Zevoy pakub sujuvat kuluhaldust – edulood õnnelikelt klientidelt, nagu Oixio, Hansa Medical ja Zave Centre

Oixio, Hansa Medicali ja Zave Centre’i jaoks oli kuu lõpp tähtaegade saabumise tõttu kaootiline aeg. Paljud töötajad lükkasid oma kuluaruannete esitamise kuu lõppu, mistõttu langes finantsmeeskondadele puuduva ostuteabe kogumisega suur koormus ning kaardiomanikel oli kadunud tšekkide otsimisel palju viimase hetke rabelemist.

2020. aasta augustis asutatud Zevoy eesmärgiks on pakkuda sellele probleemile lahendus tõhusa ja kasutajasõbraliku kuluhalduslahendusega. Nüüdseks on see üks kiiremini kasvavaid finantstehnoloogia ettevõtteid laienenud kõikidele Baltikumi turgudele, sealhulgas Eestisse.

Zevoy terviklahendus ühendab targad ettevõttekaardid kaardiomanikele loodud rakenduse ja finantsadministraatoritele loodud haldusportaaliga. Süsteem on sujuvalt integreeritud populaarsete raamatupidamisplatvormidega, nagu Directo, Merit Aktiva ja Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nende funktsioonide pakkumisega ühe sujuva lahendusega on Zevoy toonud Eesti turule unikaalse toote, mis aitab ettevõtetel säästa aega, vähendada vigu ja parandada üldist kuluhaldusprotsessi, milles maksete töötlemine on sisuliselt automatiseeritud alates ostust kuni raamatupidamiseni. Antud lahendus on saanud positiivset tagasisidet Eesti klientidelt, kes kiidavad selle lihtsust ja tõhusust.

Reaalajas kulude jälgimine parandab finantskontrolli ja läbipaistvust

Hansa Medicali logistik Tanel Aavistu ja Zave Centre’i pearaamatupidaja Ave Hirtentreu nõustuvad, et Zevoy on muutnud nende kuluhaldusprotsessi oluliselt sujuvamaks. Üheks peamiseks eeliseks on see, et platvorm tagab reaalajas läbipaistvuse kõikide tehingutel osas, pakkudes nii kaardiomanikele kui ka finantsadministraatoritele nähtavust tasemel, mis eristab seda muudest kuluhalduslahendustest.

"Kaardiomanikud näevad tehinguid reaalajas ja rakenduse abil lisavad kohe vastavad tšekid. See võimaldab neil jälgida, mis on nende krediitkaardilt arveldatud ning lisada puuduvad tšekid või ostuandmed endale sobival ajal," selgitab Hirtentreu.

Finantsadministraatoritel on ülevaade kõikidest ettevõtte tehingutest, neil on võimalik jälgida ettevõtte kulusid reaalajas, tuvastada puuduvaid tšekke või ostuteavet juba aegsasti enne kuu lõppu. Raamatupidajana on Hirtentreul seega võimalik probleeme kiiresti lahendada ja jälgida, et üksikasjad ei jääks kahe silma vahele. "Varem tuli mul oodata krediitkaardiarve saabumist ja alles seejärel sain kontrollida, millised tšekid puuduvad. Varasem puuduvate tšekkide otsimine oli frustreeriv protsess," jätkab ta.

Kulutage aega sellele, mis on oluline, mitte tšekkidele

Zevoy lahendus muudab nii finantstöötajatele kui ka kaardiomanikele kulude haldamise lihtsamaks ja kiiremaks. Oixio on suurim Eesti kapitalil põhinev IT-teenuste pakkuja, kes on olnud Zevoy klient alates 2022. aasta sügisest. OIXIO tegevjuhi Tauno Telviku sõnul on kuluhaldusele kuluv aeg pärast Zevoy kasutuselevõttu oluliselt vähenenud. Tema sõnul on protsess niivõrd sujuv, et ta isegi enam ei märka kulude esitamisele kuluvat aega – tema hinnangul kulub tal kaardiomanikuna ühe kuluga tegelemisele vaid paar sekundit.

Telvik tunnistab, et Zevoy kõige olulisemaks väärtuseks on võime vabastada vaimset ruumi, tänu millele saavad töötajad keskenduda kriitilisema tähtsusega ülesannetele. "Ma arvan, et Zevoy põhiväärtus ei seisne kuluhaldusele kulutatud summaarses ajas. Pigem seisneb see selles, et võimaldab pöörata mõtted keskendumist nõudvatele asjadele, eriti kõige kiirematel aegadel, nagu kuu lõpp või algus. Zevoy abil saan suunata oma tähelepanu ettevõttele, mitte tšekkidele. Niisiis, see on asi, mis on minu jaoks kõige suurema väärtusega.“

Aavistu Hansa Medicalist märgib, et lahendus lihtsustab ja kiirendab protsessi ka finantsadministraatorite jaoks. Kui kaardiomanikud on kõik andmed õigesti sisestanud, jääb administraatoril vaid kulud kinnitada ja eksportida, millele võib kuluda kuni 5 minutit kuus. “Kategooriate abil on kaardiomanikel lihtne oma kulude andmed täpselt esitada. Ja kuna kõik tehinguandmed lisatakse automaatselt, kaob käsitsi sisestamise vajadus ja väheneb vigade tegemise oht,“ räägib Aavistu.

Töötajate kogemuse ja rahulolu suurendamine

Pärast Zevoy kasutuselevõttu ettevõtetes töötajate rahulolu tavaliselt kasvab, kuna enam ei ole vaja kaardimakseid, tšekke ja kulusid käsitsi sisestada või kulude väljamakseid oodata.

Telvik on kuluhaldusprotsessiga märgatavalt rohkem rahul. Ta ei vaja enam meeldetuletusi ununenud kulutuste eest, mis varasemalt tekitasid meelehärmi. "Nüüd ma lisan tšeki Zevoysse kohe pärast ostu sooritamist. Protsess on uskumatult lihtne ja mis kõige parem, pärast seda, kui ma seda kasutama hakkasin, pole keegi pidanud mulle kulude osas meeldetuletusi tegema," selgitab Telvik.

Hansa Medical on saanud positiivset tagasisidet ka kaardiomanikelt, kes on kiitnud kaardi stiilset disaini ja rakenduse kasutajasõbralikku liidest. "Rakenduse disain on lahe ja seda on lihtne kasutada – see näeb kena välja ja toimib ka hästi," nendib Aavistu kokkuvõtvalt.