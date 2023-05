SME Finance võimaldab ettevõttel areneda ka keerulisel ajal

Majanduskliima hetkel arengut ei soosi, eriti keeruline on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) ja neid on palju. Kui VKE-l on kiiresti ja suuremate sekeldusteta tarvis laenu, liisingut või faktooringut, siis on hea alternatiiv pangale justnimelt VKE-dele finantslahendusi pakkuv SME Finance.

SME Finance'i Eesti filiaali juht Reelika Sõnitsar.

Kliendid julgevad soovitada

Hanko Trans OÜ juhatuse liikme Priit Meose sõnul sündis alternatiivse rahastusvõimaluse kasutamise otsus lihtsalt. Ees oli keerukas ettevõtte omandamise tehing Lätis, SME Finance tegi parima pakkumise ja koos leiti sobiv lahendus.

„Protsess sujus kiiresti, kuna neil on vähem bürokraatiat kui pankadel ja ollakse valmis leidma lahendus ajal, kui pangad vaatavad tänases turuolukorras ainult kinnisvara tagatisel finantseerimist,“ nendib Meos.

Ehituse, kinnisvara ja hulgikaubandusega tegelev Holmra OÜ vajas lühiajalist finantseeringut ning valik langes SME Finance’i kasuks, kuna nende jaoks oli juhatuse liikme Tauno Toomsalu sõnul võtmetähtsusega taotlemisprotsessi kiirus. Koostöö näitas, et tehtud sai õige otsus. „Puudusid väikeses kirjas lisatingimused, ei esitatud liigseid küsimusi ja kõik sujus ideaalselt.“

Leidub ka kliente, kes kasutavad kõiki SME Finance’i pakutavaid tooteid alates laenust ja käibepõhisest rahastamisest kuni liisingu ja faktooringuni. Näiteks Laidest OÜ, kes juhatuse liikme Raoul Laidoneri sõnul jõudis finantseerijani koostööpartneri soovituste kaudu.

„SME Finance’i poolelt mõeldi aktiivselt kaasa – nii ärile, milles ma tegutsen, kui ka võimalikele erinevatele lahendustele, kuidas äri edendamisele kaasa aidata. Siit oli juba lihtne teha positiivne otsus ka enda poolt pakutud lahenduse kasutama hakkamiseks,“ kirjeldab Laidoner. „Meil oli kahepoolne teineteist mõistev ja abistav koostöö – nii probleemist aru saamiseks, kui ka sealt lahenduse poole liikumiseks.“

Hea koostöö klientidega omab määravat tähtsust

Priit Meos julgeb suurepäraselt sujunud koostöö järel SME Finance’i teenuseid ka teistele soovitada. „Nad on valmis koostööks ja aitavad leida parima finantseerimislahenduse,“ kinnitab mees. Eks palju ütleb seegi, et Hanko Trans OÜ töötab koos SME Finance’iga juba järgmise projekti kallal.

Ka Holmra OÜ juht Tauno Toomsalu kinnitab, et kiire ja hea klienditeenindus ning lahenduse leidnud probleemid viivad neid tulevikus ilmselt taas koostööd tegema. „See on üsna tõenäoline, arvestades hetkeseisu ehitussektoris.“

Raoul Laidoneri sõnul on SME Finance’i klienditeenindus näoga kliendi poole ning meeldiv vaheldus sellele, mida pakuvad teised analoogsed ettevõtted. „Suhtlemine ja suhtumine klienti on need kriteeriumid, millega SME Finance eristub kohe teistest sarnastest teenusepakkujatest.“

Ka Laidest OÜ peab koostöö jätkumist väga tõenäoliseks ning soovitab SME Finance’i julgelt ka teistele. „Olen soovitanud, ja soovitan ka edaspidi, sest kogemus, kui mõeldakse kliendi probleemile ja murele on see, mis teeb edasi soovitamise mulle kui soovitajale väga lihtsaks. Tean, et soovitust saades mõtleb SME Finance’i meeskond alati kliendile ja parimale lahendusele!“ kinnitab Laidoner.

Suhtumine ärilaenudesse on muutumas

Ettevõtjad laenavad julgemalt ja suuremaid summasid ning kasutavad erinevaid rahastustooteid. Suurem osa väikeettevõtjaid otsib vahendeid arenduseks, tehnoloogiasse investeerimiseks ja käibevahendite katmiseks.

Kui varem olid peamiseks finantseerimisallikaks traditsioonilised pangad ja ainsaks laenuvormiks ärilaen, siis praegusel ajal VKE-de laenuvõimalused laienevad.

Ettevõtjatel on rohkem rahastusalternatiive ja finantstoodete spekter laieneb pidevalt. Näiteks võib VKE tänapäeval laenu taotleda isegi ilma tagatiseta. Pangandusvälistel finantseerijatel on rohkem võimalusi väljastada väikeettevõtjale laenu kiiresti ja soodsatel tingimustel.

SME Finance jätkab arenemist

Laialdaste kogemustega, paindlik ning kliendi soovidele ja vajadustele orienteeritud SME Finance arendab pidevalt oma võimalusi aitamaks rahuldada VKE-de rahastamisvajadusi. Pakutakse laia valikut finantseerimisteenuseid ning finantseerimist võimaldatakse vahemikus 5 000 kuni 5 miljoni euroni, mida saab kasutada oma toodete või teenuste arendamiseks, uuele turule jõudmiseks või tehnoloogiliselt ning digitaalselt ajaga kaasas käimiseks.

SME Finance tuleb appi ka kulude optimeerimisel, olgu selleks siis väljaminekute kontrolli alla saamine või uute vahendite vabastamine seisma jäänud varade arvelt.