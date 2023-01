Artikkel

Kuidas luua kasumlik e-kaubanduse äri, kui ei ole piisavalt käibevahendeid?

Iga ettevõtte juht räägib meelsamini äri edust kui rahast või selle puudusega seotud probleemidest. Tahes-tahtmata tiirleb iga äri raha ümber ja käibevahenditest on ettevõtluse ühes või teises staadiumis alati puudu. Rahastajate poole pöördub igal aastal aina rohkem ettevõtjaid.

Suhtumine laenamisse on muutumas

Juhtiva pangandusvälise finantseerija SME Finance sõnul vajab järjest enam ettevõtteid ettevõtte kasvu soodustamiseks ja käibekapitali parandamiseks laenuraha. „On näha, et ettevõtjate laenuisu kasvab. Pikka aega levinud müüt, et väikeettevõtjatel ei tasu rahastuse küsimuses finantsasutuste poole mitte pöördudagi, on vähehaaval hääbumas. Oma osa on selles, et huvi tekitavad pangandusväliste rahastajate finantstooted, mille tingimused on palju paindlikumad kui traditsioonilistes pankades,“ ütleb SME Finance'i Eesti filiaali juht Reelika Sõnitsar, lisades, et suurpankade märkimisväärselt rangemaks muutuva riskihindamise tõttu kasvab nõudlus pangandusväliste finantseerijate järele edaspidigi.

SME Finance'i Eesti filiaali juht Reelika Sõnitsar.

Eksperdi sõnul on suhtumine ärilaenudesse muutumas, üldine finantskirjaoskus kasvab, ettevõtjad laenavad julgemalt ja suuremaid summasid ning kasutavad kõige erinevamaid rahastustooteid. Võib täheldada suundumust, et suurem osa väikeettevõtjaid küsib arenduseks, tehnoloogiasse investeerimiseks ja käibevahendite katmiseks laenu.

„Kui varem olid peamiseks finantseerimisallikaks traditsioonilised pangad ja ainsaks laenuvormiks ärilaen, siis praegusel ajal laienevad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE-de) laenuvõimalused. Ettevõtjatel on rohkem rahastusalternatiive ja finantstoodete spekter laieneb tohutult. Näiteks VKE võib tänapäeval laenu taotleda isegi ilma mingi tagatiseta. Pangandusvälistel finantseerijatel on rohkem võimalusi väljastada väikeettevõtjale laenu kiiresti ja soodsatel tingimustel,“ märgib Reelika Sõnitsar.

Eksperdi väitel pööravad pangandusvälised finantseerijad palju rohkem tähelepanu e-kaubanduse ettevõtjatele ja nende vajadustele. Sageli on klientide jaoks üllatus, et finantseerimist on võimalik saada ilma vara pantimata ja tervet kuhja dokumente esitamata.

„E-kaubandus on üks sektoritest, kus kõik muutub väga kiiresti, tuleb väga ruttu reageerida ja kohanduda mitte üksnes majandusliku olukorra, vaid ka tarbija ootuste järgi. Seega, äri kasvatada ei ole lihtne – tihtipeale vajab selline ettevõte käibevahendeid, aga rahastust on raske saada. Märkasime seda nišši ja hakkasime kaupmeestele pakkuma käibepõhist rahastust – finantseerimise saamiseks tuleb esitada vaid kolme kuu käibeandmed. Ent Eestis ei ole käibepõhiseid finantseerimislahendusi veel kuigi palju. Tõsi, müügiplatvormi Kaup24.ee müüjad saavad seda teenust juba kasutada,“ räägib SME Finance'i esindaja.

E-kaubanduse võimalused ja katsumused

E-kaubandus õitseb ja kasvab kogu maailmas – loodetakse, et 2025. aastaks on selle väärtus kasvanud 11 triljoni USA dollarini. Pole saladus, et e-kaubanduse kiirele kasvule andsid hoogu COVID-19 pandeemiaga kaasnenud katsumused, kui suurem osa ettevõtteid olid sunnitud kolima elektroonilisse keskkonda ja leidma viisi, kuidas jõuda klientideni interneti teel. Aga ka pärast füüsiliste kaupluste avamist ei rauge e-kaubanduse kasv. E-kaubanduse kogukäive küündib 2024. aastal eeldatavalt koguni 6 triljoni USA dollarini.

