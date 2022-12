Kuidas kasvatada äri majanduslanguse tingimustes?

Majanduse aeglustumise tingimustes puutub suurem osa ettevõtjaid kokku erinevate väljakutsetega. Goldman Sachs viis juba suvel läbi uuringu, mille tulemus näitas, et inflatsioon on avaldanud negatiivset mõju umbes 75% väikeettevõtjate finantsseisukorrale ning 43% neist otsivad uusi töötajaid või tarnijaid, et kulusid vähendada. Inimesi ja ärisid kimbutab elukalliduse tõus ja äsja pandeemia mõjust taastunud ettevõtjad valmistuvad taas raskeks turusituatsiooniks, kus prioriteediks kujuneb ellujäämine. E-kaubandus ei ole erand – aina suurenevad kulud panevad äri likviidsuse korralikult proovile.

Kaup24.ee e-kaubandusplatvormi müügijuht Heleri Saarvelt.

Heleri Saarvelt. „Praeguses majandusolukorras ohustavad raskused ka mõningaid e-ärisid. Tuleb laveerida kauba ja ettevõtluskulude hinnatõusu, kasvava inflatsiooni ning tarbijate ettevaatlikuma käitumise vahel, sest me näeme, et nad mõtlevad oma ostud paremini läbi, väldivad spontaanset ostmist ja otsivad parimaid pakkumisi. Ehkki praegu – pühade-eelsel perioodil – näeme kaubanduse märkimisväärset aktiveerumist, hoiab nii mõnigi ettevõtja 2023. aasta tulekule mõeldes hinge kinni,“ ütles Kaup24.ee e-kaubandusplatvormi müügijuht

Reelika Sõnitsar. „Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on meie majanduse alus. 2021. aasta andmete kohaselt tegutses Eestis rohkem kui 145 500 väikese ja keskmise suurusega ehk alla 250 töötajaga ettevõtet, kogu Euroopa Liidus küündis VKE-de arv peaaegu 23 miljonini. Sellised ettevõtjad ja nende toetamine on majanduslikult väga oluline, sest just need ettevõtted loovad umbes 50% kogu maailma töökohtadest ja kasvavas majanduses 56% SKP-st,“ märkis SME Finance ’i tegevjuht

SME Finance’i tegevjuht Reelika Sõnitsar.

Tema sõnul on sellistel ettevõtjatel märksa raskem rahastust saada, sest väiksemat tegevusskaalat seostatakse sageli suurema riski või tagatiste puudumisega. Väikese kasumimarginaali, ebapiisava krediidivõimekusajaloo ja suurema riski pärast ei ole noorel või väikesel äril tihtipeale võimalust saada traditsioonilistest pankadest rahastust. Pangandusvälised finantseerijad loovad pidevalt uusi rahastustooteid kõigile ettevõtjatele ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate laenuvõimalused avarduvad seeläbi kiiresti.

„Me näeme iga päev, et e-kaupmeestel läheb ettevõtluse teatud arenguetapis vaja finantseerimislahendusi. Oleme SME Finance’iga kõigest mõned kuud koostööd teinud ja selle aja jooksul on meie marketplace ’i müüjad võtnud umbes 800 000 eurot ärilaenu. Meie juures kaupleb juba üle 4000 müüja. Nad kõik on väga erinevad ja nende vajadused on isesugused – ühel on vaja käibevahendeid kauba sisseostuks, sest on saanud planeeritust märksa rohkem tellimusi, teisel jällegi rahastust äri laienemiseks välisturgudele. Pealekauba on e-äri väga dünaamiline – siin toimub ja muutub kõik väga kiiresti, sellepärast on teatavaid lahendusi vaja siin ja praegu,“ sõnas Heleri Saarvelt müüjate vajadusest finantsteenuste järele.

SME Finance’i ja Baltimaade suurima e-kaubandusplatvormi Kaup24.ee koostöö hõlbustab väikeste ja keskmise suurusega kaupmeeste finantseerimist. Kaup24.ee platvormil kaupa müüv ettevõtja võib ettevõtte kasvu või jooksvate kulude katteks rahastuse saada väga kiiresti, ilma lisadokumentide või tagatisvahenditeta. Selline ettevõtluse finantseerimismudel võimaldab Kaup24.ee kasutajatel müügimahtu suurendada.

9. detsembril kell 11 ootab Kaup24.ee kõiki huvilisi seminarile „Learning Friday“, kus SME Finance’i eksperdid räägivad rahastusvõimalustest, 2023. aasta laenutendentsidest ning sellest, milliseid uusi olukordi toob ettevõtjatele majanduslangus ja kuidas uut tekkinud olukorda enda ettevõtte jaoks parimal moel ära kasutada. Samuti saate teada, mida peab ettevõtja laenu saamiseks tegema ja kuidas finantsvoogusid õigesti planeerida. Ootame osalema! Seminar toimub internetis. Osalemine on tasuta! Registreerige oma osalus siin!