Saxo Bank pakub Eesti investoreile uusi võimalusi ja valikuid

Eesti turul oma tegevust laiendav Saxo Bank tahab Eesti investoreile pakkuda ligipääsu senisest laiemale valikule turgudele, kauplemisinstrumentidele ja analüüsidele.

Tänavu septembris 30. aastapäeva tähistav Saxo Bank on Eestis tegutsenud juba mõnda aega koos mitme institutsionaalse partneriga. Partnerid kasutavad Saxo platvormi, mis on mugandatud konkreetse partneri huvidele ja klientidele vastavaks (nn white label).

“Siiski näeme, et üha rohkem eestlasi soovib oma portfelle hoida turvalises jurisdiktsioonis ja kasutada kõige kaasaegsemaid elektroonilisi kauplemisplatvorme,” ütles Edgars Kuplais, Saxo Kesk- ja Ida-Euroopa vanem müügijuht. “Nüüd, kui eestlased saavad registreerida oma kontod investeerimiskontodena mistahes ELi maakleri juures, pakume pikaajalist kapitalikasvu taotlevaile investoreile lisahüvesid.”

Saxo Kesk- ja Ida-Euroopa vanem müügijuht Edgars Kuplais

Kuplaisi sõnul on panga pühendumine kauplemise ja investeerimise demokratiseerimisele aidanud luua investeerimisplatvormi, mis on saanud auhindu kui maaklertegevuse sektoris oma klassi parim tööriist, eriti pikaajalistele jaeinvestoritele ja kauplejatele.

“Võimalus kaubelda üle 60 000 erineva instrumendiklassiga ühel ja samal kontol on eelis, mida on raske alahinnata,” ütles Kuplais. “Saxo abil saate luua oma pikaajalise väärtpaberiportfelli ja samal ajal kaubelda toorainete, valuuta, krüptovaluuta ja aktsiaindeksitega, et riske maandada või portfelli mitmekesistada.”

Turvaline jurisdiktsioon

Saxo Bankile on oma vara hallata usaldanud üle 800 000 kliendi ja kokku haldab pank üle 85 miljardi euro klientide vara.

Saxo on Taani tagatisfondi liige, mis tähendab, et kõik klientide hoiused on kindlustatud summas kuni sada tuhat eurot (pärast panga ees võlgade mahaarvamist). Samuti jälgib Saxo tehingute läbiviimist ja riskijuhtimist hoolikalt Taani finantsjärelevalve, pakkudes klientidele täiendavat turvalisust pretensioonide puhul.

“Ka asjaolu, et fonde hoitakse turvalises jurisdiktsioonis, on viimasel ajal saanud paljudele Kesk- ja Ida-Euroopa ning Balti klientidele tähtsaks argumendiks,” lisas Kuplais.

Ligipääs Aasia turgudele

Saxo Banki suurim aktsionär on Geely Group Hiinast – suur meediaettevõte ja autotootja, kes on Põhjamaades tuntud eelkõige Volvo Carsi suurima omanikuna. See on üks põhjuseid, miks tegutseb pank aktiivselt Hiinas ja teistel Aasia turgudel.

“Üks panga prioriteete on laienemine Aasia turgudele,” ütles Kuplais. “Laienemise tulemusel sai meie Singapuri keskusest Saxo üks suurimaid esindusi ja enamikku meie uutest toodetest tutvustatakse kõigepealt seal.”

Lisaks on Saxol piirkondlikud kontorid Tokyos, Mandri-Hiinas ja Hongkongis. Nende turgudel tegutsejate vajaduste rahuldamiseks laiendab pank pidevalt oma pakutavat tooteportfelli.

Suur esindatus Aasias võimaldab Saxol pakkuda oma Euroopa klientidele ka konkurentidest suuremat valikut Aasia turge ja instrumente. “Meie klientidel on nüüd juurdepääs Hiina A- ja H-aktsiatele, Jaapani turule, Malaisiale ja Singapurile,” rääkis Kuplais. “Korporatiivklientidele pakume veel Hiina võlakirjade turgu. Väga vähesed Euroopa pangad pakuvad ligipääsu sama laiale valikule Aasia turgudest ja võivad samal ajal uhkust tunda kvaliteetse Hiina turu analüüside üle.”

