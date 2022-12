Kas autotootjad on tarneraskuste kiuste elektrirevolutsiooniks valmis?

Kogu autoturu jätkusuutlikuks muutmine ei toimu küll päris üleöö, ent üleliia palju aega tootjatele ja turuosalistele elektrirevolutsiooni läbiviimiseks antud ei ole. Võib tunduda, et elektriautode lai levik ootab tehnoloogia ning taristu arengu taga, kuid siiski nõuab aastakümneid püsinud status quo murdmine palju enamat.

Autotehas (Shutterstock)

Tootjate jaoks on suurimad väljakutsed tulevikku vaatavate koostööpartnerite leidmine ning uute tarneahelate loomine ja nende kindlustamine. Uusi tehnoloogiad võib küll välja mõelda, kuid ilma vajalike komponentideta on neist vähe kasu. Jätkusuutlikkusele pühendunud ettevõtted – näiteks Jaguar Land Rover – ei piirdu autode järgmist põlvkonda sisse juhatades vaid üksikute parandustega, vaid muutused puudutavad kõike, mida on ühe auto loomiseks vaja – alates akudest ja materjalidest kuni tootmislahenduste ja elektroonikakomponentideni välja.

Elektroonika (Shutterstock)

Tarneraskusi kaasa toonud kriis näitas selgelt, kui habras on ülemaailmne tarnevõrgustik ning kuidas isegi väiksed probleemid mõjutavad autode kättesaadavust lõpptarbijale ning sõidukite hinda. Selleks, et elektriautodest saaks laialt levinud sõiduvahendid, peavad tootjad suutma tagada, et samad probleemid ei kordu. See hõlmab nii tootmisprotsesside üle vaatamist, partnervõrgu tugevdamist kui ka mõistmist, mis on need võtmekomponendid, mis lähiaastatel sõidukite tootmist kõige tugevamalt mõjutavad.

Jaguar I-PACE (tootja foto)

Briti luksus- ja sportautode tootja Jaguar Land Rover arendas välja järgmise põlvkonna tehnoloogiate leidmiseks ja tarnimiseks „Open Innovation“ strateegia. See tähendab senisest suuremat koostööd erinevate osapooltega nii elektrifitseerimise, ühenduvuse, digitaalsete teenuste, tootmise kui ka tarneahela ja jätkusuutlikkuse valdkondades. Hõlmatud on nii iduettevõtted kui ka suurkorporatsioonid. Koostööle orienteeritud tegevusplaan on osa tootja suuremast „Reimagine“ strateegiast, mille kohaselt muutub Jaguar Land Rover 2039. aastast süsiniku netonull ettevõtteks.

Kiip (Shutterstock)

Mootor ja aku on tähtsad, aga see pole veel kõik

Elektriautode komponentide osas tuuakse enamasti esmalt välja akusid ja elektrimootoreid puudutavad komponendid. Mõlemad on küll olulised, kuid Covid-19 kriisiaeg näitas, et pudelikaela efekt võib tekkida ka märksa väiksemate komponentide tarneraskustest: näiteks elektroonikakomponentides kasutatavad pooljuhid on autotööstuse osaks olnud aastakümneid, kuid nende tarneahelate nõrgad kohad näitas kriis kujukalt kätte.

Pilvetehnoloogiad (Shutterstock)

„Kiipe ehk pooljuhte kasutatakse paljudes elektrilistes seadmetes, mitte ainult autodes. Kuna kaasaegsetes autodes on üha enam elektroonikat ning elektrooniliselt juhitud seadmeid, alates juhiabidest ja pardakompuutrist kuni elektriauto jõuajamini välja, siis mõjutas koroonakriis ja sellele järgnenud kiibikriis kõigi autotootjate tegevust ning pikendas tarneaegu mõnel juhul kuni kaheksa kuuni,“ ütleb Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoeriala õppejõud Priit Auväärt.

