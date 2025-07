Tagasi 30.07.25, 09:58 Rahapesu andmebüroo juht: “Meil on õigus pangakontode infot küsida” “Me ei ole käinud kontodel selle pärast, et tunne on selline. Vaid selleks, et rahapesu uurida,” sõnas rahapesu andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker.

Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker mullu Pärnu raamatupidamiskonverentsil.

Foto: Raul Mee

Mäeker selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et RAB-il on juba veerandsajandit seaduslik õigus küsida pangakonto infot – seda ettekirjutuse kaudu.

Turmtuld saanud täitmisregister oli tema sõnul uuem ja kiirem tehniline kanal andmete saamiseks, võrreldes senise ettekirjutuse vormiga. “Meie hinnangul on see olnud õiguspärane. Ehk et meil on olnud õigus pangakonto informatsiooni küsida,” ütles Mäeker.

Tema sõnul oli viis aastat tagasi, kui süsteem kasutusele võeti, olemas kehtiv ja piisavalt täpne õiguslik alus ehk norm.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Toona oli see norm vastuvõetav, aga nüüd on see muutunud, selgitas Mäeker viidates õiguskantsleri kriitikale.

Reedel tuli ka teatavaks , et LHV nõuab rahapesu andmebüroo lt seoses pangasaladuse rikkumisega 247 miljonit eurot. Mäeker rõhutas, et LHV “reserveeris õiguse” esitada kuni 250 miljoni euro suurune leppetrahvinõue, kuid pole seda ametlikult esitanud. RAB võimaliku nõudega sisulistel põhjustel ei nõustu, lisas Mäeker.

Lisaks tuli juttu presidendi poolt välja kuulutamata jäetud superandmebaaside seadusest ning sellest, miks rahapesu andmebüroo ei saa isikule teada anda, et tema kohta käib uurimine. Õhus oli ka küsimus, kas Mäeker plaanib kandideerida finantsinspektsiooni juhiks.

Küsis Laura Saks.