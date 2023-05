Sisuturundus

LHV Panga ja Ektaco koostöös jõudis kassasüsteem pangaterminali

Aastakümneid pole pangamakseterminali ülesanne olnud muu, kui võtta ostu või teenuse eest raha. LHV Pank ja tarkvaraettevõte Ektaco otsustasid muuta makseterminali nutikaks ning panna selles toimima ka pilvepõhine kassa- ja laosüsteem. Niisugune kaks-ühes lahendus aitab säästa kassaseadmetelt, hoiab kokku teenindajate tööaega ning annab kaupmehele reaalajas müügiülevaade.

„Oleme pakkunud kaardimakseid juba ligi 10 aastat ning selle aja jooksul näinud maksetehnoloogia mitmekülgset arengut. Ent ainsad, mis on kogu arengus jäänud veidralt vanamoeliseks, on makseterminalid – nendega on puudunud pikka aega võimalus teha midagi enamat kui lihtsalt kaardimakset,” räägib LHV makselahenduste juht Indrek Kaljumäe.

Tema sõnul on aga tänapäevane jaekaupmehe klienditeenindus ja müük oluliselt arenenud kunagisest lihtsast ostutehingust palju enamat nõudvaks müüginõustamiseks ning eeskätt mugavaks arveldamiseks. „Nüüd olemegi saanud valmis tõelise nutiterminali, mis lisaks kaardimaksele võimaldab teha ka kassatoiminguid. Kassarakenduse viimine makseterminali annab oluliselt laiema võimaluse klientide teenindamiseks alates kliendinõustamisest poe riiulite vahel koos kohese ostu sooritamisega kuni täiendavate makseviiside pakkumiseni. Rääkimata klienditeenindaja mugavusest opereerida vaid ühe ainsa seadmega.”

Olles kaardimaksete pakkumisega orienteeritud kiirusele ja kvaliteedile, võttis LHV Pank nõuks leida samu väärtusi hindava koostööpartneri, kes tunneb kaupmeeste vajadusi ning suudab pakkuda sobivat kassalahendust. Partner leiti Ektaco näol, kellega pangal on tänu nende pikaajalisele kaupmeeste teenindamise kogemusele ühine visioon nüüdisaegse tervikliku kassalahenduse pakkumiseks.

Uus terminal lihtsustab oluliselt kauplejate ja teenindajate tööd

Uus terminal on Kaljumäe sõnul sobilik kaupmeestele, kes soovivad kaks-ühes terminalilahendust ning võimalust teenindada kliente otse lauas või müügisaalis. „Uus lahendus aitab säästa kassaseadmetelt ning tagab liikumisvabaduse. Terminal annab kaupmeestele võimaluse kujundada klienditeenindus veelgi mugavmaks ja paindlikumaks, sest kliendil puudub vajadus tulla eraldi kassasse oma ostu eest tasuma,” toob ta näite. „Teenindaja võtab tellimuse ja klient tasub ostu eest just seal, kus ta parasjagu viibib. Samas säilib kaupmehe jaoks iga tehingu puhul terviklik ülevaade tehingu sisust ja makse staatusest, vajamata täiendavat käsitööd müügiaruandluses ega jalutamist kassasse tehingu fikseerimiseks. Lisaks mugavusele saab tulevikus olema kliendil lisaks tavapärasele kaardimaksele ka täiendavad makseviisid, mis annavad kliendile veelgi suurema paindlikkuse ostude eest tasumiseks kohapeal ja just nagu klient seda soovib.”

Rain Ruven lisab omalt poolt, et tänu uuele makseterminalile puudub äri omanikul vajadus soetada eraldi kassaseadmed. Pilvepõhine kassatarkvara on paigaldatud makseterminali, mille abil registreeritakse müügitegevus ja saab ülevaate äris toimuvast. „Uue terminali kasutajatena näeme kindlasti restorane, kus on kasutusel lauateenindus, eriti praktiline on see nende toidukohtade jaoks, kus on terrass või mitu korrust. Nüüd on võimalik saata klientide tellimused otse nii-öelda lauast kööki, sest kogu info liigub ühes seadmes. Ja teenindajad ei vaja enam kahte terminali – üht tellimuste võtmiseks, teist maksete jaoks."

„Samuti näeme uue terminali kasutajana kaupmehi, kes müüvad näiteks laatadel ja messidel oma tooteid. Seni on nad rentinud makseterminali, millel puudub võimekus korrektset müügikviitungit trükkida, millel oleks kuvatud ka ostetud kaubad ja saada täpset ülevaadet müüdud toodete kogustest ning laoseisust,” ütleb Ruven. „Teame, et tööjõupuudus on toitlustus- ja kaubandus sektoris suur ning ettevõtjatel tasub mõelda automatiseerimisele.”

Kolmanda ja mitte vähem olulise sihtgrupina näevad LHV Pank ja Ektaco suurkauplusi, kus toimub kohapeal ka klientide nõustamine otse kauba väljapaneku juures. See annab klienditeenindajale võimaluse pakkuda kliendile ka koheselt kauba eest tasumist kohapeal ilma eraldi kassasse minemata“.