SME Finance’i 10 nõuannet majanduslanguseks valmistumisel ning kriisis ellu jäämiseks

SME-d ehk väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on inflatsiooni ning riskide suhtes märgatavalt tundlikumad kui suurkorporatsioonid.

Baasintresside tõusu tõttu on saanud läbi ajad, kus raha sai laenata sisuliselt tasuta. „Laenuandjatena näeme, et kindlustunne äritegevuses näitab langustrende, kuna kukkunud on tarbijate ostujõud ning pead tõstab hirm majanduslanguse ees,“ nendib SME Finance’i Eesti filiaali juht Reelika Sõnitsar.

Inimesed peavad rinda pistma eluasemekulude kriisiga ning pandeemia mõjudest alles vaevaliselt taastuvad ettevõtted on sunnitud taas valmistuma keeruliseks turusituatsiooniks, kus prioriteediks on ellujäämine. Ometi on viise, kuidas kriis üle elada ja sellest isegi veel tugevamana välja tulla.

SME Finance pakub võimalikke lahendusi:

1.Põhiline on säilitada äri likviidsus. Tähtsaim eesmärk võiks olla iga hinna eest turul püsimine ning konkurentsivõime säilitamine. Abi selleks pakub ka riik.

Kõik ettevõtjad peaksid olema kursis erinevate finantseerimisvõimalustega, mida pakuvad Kredex, PRIA, MESS, EAS ja muud sarnased ühendused.

Erinevate stsenaariumide tarvis peaks olema paberil ka variandid A, B ja C.

Näiteks kuidas jätkata, kui tulud kukuvad 20 või isegi 50 protsenti. Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks peaks olema prioriteediks oma majanduslike tugevuste (kas sissetulek näitab kasvutrendi?) ja ka nõrkuste (käibekapitali napib?) aus hindamine. Tuleb olla realist ja meeles pidada, et alati võib olukord muutuda veelgi hullemaks.

Seega hinda, mida saad ette võtta, kui sissetulek mitmekümne protsendi võrra kukkuma peaks. Analüüsi võimalikke olukordi ning koosta neile kõigile vastav tegevusplaan.

Proovi hoida oma rahavoogusid stabiilsena. Ära karda laenata, kui tahad kasvu kiirendada või maksete tähtaega pikendada.

2.Järgi alati enda ettevõtte eelarvet!

3.Kaalu erinevaid finantseerimise võimalusi. Traditsioonilised pangad peavad SME-sid hetkel kõrgema riskitasemega ettevõteteks ning ärilaenu võib seetõttu olla keerulisem saada. Suured laenuhaid eelistavad suuri ettevõtteid, kuna viimaseid peetakse reeglina madalama riskiga klientideks.

Väiksematele tegijatele napib pakkumisi ning neile ei pöörata ka piisavalt tähelepanu.

Pankade jäikus ei loo piisavalt võimalusi, et ka väiksemad kliendid saaks oma vajadused rahuldatud. Samas suudavad fintech-ettevõtted pakkuda neile mitmeid erinevaid võimalikke lahendusi.

4.Vajadusel vähenda mahtusid.

5.Võtmesõna on mitmekesisus. Oluline on omada erinevaid varustajaid ja kliente nii Eestis kui ka väljaspool. Kui üks kanal tulu ei too, siis saab panuse teha teisele, et ettevõtte tegevus jätkuda saaks.

6.Hajuta oma rahastusallikaid võimalikult palju.

7.Kui äritegevuses tekivad probleemid, siis pole enam aega igale poole panustada. Keskendu nendele projektidele ja tegevustele, mis aitavad müüki suurendada ning toovad enim sisse.

8.Optimeeri pidevalt tööprotsesse – investeerige digitaliseerimisse ja innovatsiooni, et töö saaks keerulistel aegadel sujuvalt jätkuda.

9.Taga likviidsusreservi olemasolu, millest jätkub vähemalt pooleks aastaks. Iga ettevõte peab olema valmis hädaolukorraks.

10.Parimate võimalike toimimismehhanismide leidmiseks ning juurutamiseks otsi inspiratsiooni välisturgudelt. Kriisid toovad lisaks probleemidele alati ka uusi võimalusi ja ettevõtetel, kel õnnestub mitte pelgalt ellu jääda, vaid lausa areneda, võib olla potentsiaali turuliidrikski tõusta. “Meie põhilised nõuanded olekski seega järgmised – ära satu paanikasse, jälgi ettevõtte finantstervist ning ole kursis kõigi võimalustega, mida pakutakse!“

99,8 % Euroopas tegutsevatest ettevõtetest on väiksed või keskmise suurusega luues 56 % GDP-st ning andes tööd enam kui 65% protsendile.