Maru Ehitus aitab lahendada Eesti energiajulgeolekukriisi

Maru Ehitus AS on tööstusehitiste vallas tegutsenud juba mitukümmend aastat ning samuti on pikalt löödud kaasa energeetikasektoris. Lisaks kodumaale on viimase 15 aasta jooksul antud panus ka Rootsis ja Soomes erinevate katlamajade ja koostootmisjaamade rajamisel, mis valdavalt töötavad biokütusel ning mängivad olulist rolli energiasektori CO2 jalajälje vähendamisel.

Maru Ehituse tegutsemine energeetikasektoris ei ole tegevjuhi Margo Dengo sõnul juhuslik valik. „Ühest küljest on see meie võimalus panustada energiajulgeolekusse, teisest küljest peame väga oluliseks meie planeedi Maa säilimist ning seeläbi jätkusuutlikku tegutsemist. Olles osaline taastuvenergiaprojektides, saame anda oma osa jätkusuutlikumasse tulevikku.”

Eestis panustas Maru Ehitus märkimisväärselt eelmisesse nii-öelda põlevkivibuumi umbes 10 aastat tagasi, võttes osa Enefit 280 õlitehase projekteerimisest ja ehitusest. Samuti mängiti suurt rolli peaprojekteerijana Viru Keemia Grupile Petroter 2 ja 3 õlitehaste projekteerimisel ning ehitamisel ning väga hea on olnud ettevõtte koostöö VKG-ga Ojamaa kaevanduskompleksi projekteerimisel ja väljaehitamisel. Nende objektide näol on tegemist ühtede mastaapsemate ehitistega tänapäevasel Eesti ehitusmaastikul.

Täna on Maru Ehitus üldehitusliku osa peaprojekteerija ja ehituse töövõtja kõigi kolme Eestisse rajatava sünkroonkompensaatorjaama puhul, kus kogu projekti EPC partner Eleringile on Siemens Energy. Nii annab Maru Ehitus oma osa Baltikumi elektrivõrgu arengusse. Rohkem infot sünkroniseerimise projekti kohta leiab Elering AS veebilehelt.

Dengo sõnul ei ole sünkroonkompensaatorjaamade puhul tegemist ruutmeetrite mõttes suurte hoonetega, vaid just ehitustehnoloogiliste lahenduste mõistes keerukate ehitistega. Ehitistes on palju erinõudeid, mis on mitmeti oluliselt karmimad kui tavapärased Eestis kehtivad ehitusvaldkonna standardid. Maru Ehitus koos projektbürooga Norte pakub kõigile kolmele jaamale üldehituse osas terviklahendust, mille käigus koostatakse kõik üldosa ehituseks vajalikud ehitusprojektid: alustades eelprojektist ja ehitusloa taotlemisest kuni töö- ja tootejoonisteni välja. Selline lahendus võimaldab kliendil saada üldehituslik täisteenus ühest kohast, vältida probleeme erinevate töövõttude vahel ning keskenduda oma põhitegevusele.

Koos Nortega projekteerib ja ehitab Maru Ehitus ka uue õlitehase Enefit 280 juures kahte ehitist: turbiinihoonet ja retordihoonet. Retordihoone puhul on tegemist ligi 70 meetri kõrguse hoonega, mille teraskonstruktsioonide maht on üle 6400 tonni. „See on Eesti mõistes väga mastaapne ehitis. Samuti on ülikeerukas ja insenertehniliselt väljakutsuv turbiinihoone, mis läheb umbes 11 meetrit maa alla, kusjuures sellest 9 meetrit on pinnasevee tasemest allpool. Hoone koosneb erinevatest kambritest ja sektsioonidest. Võib öelda, et oleme osalised Eesti ilmselt suurimal ehitusplatsil ja teeme seal suurimat üldehitusliku mahtu,” räägib Dengo.

Enefit Poweri ja Maru Ehitus tegid tihedat koostööd juba eelmise õlitehase, Enefit 280 projekteerimisel ja ehitamisel. Samuti oli Maru Ehitus osaline Alstomi poolt rajatud Auvere põlevkivi energiaploki ehitustöödel. Maru Ehituse tugevus tööstushoonete vallas on nende pikaajaline kogemus, nende meeskond on pädev ja pühendunud kliendi eesmärgile. Nad teevad tulemuslikult koostööd meie kui tellijaga ja samuti meie tehnoloogiapartneritega. Samuti on Maru kontserni tugevuseks väga lai väärtuspakkumine: alates projekteerimisest, metalli tootmisest, kuni ehituse peatöövõtu, betooni- ja montaažitöödeni. Andrus Aavaste Enefit 280-2 projektidirektor

Lisaks Eesti projektidele tegutsetakse aktiivselt ka Soomes ja Rootsis, olles põhjanaabritele rajanud üle kümne katlamaja ja koostootmisjaama. Peamiselt on olnud tegemist biokütusel ehk puiduhakkel töötavate jaamadega, kus Maru Ehituse roll on üldehitusliku osa projekteerimine ja ehitus. Hetkel on Soomes käsil Naantali biokütusel töötava katlamaja ehitustööde lõpetamine.

