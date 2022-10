Tööstuslikult viimistletud puitmaterjaliga säästad raha ja aega

Põhjamaades, kus puitmajade traditsioon pikk, ei kasutata välisfassaadtöödel värvimata puitu enam praktiliselt üldse, sest aeg ja kogemus on näidanud, et tööstuslikult värvitud voodrilaua kasutamine annab märkimisväärse raha- ning ajasäästu.

Kalkuleeri, mis töötlemata puitmaterjal sulle tegelikult maksma läheb

Ehkki esmapilgul võib oletada, et töötlemata puitmaterjal on tunduvalt soodsam, siis enne otsustamist tuleks teha kalkulatsioonid kõikide protseduuride osas, mis vajalikud selleks, et fassaad ka pikalt kvaliteetne säiliks. Arvestama peab, et puidu hinnale lisanduvad vastavalt kasutuseesmärgile veel ka erinevate puidutöötlusvahendite – krundi, õli või värvi hind ning tööjõukulu. Kui veel kõigele ka vajalike töövahendite soetamise või rentimise hind juurde liita ja arvestada ka seda, et värvimisel on kaitsva kihi saavutamiseks vaja pinnale kanda mitu kihti puidutöötlusvahendeid, läheb esmapilgul lihtsa protseduuri hind üsna kopsakaks. Kas arvad endiselt, et esialgne sääst tasus end ära?

Ruumid vajaliku niiskuse ja temperatuuriga = puidukvaliteet aastateks

Suurim tööstusliku värvimise eelis seisneb lisaks ka selles, et kogu töö toimub kontrollitult siseruumides, kus on stabiilne õhuniiskus ja temperatuur ning puudub tolm. Samuti saab töid teha aastaringselt ehk arvestama ei pea sellega, kas õues paugub pakane või lõõskab päike. Spetsiaalsetes ruumides töötades jääb värvikihi paksus ühtlane ja ilus, lisaks ka vastupidavam ning kvaliteetsem, kui koduste vahenditega garaažis või õues tegutsedes. Kindel on see, et lõpptulemus saab korrektne, kvaliteetne ning tulemus püsib kvaliteetne mitmeid aastaid

Peale värvitud materjali paigaldamist on vaja värviga üle värvida voodrilaua kinnitusvahendi pead ning värvida laua otsad, mis tagab selle, et niiskus ei hakka materjali sisse imbuma. Tulemus jääb korrektsem, kui käsitsi värvides ning kokkuvõttes võtavad ehitustööd vähem aega, mis tähendab jälle ka rahalist säästu.

Värvitüüpe ja –toone jagub igale maitsele

värvimistehases valmivad täpselt kliendi soovidele vastavad Järvamaal Koerus asuv ehituspuidu tootja Natural värvimistehases valmivad täpselt kliendi soovidele vastavad välis- ja sisevoodrilauad , piirdeliistud, tuulekastilauad, aga ka aialipid või terrassilauad . Värvitüüpe ja –toone on erinevaid, mille hulgast leiab sobiva koos asjatundliku spetsialisti soovitustega kindlasti igaüks.

AS Natural kodulehel võib näha erinevaid võimalusi, kuidas väljavalitud terrassi-, aia- või välisvoodrilaudu viimistleda. Lisaks puidu immutamisele või kruntimisvärvimisele saab lasta laudu värvida ka erinevates toonides lasuursete-, poolkatvate- ja täiskatvate värvidega . Toonide valik on ääretult lai, kuid kui just seda õiget värvikaardilt ei leia, on kohalik spetsialistidest koosnev meeskond ka erisoovidele vastu tulema ning vajaliku lahenduse leidma.

Miks tuleb puitu viimistleda? 1. Suureneb puidu vastupidavus ilmastikuoludele. 2. Suureneb puidu vastupidavus puidukahjuritele. 3. Väheneb puidu paisumine ja kokkutõmbumine. 4. Värvitava pinna või fassaadimaterjali toon jääb ühtne. 5. Viimistlus aitab luua hoonele disainväärtuse.

Millised on tööstusliku viimistlemise plussid?

TOOTMIST MONITOORITAKSE - Tööstuslik viimistlemine toimub tolmuvabas ja kontrollitud keskkonnas, kus on spetsiaalne tootmisliin voodrilaua vm puidu värvimiseks. Kogu protsessi käigus jälgivad kogenud operaatorid pinnakihi kvaliteedistandardeid ja dokumenteerivad tootmisprotsessist vajalikud andmed.

KVALITEETNE KUIVAMINE - Tööstuslik viimistlus ei sõltu ilmast ja siseruumides kuivab värv kvaliteetsemalt. Puit on kaitstud ilmastiku ja UV kiirguse eest.

EHITUSHIND SOODSAM - Hoiad kokku tööjõukuludelt, rendiseadmetelt ja paigaldus ei sõltu aastaajast.