see on siis soovitatav investeering?

Spetsiaalsed suured nimed nagu Betsafe tagavad üldiselt kogu valdkonna kasvu, mis loomulikult mõjutab aktsiaturge. Igal juhul tasub oma portfelli täiendamiseks heita pilk kasiinoaktsiatele.

1. Kuidas investeerimine kasiinoaktsiatesse toimib

Eriti kuna hasartmängutööstus on juba aastaid tugevalt kasvanud, saavad sellest loomulikult kasu ka selle sektori aktsiaseltsid. Varud on pidevalt kasvanud, kuid on siiski üsna volatiilsed. Eriti tarkvaraarendajad tööstuses põhjustavad buumi. Teisisõnu, teenindusaegade ja kõigi mõeldavate online-hasartmängupakkumiste arendajad. Enamikul juhtudel peavad kasiinooperaatorid omandama litsentse, et üldse mänge oma saidil pakkuda.

Kõigepealt tasub vaadata, millised aktsiad on üldse saadaval. Siit leiavad kliendid kas operaatorite otseseid kasiinoaktsiaid või tehnilisi aktsiaid, mis toodavad kasiinoplatvormide jaoks tarkvaralahendusi. Lisaks on võimalik osta üksikuid aktsiaid või investeerida ETFidesse või CFDdesse. Eelkõige ETFid hajutavad riski ja on viimastel aastatel kogenud optimaalseid kasvumäärasid.

Nüüd on vaja õiget maaklerit. Siiski on olemas arvukalt tasuta või vähemalt odavaid aktsiaportfelle, kust investorid saavad kiiresti ja lihtsalt osta endale meelepäraseid aktsiaid. Kuid siin tuleks tasusid hoolikalt kontrollida. Mõnikord tühistavad suured kauplemistasud väiksemate investeeringute tulud. Pärast aktsia hoiukonto ühendamist viitekontoga võib juba alustada ostu sooritamist. Kuid millised aktsiad ja ETFid on investorite jaoks eriti kasumlikud?

2. Evolution Gaming Group kui üks juhtivaid mängutoodete arendajaid

See juhend ei ole investeerimisnõustamine, kuid see aktsia on kindlasti väärt lähemat vaatamist. Rohkem kui 10 000 töötajat ja umbes miljard eurot tulu 2021. aastal on märkimisväärsed arvud. Lisaks ostis ettevõte Rootsi arendaja "NetEnt" ja positsioneerib end seeläbi turul veelgi paremini. Millised on need arvud? 2017. aastal hinnati aktsia endiselt umbes 14 eurole. Viis aastat hiljem saavutas aktsia oma esialgse kõigi aegade kõrgeima taseme, umbes 157 eurot. See vastab tohutule väärtuse kasvule viie aasta jooksul.

Viimase 12 kuu võrdluses oli 52 nädala madalaim väärtus 79,45 eurot ja kõigi aegade kõrgeim väärtus täpselt 157,08 eurot. Ettevõtte tulemused viitavad samuti kasvule. Evolution Gaming Groupi viimase kvartali tulud olid 344 miljonit eurot. Muide, see on võrreldes eelmise aastaga koguni 34 protsenti rohkem. Igal juhul huvitav aktsia ja võimalik, et isegi rikastab oma portfelli. Hasartmänguaktsiad on tõeline alternatiiv kasvaval turul.

3. 888 Holdings PLC kui teine kasiino- ja hasartmängutoodete pakkuja

See kasiino aktsia võib muutuda ka investorite jaoks huvitavaks. Ennekõike peaks edasist tõusu soodustama asjaolu, et üle 25 miljoni mängija kasutab tootja arendusi kasiinoplatvormidel. Umbes 929 miljoni USA dollari suuruse käibega 2021. aastal on ta selge valdkonna liider. Investorite jaoks on sisenemishind üsna odav, kuigi madal hind ei tähenda, et aktsia on "odav". Eriti "peenrahaaktsiate" puhul esineb suuri hinnakõikumisi , sest paljud investorid spekuleerivad, selle asemel et investeerida jätkusuutlikult.

52 nädala kõrgeim tase on umbes 5,70 eurot ja madalaim tase viimase 12 kuu jooksul oli umbes 1,65 eurot. Mis puudutab hiljutisi uudiseid aktsia kohta, siis 888 Holdings PLC teatas kvartali tuludest 224 miljonit USA dollarit. Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga on see aga umbes 18 protsenti vähem. Sellegipoolest peaksid investorid siinkohal lähemalt vaatama ja kaaluma ostu oma portfelli jaoks.

4. Rahvusvaheline meelelahutusettevõte – MGM Resorts International

See ei ole klassikaline kasiinoaktsia. Sest ettevõttel on oma portfellis palju rohkem teenuseid. Loomulikult on olemas kasiinod, mida haldab MGM Resorts International. Aga ka hotellid, restoranid ja konverentsiruumid. 2020. aastal langes käive massiliselt, mida võib seletada tuntud pandeemiaga. Teisest küljest on tööstuse liider suuresti taastunud ja suutis 2021. aastal teatada lausa 8,9 miljardi USA dollari suurusest käibest. Sellest hoolimata oli kahjum üle 750 miljoni USA dollari ja ka omakapitali suhtarv langes märkimisväärselt. Sellegipoolest on taastumisfaas tulemas, mida näitab ka aktsia väärtus.

2020. aastal kukkus hind massiliselt ja langes 6-7 euroni aktsia kohta. Hind on siiski taastunud 52 nädala kõrgeimale tasemele, mis on umbes 43,50 eurot. Huvitavad on üsna stabiilsed hinnasuundumused ja suhteliselt madal volatiilsus. See on kindlasti tingitud teenuste laiast spektrist, millega ettevõte raha teenib. Kasiinodivisjon on üks majanduse alustalasid ja seetõttu peaksid investorid, kes hindavad "stabiilseid" aktsiaid, neid vaatama. Siiski on alati olemas risk ja seetõttu peaksid kasiinoaktsiad olema vaid üks osa portfellist.

Ekspertide hinnangul oli viimase kvartali käive umbes kolm miljardit USA dollarit, mis vastab märkimisväärsele 33-protsendilisele kasvule võrreldes eelmise aastaga. Kasiinotööstus ja ka aktsiad on taastunud ja pandeemia rasked ajad tundusid olevat möödas.

5. Kas kasiinoaktsiad on tõesti seda väärt?

Põhimõtteliselt on kasiinoaktsiad sarnaselt teiste aktsiatega volatiilsed. Isegi autotootjatel on mõnikord hinnakõikumisi ja ükski aktsia ei ole ülemaailmsete kriiside eest kaitstud. Abiks on järjepidevus ja püsivus. Investorid ei tohiks reageerida väikestele hinnalangustele paanikaga ja müüa kõiki aktsiaid portfellist. Pikemas perspektiivis on aktsiad ja ETFid varem sageli andnud kõrget tootlust. Ei saa haiget teha, kui osta ka mõned hasartmängutööstuse aktsiad ja täiendada portfelli.

Kuid alati ainult täiendavalt. Ainult lai hajutatus (hajutatus) tagab optimaalse tootluse ja riski minimeerimise. Selles mõttes tasuvad kasiinoaktsiad olemasolevasse portfelli lisamisel. Siiski ei ole olemas sellist asja nagu ülim kasiinoaktsia, millel on TOP-soovitus. Ühtegi tippkandidaati ei ole veel esile kerkinud ning aktsionärid ja investorid kogevad tulevikus kindlasti ühe või kaks üllatust.