„Kokkuvõtvalt võib öelda, et tööstus- ja energeetikasektoris on ka üldehituse vaatest oma spetsiifika, mida tuleb teada ja osata. Sellised hooned on täiesti erinevad tavapärastest kortermajadest, ladudest või kauplustest. Oma järjepidevale tööle ja usaldusväärsetele partneritele oleme võitnud selles sektoris klientide usalduse ja saavutanud turuliidri rolli,” nendib Dengo.

Naantali biokütusel töötava katlamaja.

Uusi väljakutseid aitavad edukalt lahendada pikaajaline kogemus ja head partnerid

„Iga ehitis saab alguse projekteerimisest. Meie projekteerimispartneris Norte töötavad insenerid, kes on omas vallas kahtlemata Eesti tipud ning omavad selliste mahukate ja insenertehniliselt keerukate projektide projekteerimise kogemust üle 20 aasta. Norte insenerid on sarnaseid hooneid projekteerinud nii Euroopasse, Venemaale kui ka Ameerikasse ning saanud seeläbi unikaalse kogemuse erinevate standardite alusel projekteerimisel. Selline kogemuste mitmekesisus aitab näha võimalusi ja ohte ka Eestis Euroopa standardite järgi projekteerides ja lahendada keerukaid väljakutseid n-ö „kastist väljas“ mõtlemisega,” kõneleb Dengo.

Kuna Maru Ehitus on energeetikavallas pakkunud ehitusteenust juba mitu aastakümmet, on just erinevate objektide kogemus see, mis aitab uusi väljakutseid edukalt lahendada. „Meie inseneridele pakuvad erinevad tööstushooned erialast väljakutset ja huvi, kuna erinevalt näiteks kortermajadest, on tööstushoonete puhul tüüpsust vähem. Tööstushooned on nagu rätsepaülikonnad, mis tehakse tehnoloogia järgi,” ütleb Maru Ehituse tegevjuht.

Ta lisab, et koos Nortega panustatakse teadlikult ka päikeseparkide rajamisse, sest rohepöörde üks vundamentidest on hajus energiatootmine. Maru Ehitus on senise tegutsemisaja jooksul projekteerinud üle 800 hoone, millel on kokku üle kahe miljoni ruutmeetri katusepinda. „Ühel hetkel mõistsime, et see on potentsiaalne päikeseparkide jaoks kasutatav pind, mille maksimaalse kasutuselevõtuga saame luua oma klientidele suure lisandväärtuse ning samal ajal oluliselt vähendada enda rajatud hoonete keskkonna jalajälge.”

Antud ideest juhindudes on ettevõte viimaste aastate jooksul sellesse valdkonda teadlikult panustanud ja uurinud enda projekteeritud hoonetele päikeseparkide rajamise võimalusi. Töö tulemusena on loodud arvestatav võimekus hinnata olemasolevate hoonete katustele päikeseparkide rajamise võimalusi mõõduka ajakuluga. Maru Ehituse eksperdid konsulteerivad ka varasemaid kliente ja päikeseparkide rajajaid ning on suutnud leida arvestatavad võimalused päikesepargi rajamiseks nendele hoonetele, millele seda projekteerimise käigus ei olnud kavandatud. Dengo sõnul on selles vallas suur potentsiaal ning oma kogemusega suudetakse abiks olla nii päikeseparkide arendajatele kui ka kinnisvaraomanikele.

Koostöö Maru Ehitusega on alanud juba 2015. aastal. Maru on aastate jooksul teostanud ehitusinsener-tehnilisi töid arvukatele katlamajade projektidele. Äsja on valminud Naantali katlamaja hooned ning praegu peame läbirääkimisi ka uue objekti üle Põhja-Soomes. Maru Ehitusel on projekteerimis- ja ehitusvaldkonna eksperdid kõigis hoonete ja rajatistega seotud valdkondades. Sealhulgas vundamendid, teraskonstruktsioonid, tugevusarvutus, planeerimine, valmistamine ning projekteerimine. Nende tugevuseks on, et ettevõte pakub ka konstruktsioonide projekteerimist ja sidusettevõtete kaudu teraskonstruktsioonide tootmist. Maru Ehitus suudab pakkuda ja ellu viia laiahaardelist teenuste paketti võtmed-kätte põhimõttel. Jussi Räty KPA Unicon OY projektijuht

Maru Ehitus on Eesti üks suurimaid ehituse peatöövõtu ettevõtteid, mis on keskendunud ärihoonete projekteerimisele ja ehitamisele. Ettevõte on rajanud oma klientidele kaubanduskeskusi, büroohooneid, hosteleid, sadamahooneid ja sekka ka kortermaju ning avalikke hooneid. Umbes poole Maru Ehituse portfellist moodustavad tööstus-, lao- ja tootmishooned.