Põhjamaade populaarseimad analüüsid

Saxo Banki analüüsiosakond on Põhjamaades tuntud oma kvaliteetsete turu-uuringute ja aktsiaanalüüside poolest. Kuplaisi sõnul ei piirdu uuringud ainult aktsiaturgudega: “Selmet keskenduda individuaalsete aktsiate analüüsile pakub Saxo uuringute osakond SaxoStrats jaeklientidele igapäevaselt näpunäiteid toorainefutuuridest, aktsiatest, valuutast, krüptorahast ja makromajandusest.”

Saxo analüüsid on klientidele kättesaadavad kauplemisplatvormis, aga ka taskuhäälingusaadete ja veebisaidi kaudu. “Saxo Outrageous Predictions ehk Saxo ennekuulmatute prognooside iga-aastane väljaanne on üks enim arutatud prognoosidokumente, mida sageli tsiteeritakse Bloombergis, Reutersis ja teistes tähtsates investeerimisvaldkonna meediakanaleis,” märkis Kuplais. “Lisaks on meie VIP-klientidel privileeg arutada SaxoStratsi meeskonnaga neid huvitavaid teemasid näost näkku ürituste või individuaalsete kohtumiste ajal.”

SaxoSelect võib asendada fondiinvesteeringuid

Saxo pakub klientidele samuti kauplemisstrateegiaid. Kuplaisi sõnul pole see teenus mõeldud niivõrd üksikute kauplemisideede väljapakkumiseks, kuivõrd keskendumine suuremale kliendirühmale väärtuse loomisele ja nende koolitamisele.

Kauplemisideid pakub Saxo kahel moel. Üks on nn autochartist, tehnilisel analüüsil põhinev integreeritud kauplemissignaalide generaator, mille mõte on luua kliendile tehnilisel analüüsil rajanevaid ideid või olemasolevaid ideid toetada.

Teine on digitaalse varahalduse lahendus nimega SaxoSelect . “See on väga populaarne tööriist investeerimisnõustamist otsivatele klientidele ja neile, kellel pole piisavalt aega ega teadmisi oma portfelli iseseisvaks haldamiseks,” ütles Kuplais.

SaxoSelecti hallatav portfell on investeeringute kogum, mis valitakse ja kohandatakse automaatselt kliendi tarbeks vastavalt turu pakutavaile võimalustele. Iga portfell vastab erinevale riskitaluvuse astmele madalast kõrgeni ning järgib kliendi eesmärkidele ja profiilile sobivat investeerimisstrateegiat.

“Teil on täielik läbipaistvus ja kontroll: võite oma investeeringuid meie platvormil ööpäev ringi jälgida ja igal ajal ilma lisatasuta väljuda,” sõnas Kuplais. “See on suurepärane alternatiiv investeerimisfondidele madalama kulutaseme ja palju suurema läbipaistvusega.”

Lai valik alternatiivseid investeeringuid

Saxo pakub klientidele veel laia valikut finantsvõimendusega tooteid, näiteks CFDsid. Kuplaisi sõnul on pangal suur hulk kliente, kes on huvitatud turul positsioonide võtmisest võimendusega toodete abil.

“Seda saavad kauplejad kasutada keskkonnas, kui aktsiaturud on tõusuteel ja nad soovivad võtta lihtaktsiate omamise asemel suurema riski; kuid ka spekuleerides siis, kui kliendid usuvad, et aktsiaturud on ülehinnatud,” rääkis Kuplais. “Mõlema olukorra puhul on CFD mõistlik lahendus, sest kliendid saavad kaubelda likviidsete aktsiate või indeksitega nii, et neil on nimiväärtusest vaid murdosa tagatisest.”

Samuti on Saxo võimaldanud klientidel juba aastaid kaubelda krüptorahaga börsil kaubeldavate võlakirjade (ETN) kaudu, pakkudes praegu ligi pooltsadat eri võlakirja. Klientidele, kes soovivad olla krüptovaluutades nii pikal kui ka lühikesel positsioonil, loob selleks võimalused FX Crypto. FX Crypto pole piiratud vaid börside lahtiolekuaegadega ja pakub krüptoturul võimendusega tehingute teostamist.