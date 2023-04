Majanduslanguses ellujäämiseks peavad ettevõtted kohanema

Euroopa Keskpank tõstis sellel kuul taas intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra ja ehkki keskpanga president Christine Lagarde jäi edasiste intressitõusude osas umbmääraseks, eeldavad eksperdid, et intressimäärade tõus ei ole veel möödas. Raha kallinemise ja kiire inflatsiooni tõttu on majandus pööranud langusesse, mis kõige valusamini puudutab just väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE). Kõigi nende jaoks on praegu olulisel kohal küsimus – mida teha, et rasked ajad üle elada ja pankrotti ära hoida?

„Eestis on VKEsid umbes 148 000, Euroopa liidus ligi 22 miljonit. Just need on ettevõtted, mis on inimeste peamised tööandjad, mistõttu on neil kõigi riikide toimetulekule ka väga suur mõju. Samal ajal on VKEd kõigi ettevõtete seas paraku ka kõige haavatavamad,“ nentis SME Finance’i Eesti filiaali juht Reelika Sõnitsar.

Turul toimuvatel muutustel, nagu inflatsioon ja intressimäärade kiire tõus, on suurim mõju justnimelt VKEdele. Tihti on tegemist ettevõtetega, kelle mõju varustajatele ja koostööpartneritele on pigem väike, mis teeb kvaliteetse ja kõrgema hinnaga toote turule toomise eriti raskeks. Lisaks sellele on keeruline leida töötajaid, sest head spetsialistid küsivad järjest suuremat palka, mis kataks ka nende enda kasvavaid kulusid.

Suurtel ettevõttetel on läbirääkimistel tugevam positsioon nii koostööpartnerite kui ka töötajatega, samuti suudavad nad pakkuda muidki toetavaid meetmeid ajal, kui VKEde jaoks on töötajate hoidmine ning motiveerimine järjest keerulisem. Tootmissisendite ja kaupade hinnad tõusevad, kuid ettevõtetel pole veel olnud aega, et säästufondi luua.

„Väljakutseid võib aga vaadata ka kui uusi võimalusi. Seejuures on oluline panna paika tulevikuplaan ning sõnastada enda jaoks võimalikud turusituatsiooni muutused,“ toonitas Sõnitsar. „Õpetas ju pandeemia meile väga hästi, kuidas rakendada kasutamata potentsiaali – näiteks digitaliseerimise vallas oleme tänu pandeemia-aastatele seni arvatuga võrreldes seitsme aasta jagu ajast ees.“

SME Finance pakub VKEdele lahendusi

Sõnitsari sõnul on üks võimalus ettevõtete jaoks otsida uusi turge ja partnereid juba praegu ja kindlasti tasub vaadata ka Eestist välja. „Oletame, et siin muutub ärikliima raskeks. Siis on hilja hakata pilku piiri taha suunama.“

Valmis tuleks olla ka stsenaariumiks, kui turult kaob nõudlus pakutava toote või teenuse järele ning küsida endalt, millega see asendada. „Kõlab karmilt, kuid ettevõtte juhina tuleb alati valmis olla selleks, et olukord muutub hullemaks. Milline on teie plaan juhul, kui sissetulek kahaneb 20% jagu? Aga 50% languse puhul? Seega tuleks panna paika nii plaanid A, B kui ka C,“ rõhutas Sõnitsar.

Kolmandaks tuleb tekitada ettevõttele finantspuhver ning samuti on hea juba ette teada, kust saada vajadusel investeerimiseks või arenguks vajaminev rahastus. „Võimalusi jagub, üks neist on SME Finance, kes laenas väikestele ja keskmistele ettevõtetele möödunud aasta jooksul Soomes ning Baltikumis umbkaudu 420 miljonit eurot, 21 miljonit sellest Eestis,“ rääkis Sõnitsar.

Pessimiste on rohkem, ent võit kuulub optimistidele

Kuna turul on mitmeid pangandusväliseid ettevõtteid, siis on finantseerimist tänapäeval võrdlemisi lihtne saada. Pangandusvälised finantseerijad teevad protsessi võrreldes traditsiooniliste pankadega palju kiiremaks, sujuvamaks ning kliendikesksemaks.

SME Finance on pidevalt väikeste ja keskmine suuruse ettevõtete otsingul, aitamaks neil leida arenguks rahalisi vahendeid. Pakutakse liisingut, faktooringut, riikliku tagatisega ning tavalisi ärilaene, käibepõhist finantseerimist ning rohkelt muid võimalusi.

„Alla anda on lihtne. Oodata ja vaadata, mis saama hakkab, pole just kõige targem plaan. Parim aeg tegutsemiseks on praegune hetk,“ rääkis Sõnitsar. „Küsi endalt juba täna, kuhu investeerida ning mida teha, et konkurente edestada ja uutele turgudele siseneda.“