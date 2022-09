Tallinna Hoiu-laenuühistu korraldas oma liikmetele uhke peo

Tallinna Hoiu-laenuühistu kutsus 18. augustil Tallinna lauluväljakule kokku oma liikmed, et pidada traditsiooniliselt maha uhke suvelõpu pidu ja ühtlasi viia läbi ka ühistu suvelõpupidu.

Annely Ojametsa sõnul on igaaastane pidupäev ühistu liikmete seas kauaoodatud sündmus ning kui möödunud aastal jäi koroona tõttu pidu vahele, olid paljud liikmed siiralt kurvad. Juba 12 aastat tegutsenud Tallinna Hoiu-laenuühistul on traditsioon kutsuda augustis kokku ühistu liikmed. Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse liikmesõnul on igaaastane pidupäev ühistu liikmete seas kauaoodatud sündmus ning kui möödunud aastal jäi koroona tõttu pidu vahele, olid paljud liikmed siiralt kurvad.

Seda oodatum oli tänavune pidupäev. Palava ilma kiuste kogunesid sajad ja sajad inimesed Tallinna lauluväljakule, kus tuju tõstsid Gerli Padar ja Jakko Maltis ning kus osalejate vahel loositi välja põnevaid üllatusi. Meeleolukal peol räägiti loomulikult ka ühistu tegemistest ning ühistu liikmed said näost näkku kohtuda ühistu juhtidega.

Annely Ojametsa sõnul on Tallinna Hoiu-laenuühistu midagi enamat kui lihtsalt ühistu, kus saavad kokku investorid ja hoiustajad. Pigem on tegemist kokkuhoidva kogukonnaga ja ühistu ainus eesmärk on hoida ning suurendada oma liikmete sääste. Kuna ühistu teeb kõik selleks, et liikmete säästud oleksid võimalikult turvaliselt investeeritud, avaldub see ka pidevalt kasvavas liikmete arvus.Kui tosin aastat tagasi oli ühistul 179 liiget, siis nüüd on nende arv kasvanud 2376-ni.

„Oleme tegutsenud juba 12 aastat ja kui selle aja jooksul onmeie liikmeskond kasvanud mitmekümnkordselt, siis on see märk inimeste usaldusest meie vastu,“ lisas Ojamets.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on ainuke ühistu Eestis, mis jagab oma liikmete vahelkaomanikutulu, sestonjukaühistu liikmed ühistu omanikud.Kuna eelmine aasta oli ühistu tegevusaja edukaim, maksis ühistu lisaks hoiuste intressile ka dividende liikmete osamaksudelt, kusjuures dividendimääraks kujunes intressiarvestusena üle 12 protsendi.

Miks hoiustada Tallinna Hoiu-laenuühistus?

Annely Ojamets tõi välja kolm märksõna: usaldus, kogemus ja paindlikkus. Kui ühistu alustas 2010. aastal tegevust, oli üksmajanduslangus veel käimas ja praegu terendab silme ees juba järgmine. Kuid THLÜ on keerulistele aegadele vaatamata edukalt hakkama saanud ja aidanud ka oma liikmetel majanduslikult rasked ajad üle elada ning see on väljendunud ka liikmete usalduses ühistu kogemuse vastu.

Kogumishoiust, Tähtajalist hoiust ja Hoius24. Ühistu hoiused on samas väga paindlikud. Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub oma liikmetele praegu kolme hoiustamise võimalust:

Kogumishoiuse miinimumsumma on 2000 eurot ja hoiusele on võimalik teostada igal ajal vähemalt 200 euro suuruseid juurdemakseid. Lisaks juurdemaksete võimalusele eristab kogumishoiust ka igakuiste intresside maksmine. Hoiuse intress kuni 6,5% aastas.

Tähtajaline hoius võimaldab hoiustatavalt summalt teenida intresse iga kuu, kvartali või perioodi lõpus. Tähtajalise hoiuse esmane sissemakse on vähemalt 2000 eurot ja intress sõltub hoiustatavast perioodist. Hoiuse intressimäär on kuni 6,5%aastas.

Kõige põnevam toode on aga Hoius24, mis võimaldab hoiuse ennetähtaegselt igal ajal lõpetada, säilitades sealjuures teenitud intressi. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid hoiustaja arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest. Hoius24 intressimäär on 3,5%.

