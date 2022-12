Elektrilised sportautod arenevad koos tipptasemel vormelitega

Igapäevaautode hulka lisandub aina enam elektrilisi, kuid sportlike mudelite puhul küsitakse, kas elektritehnoloogia ikka sobib sportautode maailma? Selge on, et ühel hetkel peavad võimsad, pilkupüüdvad ning meeletu soorituse ja heliga sportautod elektrilistele teed andma. Mida võiks kaasa tuua elektrirevolutsioon sportautode maailmas?

Samad küsimused on õhus ka autospordis, kus jätkusuutlikkus muutub iga päevaga aina olulisemaks. Hübriidajamitega võistlusautod on erinevates sarjades levinud ning järjest reaalsemana paistab ka võimalus, et ühel hetkel võib ringradadel domineerida elekter ja seda ilma, et sõidurõõmust või võistluskvaliteedist midagi kaoks. Elektrilise autospordi jaoks välja töötatud tehnoloogilised lahendused võivad olulist rolli mängida ka tulevastes tänavasõidukites.

„Usun, et elektriautodega jäävad kõik võimalused sportlikuks sõiduks ja kurvide ründamiseks alles. Elektrimootoriga on jõud ja pöördemoment igal hetkel täies ulatuses saadaval. Sõidunauding on teistsugune ja sõit vajab harjumist, eriti siis, kui sõidurõõm sõltub auto täpsest juhitavusest,“ ütles Eesti Autospordi Liidu ringrajakomitee esimees ja e-autospordi komitee liige Raimo Kulli. „Julgen väita, et 10-15 aasta pärast ei mäleta enam sisepõlemismootoriga võistlemist keegi.“

Katselaboriks on motosport

Elektriliste sportautode arendamine on keeruline ning nõuab tootjatelt lugematuid testimistunde ja palju tööd, sageli rohkemgi kui tavamudelite puhul, kuna nõudmised sooritusele on kõrgemad. Luksuslike sportautode tootjad valivad tipptehnoloogiate testimispaigaks tihti kõige kõrgemal tasemel mootorispordivõistlused, et näha, milleks värsked lahendused on tegelikult võimelised.

Seetõttu katsetab näiteks Jaguar TCS Racing mitmeid uusi tehnoloogiad vormel E elektrivormelite võistlussarjas. See on kõige kõrgema klassi võistluskeskkond, mis on keskendunud elektritehnoloogiale. Mitmed ringraja vajadustest lähtuvalt arendatud tehnoloogiad jõuavad eeldatavasti ka elektrilistesse sportautodesse. Kuna Jaguar plaanib alates 2025. aastast toota vaid elektrilisi luksussõidukeid, võivad ringrajal kasutatavad lahendused jõuda sportautosse, mis hakkab asendama näiteks Jaguar F-Type’i ning jõuda tavaliiklusesse juba mõne aasta pärast.

Jaguar TCR Racing vormel-E meeskond. Foto: Shutterstock

„Vormel E on hea koht uute asjade testimiseks ning koht, kus andekad insenerid saavad enesekindlalt katsetada ja tulemusi näha. Tihti toob edu see, kui suudad midagi teistest erinevalt välja mõelda,“ ütles Raimo Kulli.

14. jaanuaril 2023 algab Mehhikos üheksas vormel E hooaeg. Kokku sõidetakse 17 etappi ning võitja selgub 30. juulil Londonis. Eelneva kaheksa võistlusaasta jooksul on insenerid kogunud väga palju andmeid, tänu millele on varem uskumatuna paistnud lahendused jõudnud juba seeriatootmisesse.

Spordist tänavale

Kulli toob näiteid lahendustest, mis on autospordist jõudnud tänavatele. „Aerodünaamilised täiendused, sportliku profiiliga istmed, reguleeritav vedrustus – paljud päris tavalised asjad on pärit sportautodest.“

Aina olulisemad on tehnoloogiad, mis võimaldavad pidurdamisel vabanevat energiat talletada auto akudesse. Algselt töötati see nüüdseks sõiduautodesse levinud tehnoloogia välja autospordi jaoks. Häid näiteid spordi- ja pärismaailma suhetest leidub Jaguar I-Pace’i pardal, kus kasutatakse laia hulka lahendusi, mis töötati välja vormel E võidusõiduautode tarbeks.

Jaguar I-PACE (tootja foto).

Jaguar I-PACE salong (tootja foto).

Selleks, et tehnoloogiaid vormelimaailmast tavamaailma üle tuua, on vaja kindlust, et uued lahendused ja tehnoloogiad ikka eeldataval moel töötavad. Jaguar TCS Racing tiimi tulemused näitavad, et uued lahendused on küpsed. 79 võistlussõidul osalenud Jaguari tiim on jõudnud poodiumile 21 korral ning noppinud 8 võitu.

Möödunud hooajal saavutas meeskonna sõitja Mitch Evans 24 sõitja seas 2. koha. Pilootide ja meeskonna kogutud infot jagatakse pidevalt Jaguari peakontoriga, mis võimaldab ringrajal saadud kogemustega teha efektiivsemaks Jaguar F-Pace ja E-Pace hübriide ning I-Pace elektriautot. Tootjal läks korda vormeliseeriast ammutatud info põhjal täiustada I-Pace’i akut ning soojus- ja nelikveosüsteemide tööd ja saada veel parem jõudlus. Kõik need täiustused jõudsid autoomanikeni tarkvarauuenduste kaudu.

Jaguar F-TYPE (tootja foto).

Jaguar TCS Racing on alates 2017. aastast kasutanud Wolfspeedi välja töötatud pooljuhte. Jaguaril on tootjaga tekkinud pikaajaline suhe, tootja suudab komponente tarnida hoolimata maailma vaevavatest tarne- ja tootmisprobleemidest.

Arenemisruumi on veelgi

Elektriautode mass on suurem kui sisepõlemismootoriga mudelitel, sellest hoolimata suudavad need head sõidudünaamikat hindavat autojuhti rõõmustada. Madalale paigutatud akud tagavad optimaalse raskuskeskme, pikem teljevahe ja võimalus varustada iga telg või ratas eraldi mootoriga annab inseneridele vabamad käed veelgi parema soorituse ning juhitavuse saavutamiseks.

Jaguar I-PACE elektriauto (tootja foto).

Elektriautode võimsus ja pidevalt kasutusvalmis maksimaalne pöördemoment võimaldab kogeda sõidunaudingut ka linnamaasturite roolis. 400 hobujõudu ja 696 Nm pöördemomenti arendav Jaguar I-Pace linnamaastur kiirendab 0–100 km/h vaid 4,8 sekundiga. 90 kWh akuga nelikveoline elektriauto suudab ühe laadimisega läbida kuni 470 kilomeetrit (WLTP).

Kulli lisas, et elektriautodel on veel palju arenguruumi. „Mul on tunne, et kaasaegse elektriauto disaini võimalusi ei ole veel täielikult ära kasutatud. Seepärast ootan väga uusi elektriautosid, et näha, milliseid uuenduslikke lahendusi tootjad meile veel näitavad.“