Range Rover (tootja foto)

Kuna autod arenevad tehnoloogiliselt üha keerukamaks, siis pooljuhtide nõudlus aina tõuseb ning autotootjad töötavad juba praegu selle nimel, et komponendid oleks kättesaadavad. Jaguar Land Rover valis partneriks Wolfspeedi, kes hakkab Briti autotootja järgmise põlvkonna elektriautosid varustama ränikarbiidist pooljuhtidega. Wolfspeedi pooljuhte kasutatakse Jaguar Land Roveri elektriautode inverteris, mis juhib energia akust elektrimootorisse. „Inverter muundab elektri alalisvoolust (DC) vahelduvvooluks (AC). Elektri- ja hübriidsõidukites on see esmavajalik seade, kuna varustab nii jõuülekannet kui ka muid sõiduki funktsioone. Ehkki inverterist ei räägita nii palju kui akudest ja mootoritest, siis on see inseneride seiskohalt elektriauto liikumises ja töös samavõrra oluline,“ ütles Priit Auväärt.

Range Rover Sport Goodwoodil (tootja foto)

Jaguar on Wolfspeedi tehnoloogia pannud proovile vormel E maailmameistrivõistlustel, kus on välja kujunenud pikaajaline koostöösuhe. Jaguar Land Rover toodab mitmeid silmapaistvaid elektrifitseeritud sõidukeid ning järgmisel aastal jõuab müügile ka esimene täiselektriline Range Rover Sport. Uusi tehnoloogiaid on rakendatud ka pistikhübriidse Range Rover Sporti loomisel, mis suudab ainuüksi elektri jõul läbida kuni 113 kilomeetrit.

Range Rover Sport salong (tootja foto)

Pikaajalise partnerluse osana on Wolfspeed andnud Jaguar Land Roverile tarnegarantii, kindlustades sellega elektriliste sõidukite tootmiseks vajalike osade tarnimise. Briti autotootja käsutuses on ka ülevaate Wolfspeedi tarneahelast. Jaguar Land Roveri kliendid saavad olla kindlad, et kui tulevikus peaks selles valdkonnas tekkima uus tarnekriis, siis nende sõidukeid see ei puuduta.

Jaguar Land Roveri tegevjuht Thierry Bolloré: „Me oleme teineteisega juba tuttavad, meie Jaguar TCS Racing meeskond on Wolfspeediga viis hooaega koostööd teinud. Me saame Wolfspeedi täiustatud ränikarbiidtehnoloogia integreerida oma järgmise põlvkonna elektrisõidukitesse ja nii saame klientidele pakkuda veelgi pikemat sõiduulatust ja paremat jõudlust.“

Ambitsioonikad plaanid

Jaguar Land Roveri ambitsioonikas „Reimagine“ strateegia näeb ette, et tootjast saab 2039. aastaks netonull süsinikujäljega ettevõte. Legendaarsete luksuslike sportautode tootja Jaguar on juba 2025. aastast alates vaid täiselektriliste luksusautode tootja. Maastikuläbivuse ja luksuslikkuse ühendamise poolest tuntud Land Rover tutvustab järgneva viie aasta jooksul kuut täiselektrilist mudelit.

Esimene täiselektriline Land Rover jõuab turule juba 2024. aastal ning lisaks on Briti tootja valikus mitmeid hübriid- ja pistikhübriidsõidukeid. Jaguar Land Rover ei piirdu ainult elektritehnoloogiaga – kogu tarneahela ja toodete lõikes netonulli saavutamiseks ning loodussõbralikumate sõidukite pakkumiseks vaatab tootja ka vesinikutehnoloogia poole, alustas tehnoloogia testimist esmalt Land Rover Defenderi prototüüpmudeliga.

Lisaks Wolfspeedile teeb Jaguar Land Rover koostööd ka teiste jätkusuutlikkusele ja tulevikutehnoloogiatele orienteeritud ettevõtetega. Selle aasta algul teatas tootja koostööst tehisintellekti ja arvutimaailma liidri NVIDIAga, kellega koos töötatakse välja uue põlvkonna sõidutehnoloogiaid ja tehisintellektil põhinevaid süsteeme.