„Ühelt poolt e-kaubandus kasvab, teiselt poolt tekib ka kitsaskohti. Näiteks kogu maailmas tekib iga päev aina uusi e-kaupluseid, aga see tähendab tihenevat konkurentsi. Aina enam kaubamärke püüab klientide tähelepanu mitmesugustel viisidel – reklaamiga erinevates kanalites, e-poe eripärade ja mugavustega (kliendile pakutakse üha mugavamaid ja uuenduslikumaid tasumismooduseid, kiiret või tasuta tarnet, saadetise ainulaadset pakendamist jne). Mitte iga e-kaupleja ei suuda e-kaubandusturu suurte mängijatega konkureerida ning turule sisenemine ilma hiiglaslike investeeringuteta on paras tuleproov. Sellepärast asub üha enam ettevõtteid kauplema müügiplatvormidel,“ ütleb Kaup24.ee müügiplatvormi müügijuht Heleri Saarvelt.

Kaup24.ee müügiplatvormi müügijuht Heleri Saarvelt

Tendents kaubelda müügiplatvormidel tugevneb kogu maailmas, Balti riigid ei ole erand

„Oleme kõigest kolme aastaga saanud Baltimaade suurimaks müügiplatvormiks – meie juures müüb oma tooteid üle 4000 kaupmehe. Näeme, kuidas nad arenevad ja kasvavad tagasihoidlikust müügist esimestel kuudel ühes riigis kuni soliidse müügimahuni Eestis, Lätis ja Leedus. Sellised tulemused ei teki iseenesest – nii müüjatel kui ka meil kui müügiplatvormil tuleb palju tööd teha. Otsime iga päev lahendusi, mis aitaksid neil rohkem müüa. Üks vajadustest, mida märkasime, oli rahastuse puudumine. Üks sagedasemaid põhjuseid, miks müüjad rahastust küsivad, on see, et vahendeid on vaja kauba hankimiseks, sest nad on seda müünud planeeritust märkimisväärselt rohkem ja kiiremini. Teiseks vajatakse rahalisi vahendeid äri laiendamiseks välismaale. Meie juures kauplevate müüjate olukord ja vajadused on väga erinevad, kuid me püüdleme kõik koos äri edu poole,“ rääkis Heleri Saarvelt.

E-äris aitavad edu saavutada usaldusväärsed partnerid, sellised nagu SME Finance. Kaup24 ja SME Finance koostöö võimaldab müügiplatvormil kauplejatel rahastust saada palju soodsamalt kui seda kuidagi eraldi tehes. Tuleb mainida, et SME Finance usaldab Kaup24 müügiplatvormil kauplejaid, sellepärast finantseerib neid lihtsamini. Müügiplatvorm töötab üksnes usaldusväärsete partneritega, kes suudavad e-ärile pakkuda parimaid lahendusi, seega kaupmehed võivad kartmatult laenata. Need, kes veel ei kauple, sest võib-olla jääb finantsressurssidest puudu, võivad julgemalt e-kaubandusse astuda – müügiplatvorm pakub erinevaid lahendusi ja abi.

Majanduslik olukord dikteerib kaupmeestele tingimused

Ehkki konkurents e-kaubanduses suureneb ning majanduslik olukord on üsna keerukas ja rahutuks tegev, siis ettevõtjad mõtlevad siiski peale ellujäämise ka sellele, kuidas areneda ja kasvada.

„Isegi sellistes oludes on ettevõtja jaoks erinevaid võimalusi. Kaks kõige lihtsamat viisi on otsida täiendavat finantseerimist või vähendada kulusid. Suurtel äridel on ühelt poolt konkurentsieelis, väikestel tuleb läbida rohkem katsumusi, sest nad ei saa kasutada olematuid reserve. Teisalt, praegune aeg nõuab tulu saamise kanalite mitmekesistamist. Üks viis paljudest on laienemine teistele turgudele. Tegevuse laiendamine ainult oma kasumi varal on muidugi ohutu variant, aga nõuab palju aega, mille jooksul on konkurentidel võimalus turuosa hõivata. Sellisel juhul võimaldab täiendav finantseerimine äri palju kiiremini kasvatada,“ arvab SME Finance'i Eesti tegevjuht.

Ekspert soovitab hinnata oma finantsvõimalusi ning vastata järgmistele küsimustele: kas tulu kasvab, kas käibevahendeid on piisavalt ja mida tuleks teha, et tulu kasvaks kiiremini. Väikeettevõtjad otsustavad sageli rahastust küsida, sest mõistavad, et võetud laenuga avaneb võimalus oluliselt rohkem teenida.

Lähemalt sellest, kuidas finantse juhtida, milliseid uusi võimalusi toob majanduslangus ja kuidas neid võimalusi ära kasutada, mida peaks tegema ettevõtja, kes soovib laenu võtta, kuidas finantsvooge õigesti planeerida ning mida 2023. aastal oodata, räägiti SME Finance'i finantsekspertidega 9. detsembril Kaup24 korraldatud seminaril Learning Fridays.

Seminari salvestus on saadaval siin: