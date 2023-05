Kaupmehed tunnevad teravalt, kui palju kahju võib teha ebaõnnestunud kommunikatsioon

Tallinna Kaubamaja ASi juhatuse liige Erkki Laugus otsib vastuseid küsimustele, kuidas juhtida tiime ja hoida inimesi, kelle ootused töötingimustele, -ajale, -kohale ja -meetoditele on diametraalselt erinevad. Foto: Andras Kralla

Poes käib igapäevane suhtlus kõige erinevamate inimestega, ükski päev ei sarnane teisega ja ükski klient järgmisega. Väikesed arusaamatused – olgu juhtimises, turundussõnumites või teeninduses – võivad kliendisuhte pikaks ajaks rikkuda, samas kui asjatundlik ja õigeaegne nõuanne ja mõnus teeninduskogemus toob kliendi ikka ja jälle tagasi.

Lugude jutustamine inspireerib, üksteisest mööda rääkimine võib aga iga loo sekundiga tühiseks muuta. Seega võib öelda, et just kaupmehed tunnetavad ehk kõikidest ärivaldkondadest kõige teravamalt, kui palju kasu on heast loost või kui palju kahju võib teha ebaõnnestunud kommunikatsioon.

Kõik Selveri ja Kaubamaja teenindajad on iga päev (kliendi)kommunikatsioonijuhid, võttes sellega suure vastutuse ettevõtte äritulemuse eest. Ettevõtte visiooni ja eesmärkide selge ja tõhus sisekommunikatsioon on seetõttu kaubandusvaldkonna tippjuhtkondadele tähtis fookusteema, seda eriti keerulistel aegadel.

Kaubamaja töötuba Pärnu Juhtimiskonverentsil keskendub erinevate põlvkondade juhtimisele

Kaubamaja ASi juhatuse liige Erkki Laugus ja sotsiaalpsühholoog Andu Rämmer otsivad vastuseid küsimustele, kuidas juhtida meeskondi ja hoida inimesi, kelle ootused töötingimustele, -ajale, -kohale ja -meetoditele on diametraalselt erinevad? Kas noored on hukas või juhid pole avatud muutustele? Kas uuelt põlvkonnalt saab üldse eeldada lojaalsust? Kas me kõik räägime üldse sama (juhtimis) keelt?

Selveri töötuba veab äriarvestusjuht Kristjan Anderson, kes on saanud oma ettekandeks inspiratsiooni viimasel ajal meedias kõlama jäänud "ärilausetest“, kus erinevad majandusanalüütikud ja poliitikud imestavad, et sisendhindade langedes kaubad juba järgmisel päeval kauplustes odavamad ei ole.

Kas kaupmees saab hinnatõusu mõjutada, kui ta ise on hinnatõusust äärmiselt sõltuv?

Kas ja kuidas saab kaupmees hinnatõusu mõjutada, kui ise ollakse hinnatõusust äärmiselt sõltuv? Öeldakse, et hinda, nagu ka toodet, peab pidevalt täiustama. Selveri töötoas lahatakse, kuidas seda õiglaselt ja vastutustundlikult teha, aga ka seda kuidas sellised „ärilaused“ mõjutavad klientide hoiakuid, töötajate meelsust ja kaubanduse juhtimist.

Konverentsi vältel saavad osalejad näha ja kuulda ka sütitavaid TKM Grupi ettevõtete tippjuhtide, lühilugusid nende juhtimisfilosoofia ja õppetundide kohta. Samuti saab lounge'i-alal lähemalt uurida Selveri ärikliendi peolauateenuse kohta ning I.L.U esitleb eksklusiivseid parfüüme.

18.–19. mail toimuva kommunikatsioonile ja lugude rääkimisele keskenduva 28. Pärnu Juhtimiskonverentsi „Segased ajad, selged sõnumid“ peatoetajad on TKM Grupi suurimad jaekaupmehed Selver ja Kaubamaja.

Konverentsi ligi 40 esineja seas astuvad lavale Enefit Greeni juht Aavo Kärmas, 500 tudengiga rahvusvahelise programmeerijate kooli kood/Jõhvi koolijuht Karin Künnapas, börsiettevõtte Baltika pankrotist päästnud Mae Leyrer, A. Le Coqi juhataja ja 2019. aastal parimaks juhiks valitud Jaanus Vihand, kirjanik ja "Õnne 13" stsenarist Andra Teede ja teised tuntud ja armastatud Eesti juhid ning Eesti elu edendajad. Konverentsil kuulutatakse välja ka tänavune Eesti parim juht.